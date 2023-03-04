https://ria.ru/20230304/koronavirus-1855816588.html

В Подмосковье за сутки госпитализировали 54 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки госпитализировали 54 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 04.03.2023

В Подмосковье за сутки госпитализировали 54 пациента с COVID-19

За последние сутки в Подмосковье выявлено 282 случая COVID-19, госпитализированы 54 человека, сообщается на портале стопкоронавирус. рф. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T11:40

2023-03-04T11:40

2023-03-04T11:40

московская область (подмосковье)

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 282 случая COVID-19, госпитализированы 54 человека, сообщается на портале стопкоронавирус. рф. "Выявлено случаев за сутки - 282, госпитализированы 54 человека, выздоровели 412 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 449 новых случаев COVID-19.

https://ria.ru/20230304/koronavirus-1855813217.html

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

московская область (подмосковье), распространение коронавируса, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19