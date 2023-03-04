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В Подмосковье за сутки госпитализировали 54 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 04.03.2023
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11:40 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/koronavirus-1855816588.html
В Подмосковье за сутки госпитализировали 54 пациента с COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 54 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 04.03.2023
В Подмосковье за сутки госпитализировали 54 пациента с COVID-19
За последние сутки в Подмосковье выявлено 282 случая COVID-19, госпитализированы 54 человека, сообщается на портале стопкоронавирус. рф. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T11:40
2023-03-04T11:40
московская область (подмосковье)
распространение коронавируса
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 282 случая COVID-19, госпитализированы 54 человека, сообщается на портале стопкоронавирус. рф. "Выявлено случаев за сутки - 282, госпитализированы 54 человека, выздоровели 412 человек за сутки", - говорится в сводке. Накануне в Подмосковье было выявлено 449 новых случаев COVID-19.
https://ria.ru/20230304/koronavirus-1855813217.html
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московская область (подмосковье), распространение коронавируса, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Московская область (Подмосковье), Распространение коронавируса, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В Подмосковье за сутки госпитализировали 54 пациента с COVID-19

В Подмосковье за сутки выявили 282 новых случая COVID-19, выздоровели 412 человек

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМедицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя
Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Медицинский работник в реанимационном отделении COVID-госпиталя. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. За последние сутки в Подмосковье выявлено 282 случая COVID-19, госпитализированы 54 человека, сообщается на портале стопкоронавирус. рф.
"Выявлено случаев за сутки - 282, госпитализированы 54 человека, выздоровели 412 человек за сутки", - говорится в сводке.
Накануне в Подмосковье было выявлено 449 новых случаев COVID-19.
Медицинская сестра в отделении для пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1571 человека с COVID-19
Вчера, 11:07
 
Московская область (Подмосковье)Распространение коронавирусаЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
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