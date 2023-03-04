https://ria.ru/20230304/koronavirus-1855813618.html

В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19

В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19 - РИА Новости, 04.03.2023

В Москве за сутки госпитализировали 154 пациента с COVID-19

За сутки в Москве выявлены 2399 случаев COVID, умерли 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T11:11

2023-03-04T11:11

2023-03-04T11:22

москва

распространение коронавируса

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. За сутки в Москве выявлены 2399 случаев COVID, умерли 10 человек, сообщается на портале стопкоронавирус.рф."Выявлено случаев за сутки - 2399, госпитализировано - 154 человека, выздоровели - 1433 человека, 10 человек умерли за сутки", - говорится в сводке по столице.Всего с начала пандемии в Москве было выявлено 3 429 384 случая коронавируса, выздоровели 3 229 012 человек, умерли 48 250 человек.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

москва, распространение коронавируса, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19