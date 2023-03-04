https://ria.ru/20230304/koronavirus-1855813217.html

В России за сутки госпитализировали 1571 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализировали 1571 человека с COVID-19 - РИА Новости, 04.03.2023

В России за сутки госпитализировали 1571 человека с COVID-19

В России за сутки госпитализирован 1571 человек с COVID-19, выздоровели 11 462 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T11:07

2023-03-04T11:07

2023-03-04T11:07

распространение коронавируса

россия

здоровье - общество

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализирован 1571 человек с COVID-19, выздоровели 11 462 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 4 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1571 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,6%... Выздоровели за сутки 11 462 человека, или на 0,4% меньше в сравнении с 3 марта", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 39 субъектах, снижение - в 37 регионах, ситуация не изменилась в девяти регионах."Выявлены 14049 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 39 человек", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html

россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

распространение коронавируса, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19