https://ria.ru/20230304/koronavirus-1855813217.html
В России за сутки госпитализировали 1571 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1571 человека с COVID-19 - РИА Новости, 04.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1571 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализирован 1571 человек с COVID-19, выздоровели 11 462 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T11:07
2023-03-04T11:07
2023-03-04T11:07
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализирован 1571 человек с COVID-19, выздоровели 11 462 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 4 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1571 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,6%... Выздоровели за сутки 11 462 человека, или на 0,4% меньше в сравнении с 3 марта", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 39 субъектах, снижение - в 37 регионах, ситуация не изменилась в девяти регионах."Выявлены 14049 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 39 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
распространение коронавируса, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Россия, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1571 человека с COVID-19
В России за сутки выявили 14 049 новых случаев COVID-19, умерли 39 человек
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости.
В России за сутки госпитализирован 1571 человек с COVID-19, выздоровели 11 462 человека, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 4 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1571 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,6%... Выздоровели за сутки 11 462 человека, или на 0,4% меньше в сравнении с 3 марта", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 39 субъектах, снижение - в 37 регионах, ситуация не изменилась в девяти регионах.
"Выявлены 14049 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 39 человек", - говорится в сообщении.
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