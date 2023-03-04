Рейтинг@Mail.ru
В России за сутки госпитализировали 1571 человека с COVID-19 - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:07 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/koronavirus-1855813217.html
В России за сутки госпитализировали 1571 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1571 человека с COVID-19 - РИА Новости, 04.03.2023
В России за сутки госпитализировали 1571 человека с COVID-19
В России за сутки госпитализирован 1571 человек с COVID-19, выздоровели 11 462 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T11:07
2023-03-04T11:07
распространение коронавируса
россия
здоровье - общество
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773401549_0:128:3231:1945_1920x0_80_0_0_1c1d33bf4c95f0b63386fa1e3f4ce99f.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализирован 1571 человек с COVID-19, выздоровели 11 462 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. "По состоянию на 4 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1571 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,6%... Выздоровели за сутки 11 462 человека, или на 0,4% меньше в сравнении с 3 марта", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций произошел в 39 субъектах, снижение - в 37 регионах, ситуация не изменилась в девяти регионах."Выявлены 14049 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 39 человек", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20230207/test-1850200588.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/11/1773401549_218:0:2947:2047_1920x0_80_0_0_62828cc0c00bf58375a915c2f2e4da15.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
распространение коронавируса, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии, коронавирус covid-19
Распространение коронавируса, Россия, Здоровье - Общество, Коронавирус в России, Коронавирус COVID-19
В России за сутки госпитализировали 1571 человека с COVID-19

В России за сутки выявили 14 049 новых случаев COVID-19, умерли 39 человек

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкМедицинская сестра в отделении для пациентов с коронавирусом
Медицинская сестра в отделении для пациентов с коронавирусом - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Медицинская сестра в отделении для пациентов с коронавирусом. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. В России за сутки госпитализирован 1571 человек с COVID-19, выздоровели 11 462 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 4 марта 2023 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 1571 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 1,6%... Выздоровели за сутки 11 462 человека, или на 0,4% меньше в сравнении с 3 марта", - говорится в сообщении.
Рост числа госпитализаций произошел в 39 субъектах, снижение - в 37 регионах, ситуация не изменилась в девяти регионах.
"Выявлены 14049 новых случаев COVID-19... Умерли за сутки 39 человек", - говорится в сообщении.
Девушка сдает ПЦР-тест - РИА Новости, 1920, 07.02.2023
В России создали единый тест для выявления гриппа, COVID-19 и шести вирусов
7 февраля, 10:22
 
Распространение коронавирусаРоссияЗдоровье - ОбществоКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала