https://ria.ru/20230304/kongo-1855894851.html

ДР Конго не должна винить Францию во внутренних конфликтах, заявил Макрон

ДР Конго не должна винить Францию во внутренних конфликтах, заявил Макрон - РИА Новости, 04.03.2023

ДР Конго не должна винить Францию во внутренних конфликтах, заявил Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ДРК не должна "искать виновных на стороне" в том, что касается ситуации с безопасностью в стране, отметив, что... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T21:35

2023-03-04T21:35

2023-03-04T21:35

в мире

франция

банги

россия

эммануэль макрон

демократическая республика конго

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ПАРИЖ, 4 мар – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ДРК не должна "искать виновных на стороне" в том, что касается ситуации с безопасностью в стране, отметив, что республика не сумела добиться "ни военного, ни административного" суверенитета. В последний день своего африканского турне Макрон посетил Киншасу, где встретился с президентом страны Феликсом Чисекеди. На совместной пресс-конференции Макрону напомнили о причастности Франции к геноциду в Руанде в 1994 году и спросили, как Франция рассчитывает помочь восстановить безопасность на востоке страны, на что Макрон ответил, что восстановление безопасности и суверенитета - ответственность местных властей. "Франция – союзник ДРК и продолжит им быть. Мы осуждаем любую форму разграбления, балканизации и угроз суверенитету. Но я отвергаю ответственность, которую можно приписать Франции. Я за правду, но за правду целиком: я отказываюсь брать на себя все это бремя. С 1994 года множество группировок вошли на территорию ДРК, использовали ресурсы, которые должны были принадлежать вашему народу. Извините меня за прямоту, но с 1994 года вы так и не смогли восстановить суверенитет – ни военный, ни административный, ни суверенитет в плане безопасности. Это факт, не нужно искать виновных на стороне", - сказал он. При этом Макрон заявил, что обязанность ДРК – провести суд на всеми причастными к преступлениям в конголезских войнах. "Это ответственность местной власти – обеспечить правосудие. Но причастные к преступлениям зачастую по-прежнему занимают ответственные должности. Как вы хотите иметь устойчивый мир и уверенность в стране, где нет правосудия? Не осуждайте Францию за то, что зависит от вас", - сказал он. В Киншасе остались недовольны тем, что Макрон должным образом не осудил действия Кигали (столица Руанды). Президента спросили, почему Франция так активно и безоговорочно поддерживает жесткие санкции против России, но при этом не хочет ввести санкции против Руанды, которую власти ДРК обвиняют в поддержке боевиков движения M23, ведущего боевые действия в провинции Киву на востоке страны. "Мы согласны с президентом Чисекеди в необходимости дать шанс мирному плану. У нас есть возможность решить конфликт с М23. Сегодня не время форсировать события, но те, кто будут мешать выполнению этого плана, знают, чем рискуют – в том числе, санкциями", - сказал Макрон. Макрон при этом отметил, что поддержит создание комиссии историков, которая "определит ответственность каждого в событиях тех лет". После признания им в 2021 году ответственности Франции за геноцид в Руанде, Макрон сблизился с Кигали. В ходе своего визита тогда он также пообещал выделить Руанде "беспрецедентный" объем средств в 500 миллионов евро до 2023 года, о чем не забыли в Киншасе. Макрон находится в Африке с пятидневным рабочим визитом. Он посетил Габон, Анголу, Конго и ДРК. Визит Макрона проходит на фоне подъема антифранцузских настроений в Африке и усиления позиций России и Китая на континенте. Как передавал корреспондент РИА Новости, в пятницу сотни человек собрались в столице Центральноафриканской республики городе Банги, протестуя из-за попыток Запада вмешаться во внутренние дела страны и его требований прекратить сотрудничество с РФ. Накануне в столице Демократической Республики Конго (ДРК) Киншасе прошел митинг против визита Макрона в страну.

https://ria.ru/20230302/afrika-1855446769.html

https://ria.ru/20230302/afrika-1855404611.html

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в мире, франция, банги, россия, эммануэль макрон, демократическая республика конго