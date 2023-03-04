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Полиция задержала шесть человек после конфликта возле бара в центре Москвы - РИА Новости, 04.03.2023
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18:35 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/konflikt-1855872093.html
Полиция задержала шесть человек после конфликта возле бара в центре Москвы
Полиция задержала шесть человек после конфликта возле бара в центре Москвы - РИА Новости, 04.03.2023
Полиция задержала шесть человек после конфликта возле бара в центре Москвы
Шесть человек получили протоколы о мелком хулиганстве после бытового конфликта в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T18:35
2023-03-04T18:35
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Шесть человек получили протоколы о мелком хулиганстве после бытового конфликта в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД. По информации главка, в ночь на субботу в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в Луковом переулке. Как уточнил агентству осведомленный источник, конфликт произошёл возле бара "Бобби Дэззлер" . "Прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что произошел бытовой конфликт между шестью гражданами. Все шестеро были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. За медицинской помощью из них никто не обращался", - сообщили в главке. Собеседник агентства отметил, что в отношении них были составлены протоколы о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ).
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Полиция задержала шесть человек после конфликта возле бара в центре Москвы

МВД: полиция задержала шесть человек после конфликта возле бара в центре Москвы

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Шесть человек получили протоколы о мелком хулиганстве после бытового конфликта в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД.
По информации главка, в ночь на субботу в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в Луковом переулке.
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Как уточнил агентству осведомленный источник, конфликт произошёл возле бара "Бобби Дэззлер" .
"Прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что произошел бытовой конфликт между шестью гражданами. Все шестеро были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. За медицинской помощью из них никто не обращался", - сообщили в главке.
Собеседник агентства отметил, что в отношении них были составлены протоколы о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ).
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