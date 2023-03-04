https://ria.ru/20230304/konflikt-1855872093.html

Полиция задержала шесть человек после конфликта возле бара в центре Москвы

Полиция задержала шесть человек после конфликта возле бара в центре Москвы - РИА Новости, 04.03.2023

Полиция задержала шесть человек после конфликта возле бара в центре Москвы

Шесть человек получили протоколы о мелком хулиганстве после бытового конфликта в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T18:35

2023-03-04T18:35

2023-03-04T18:35

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Шесть человек получили протоколы о мелком хулиганстве после бытового конфликта в центре Москвы, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного управления МВД. По информации главка, в ночь на субботу в полицию поступило сообщение о конфликте между гражданами в Луковом переулке. Как уточнил агентству осведомленный источник, конфликт произошёл возле бара "Бобби Дэззлер" . "Прибывшими сотрудниками полиции было установлено, что произошел бытовой конфликт между шестью гражданами. Все шестеро были доставлены в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. За медицинской помощью из них никто не обращался", - сообщили в главке. Собеседник агентства отметил, что в отношении них были составлены протоколы о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ).

https://ria.ru/20230302/draka-1855377860.html

https://ria.ru/20230303/arest-1855542392.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, москва, россия