https://ria.ru/20230304/konflikt-1855837708.html

В Европе обеспокоились обострением палестино-израильского конфликта

В Европе обеспокоились обострением палестино-израильского конфликта - РИА Новости, 04.03.2023

В Европе обеспокоились обострением палестино-израильского конфликта

Германия, Франция, Италия, Польша, Испания и Британия выразили серьезную обеспокоенность вокруг обострения палестино-израильского конфликта, говорится в... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T14:29

2023-03-04T14:29

2023-03-04T14:46

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палестина

германия

иордания

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БЕРЛИН, 4 мар - РИА Новости. Германия, Франция, Италия, Польша, Испания и Британия выразили серьезную обеспокоенность вокруг обострения палестино-израильского конфликта, говорится в совместном заявлении. В конце февраля в Иордании в Акабе состоялась пятисторонняя экстренная встреча с участием высокопоставленных делегаций из Иордании, Палестины, США, Израиля и Египта в попытке снизить напряженность в Палестине. "Франция, Германия, Италия, Польша, Испания и Великобритания выражают свою серьезную озабоченность в связи с продолжающимся ростом насилия на оккупированных палестинских территориях. Мы решительно осуждаем недавние террористические атаки, в результате которых погибли израильские граждане. Терроризм ни при каких обстоятельствах не может быть оправдан", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на официальном портале МИД ФРГ. Авторы документа опечалены всеми человеческими жертвами. "Эти действия ни к чему не приведут, кроме как к еще большему насилию. Виновные должны понести полную ответственность и предстать перед судом. Все односторонние действия, угрожающие миру и подстрекающие к насилию, должны быть прекращены", - отмечается в заявлении. Его авторы призвали все стороны воздержаться от срыва хрупкого процесса по деэскалации, а также выполнить обязательства, взятые сторонами на встрече в Акабе, путем деэскалации на словах и на деле и восстановления спокойствия. Авторы заявления также подтвердили свою решительную позицию против всех односторонних мер, подрывающих решение двух государств, "включая расширение поселений, которые являются незаконными в соответствии с международным правом". "Мы призываем израильское правительство отменить свое недавнее решение о продвижении строительства более 7000 единиц поселенческой застройки на оккупированном Западном берегу и легализации поселенческих форпостов", - добавили авторы документа. Новые столкновения на Западном берегу Иордана между палестинцами и еврейскими поселенцами совпали с созывом в Акабе встречи на высоком уровне с участием официальных лиц Израиля, Палестины, США, Египта и Иордании. Встреча завершилась обязательством Израиля приостановить поселенческую деятельность на несколько месяцев. Представители пяти стран договорились снова встретиться в городе Шарм-эль-Шейх в Египте в марте. С начала 2023 года обстановка на Западном берегу, особенно в городах Дженин и Наблус, сильно осложнилась из-за непрекращающихся рейдов израильской армии против палестинцев. По данным министерства здравоохранения Палестины, в январе и феврале 2023 года было убито наибольшее с 2000 года число палестинцев.

https://ria.ru/20230219/blinken-1852921171.html

https://ria.ru/20230223/izrail-1853923399.html

https://ria.ru/20230228/konflikt-1854968229.html

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в мире, палестина, германия, иордания