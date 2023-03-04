https://ria.ru/20230304/konferentsiya-1855797943.html

Организаторы газовой конференции в Вене отказали РИА Новости в аккредитации

Организаторы газовой конференции в Вене отказали РИА Новости в аккредитации - РИА Новости, 04.03.2023

Организаторы газовой конференции в Вене отказали РИА Новости в аккредитации

Организаторы Европейской газовой конференции отказали журналисту РИА Новости в аккредитации на мероприятие, объяснив это соответствующими просьбами участников... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T08:27

2023-03-04T08:27

2023-03-04T08:27

специальная военная операция на украине

экономика

вена

евросоюз

украина

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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Организаторы Европейской газовой конференции отказали журналисту РИА Новости в аккредитации на мероприятие, объяснив это соответствующими просьбами участников мероприятия. Европейская газовая конференция проходит ежегодно в Вене, в текущем году она запланирована на 27-29 марта. "Сожалеем, но в этом году мы не сможем пригласить ни одной российской организации", - сообщили представители конференции в ответ на просьбу об аккредитации. Годом ранее корреспондент РИА Новости получил аккредитацию на Европейскую газовую конференцию, но до начала мероприятия пресс-карту отозвали. Тогда организаторы пояснили свое решение событиями на Украине и позицией ЕС в отношении российских СМИ. Кроме того, они отмечали, что принадлежат американской компании, представители которой попросили приостановить любые отношения с российскими компаниями и СМИ.

https://ria.ru/20230302/golod-1855075295.html

вена

украина

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, вена, евросоюз, украина