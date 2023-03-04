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Организаторы газовой конференции в Вене отказали РИА Новости в аккредитации - РИА Новости, 04.03.2023
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08:27 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/konferentsiya-1855797943.html
Организаторы газовой конференции в Вене отказали РИА Новости в аккредитации
Организаторы газовой конференции в Вене отказали РИА Новости в аккредитации - РИА Новости, 04.03.2023
Организаторы газовой конференции в Вене отказали РИА Новости в аккредитации
Организаторы Европейской газовой конференции отказали журналисту РИА Новости в аккредитации на мероприятие, объяснив это соответствующими просьбами участников... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T08:27
2023-03-04T08:27
специальная военная операция на украине
экономика
вена
евросоюз
украина
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ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Организаторы Европейской газовой конференции отказали журналисту РИА Новости в аккредитации на мероприятие, объяснив это соответствующими просьбами участников мероприятия. Европейская газовая конференция проходит ежегодно в Вене, в текущем году она запланирована на 27-29 марта. "Сожалеем, но в этом году мы не сможем пригласить ни одной российской организации", - сообщили представители конференции в ответ на просьбу об аккредитации. Годом ранее корреспондент РИА Новости получил аккредитацию на Европейскую газовую конференцию, но до начала мероприятия пресс-карту отозвали. Тогда организаторы пояснили свое решение событиями на Украине и позицией ЕС в отношении российских СМИ. Кроме того, они отмечали, что принадлежат американской компании, представители которой попросили приостановить любые отношения с российскими компаниями и СМИ.
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экономика, вена, евросоюз, украина
Специальная военная операция на Украине, Экономика, Вена, Евросоюз, Украина
Организаторы газовой конференции в Вене отказали РИА Новости в аккредитации

На газовую конференцию в Вене не допустят российские организации, в том числе РИА Новости

© РИА Новости / Алексей ВитвицкийТрубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Трубопровод, предназначенный для транспортировки газа в ЕС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВЕНА, 4 мар - РИА Новости. Организаторы Европейской газовой конференции отказали журналисту РИА Новости в аккредитации на мероприятие, объяснив это соответствующими просьбами участников мероприятия.
Европейская газовая конференция проходит ежегодно в Вене, в текущем году она запланирована на 27-29 марта.
"Сожалеем, но в этом году мы не сможем пригласить ни одной российской организации", - сообщили представители конференции в ответ на просьбу об аккредитации.
«
"Это связано с политикой компаний, которые участвуют в конференции, и их просьбой не пускать российские компании или организации в зал", - пояснили организаторы мероприятия.
Годом ранее корреспондент РИА Новости получил аккредитацию на Европейскую газовую конференцию, но до начала мероприятия пресс-карту отозвали. Тогда организаторы пояснили свое решение событиями на Украине и позицией ЕС в отношении российских СМИ. Кроме того, они отмечали, что принадлежат американской компании, представители которой попросили приостановить любые отношения с российскими компаниями и СМИ.
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