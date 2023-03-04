https://ria.ru/20230304/kitay-1855796047.html

Сессия ВСНП продлится с 5 по 13 марта, сообщил представитель

Сессия ВСНП продлится с 5 по 13 марта, сообщил представитель - РИА Новости, 04.03.2023

Сессия ВСНП продлится с 5 по 13 марта, сообщил представитель

Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – парламента страны- продлится с 5 по 13 марта, заявил на пресс-конференции в субботу... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T07:55

2023-03-04T07:55

2023-03-04T07:55

в мире

китай

всекитайское собрание народных представителей

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Ежегодная сессия Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) – парламента страны- продлится с 5 по 13 марта, заявил на пресс-конференции в субботу официальный представитель первой сессии ВСНП 14-го созыва Ван Чао. "Первая сессия Всекитайского собрания народных представителей 14-го созыва откроется утром 5 марта и закроется в первой половине дня 13 марта. Сессия продлится восемь с половиной дней", - заявил Ван Чао на пресс-конференции. Для участия в работе сессии со всей страны были избраны 2977 делегатов, им предстоит заслушать доклад о выполнении плана социально-экономического развития за 2022 год, заслушать и утвердить проект аналогичного плана на 2023 год и проект центрального и местных бюджетов на 2023 год, а также заслушать и принять доклады о работе Верховной народной прокуратуры, Верховного народного суда, а также доклад о работе постоянного комитета ВСНП. Делегаты также должны будут рассмотреть проект поправок к Закону о законодательной деятельности КНР, рассмотреть план реформирования партийных и государственных органов, а также избрать председателя и вице-председателя КНР, нового премьера Госсовета КНР, вице-премьеров, министров, глав государственных комиссий и комитетов.

https://ria.ru/20230302/ugrozy-1855492909.html

https://ria.ru/20230303/podderzhka-1855776684.html

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в мире, китай, всекитайское собрание народных представителей