https://ria.ru/20230304/investitsii-1855795231.html
В США хотят ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом
В США хотят ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом - РИА Новости, 04.03.2023
В США хотят ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом
Администрация президента США Джо Байдена готовит новые правила, из-за которых могут быть ограничены инвестиции в передовые технологии за рубежом, сообщает... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T07:37
2023-03-04T07:37
2023-03-04T07:39
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовит новые правила, из-за которых могут быть ограничены инвестиции в передовые технологии за рубежом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на отчеты властей, адресованные законодателям. "Министерство финансов и министерство торговли заявили, что рассматривают новую систему регулирования инвестиций США в зарубежные передовые технологии, которые могут представлять угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что Белый дом, возможно, запретит некоторые из вложений. Согласно источникам, как ожидается, новая программа затронет инвестиции в передовые полупроводники, квантовые компьютеры и некоторые формы искусственного интеллекта. В отчетах не указывается, на какие страны распространятся новые правила, но источники полагают, что они, скорее всего, будут применяться преимущественно в отношении американских вложений в Китае.
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в мире, технологии, сша, китай, джо байден
В мире, Технологии, США, Китай, Джо Байден
В США хотят ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом
WSJ: администрация Байдена хочет ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом