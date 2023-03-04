Рейтинг@Mail.ru
В США хотят ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:37 04.03.2023 (обновлено: 07:39 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/investitsii-1855795231.html
В США хотят ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом
В США хотят ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом - РИА Новости, 04.03.2023
В США хотят ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом
Администрация президента США Джо Байдена готовит новые правила, из-за которых могут быть ограничены инвестиции в передовые технологии за рубежом, сообщает... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T07:37
2023-03-04T07:39
в мире
технологии
сша
китай
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151416/19/1514161928_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_53a5dc4e5f79e21f45e3f8eb297faabd.jpg
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовит новые правила, из-за которых могут быть ограничены инвестиции в передовые технологии за рубежом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на отчеты властей, адресованные законодателям. "Министерство финансов и министерство торговли заявили, что рассматривают новую систему регулирования инвестиций США в зарубежные передовые технологии, которые могут представлять угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что Белый дом, возможно, запретит некоторые из вложений. Согласно источникам, как ожидается, новая программа затронет инвестиции в передовые полупроводники, квантовые компьютеры и некоторые формы искусственного интеллекта. В отчетах не указывается, на какие страны распространятся новые правила, но источники полагают, что они, скорее всего, будут применяться преимущественно в отношении американских вложений в Китае.
https://ria.ru/20230304/dollar-1855730498.html
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151416/19/1514161928_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_2dfd28f89e4bfe08ba17860135ef9837.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, сша, китай, джо байден
В мире, Технологии, США, Китай, Джо Байден
В США хотят ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом

WSJ: администрация Байдена хочет ограничить инвестиции в передовые технологии за рубежом

© РИА Новости / Джина Мун | Перейти в медиабанкИнформационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Джина Мун
Перейти в медиабанк
Информационный указатель на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена готовит новые правила, из-за которых могут быть ограничены инвестиции в передовые технологии за рубежом, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на отчеты властей, адресованные законодателям.
"Министерство финансов и министерство торговли заявили, что рассматривают новую систему регулирования инвестиций США в зарубежные передовые технологии, которые могут представлять угрозу национальной безопасности", - говорится в сообщении издания. Отмечается, что Белый дом, возможно, запретит некоторые из вложений.
Око Провидения на купюре доллара США - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
Эксперт рассказал о неочевидной замене доллару в мировой экономике
Вчера, 03:08
Согласно источникам, как ожидается, новая программа затронет инвестиции в передовые полупроводники, квантовые компьютеры и некоторые формы искусственного интеллекта. В отчетах не указывается, на какие страны распространятся новые правила, но источники полагают, что они, скорее всего, будут применяться преимущественно в отношении американских вложений в Китае.
 
В миреТехнологииСШАКитайДжо Байден
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала