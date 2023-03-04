https://ria.ru/20230304/g20-1855783703.html

Экс-советник Меркель назвал возможных посредников между Россией и Украиной

Экс-советник Меркель назвал возможных посредников между Россией и Украиной - РИА Новости, 04.03.2023

Экс-советник Меркель назвал возможных посредников между Россией и Украиной

Генерал бундесвера в отставке, бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что "влиятельные страны G20" могут сыграть роль... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T01:16

2023-03-04T01:16

2023-03-04T01:16

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владимир зеленский

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Генерал бундесвера в отставке, бывший военный советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель Эрих Вад заявил, что "влиятельные страны G20" могут сыграть роль посредников в урегулировании украинского конфликта. "Он (Вад) добавил, что "влиятельные страны G20", такие как Китай, Индия, Бразилия и Турция, также могут сыграть роль посредников с целью прекращения войны на Украине", - говорится в сообщении агентства Anadolu, которое взяло интервью у военного. Как считает генерал в отставке, Турция может предоставить России и Украине площадку для переговоров. Запад так и не обозначил, чего он хочет добиться, посылая оружие на Украину, подчеркнул он.Вад подверг критике страны Запада за отсутствие политической стратегии относительно конфликта на Украине. Он также призвал эти государства продолжить оказывать военную помощь Киеву, чтобы гарантировать, что у нее будет более благоприятная позиция на возможных будущих переговорах. Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них. Владимир Зеленский ранее на G20 сказал, что "не будет никакого "Минска-3". Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил на это РИА Новости, что такие слова "абсолютно подтверждают" позицию Киева о нежелании вести переговоры. Запад постоянно призывает РФ к переговорам, готовность к которым Москва проявляет, но при этом на Западе игнорируют постоянные отказы Киева от переговоров. Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявлял в интервью РИА Новости, что Москва готова рассмотреть предложения Киева по урегулированию, учитывающие предложения российской стороны и ситуацию "на земле", однако украинский режим в этом не заинтересован.

https://ria.ru/20230304/evroparlament-1855782555.html

https://ria.ru/20230304/niderlandy-1855781190.html

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в мире, россия, украина, москва, ангела меркель, владимир зеленский, дмитрий песков