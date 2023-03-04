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Американский политик назвал день, когда США начали скатываться к фашизму - РИА Новости, 04.03.2023
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01:58 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/fashizm-1855785156.html
Американский политик назвал день, когда США начали скатываться к фашизму
Американский политик назвал день, когда США начали скатываться к фашизму - РИА Новости, 04.03.2023
Американский политик назвал день, когда США начали скатываться к фашизму
США начали скатываться к фашизму в 1945 году после бомбардировки Хиросимы, написал в Twitter американский политик Джеффри Янг. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T01:58
2023-03-04T01:58
в мире
хиросима (префектура)
нагасаки (город)
сша
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. США начали скатываться к фашизму в 1945 году после бомбардировки Хиросимы, написал в Twitter американский политик Джеффри Янг.По словам политика, в 2016 году долгий, постепенный спад к "варварству и фашизму" ускорился.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
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в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, япония
В мире, Хиросима (префектура), Нагасаки (город), США, Япония
Американский политик назвал день, когда США начали скатываться к фашизму

Американский политик Янг: США начали скатываться к фашизму после бомбардировки Хиросимы

© РИА Новости | Перейти в медиабанкХиросима после американской атомной бомбардировки
Хиросима после американской атомной бомбардировки - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
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Хиросима после американской атомной бомбардировки. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. США начали скатываться к фашизму в 1945 году после бомбардировки Хиросимы, написал в Twitter американский политик Джеффри Янг.
«

"По моему мнению, наше правительство в Вашингтоне начало катиться под откос в 1945 году. Если говорить конкретнее, я бы сказал 6 августа 1945 года, когда президент Трумэн сбросил первую атомную бомбу на Хиросиму без военно оправданного повода", — заявил он.

По словам политика, в 2016 году долгий, постепенный спад к "варварству и фашизму" ускорился.
В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".
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