https://ria.ru/20230304/fashizm-1855785156.html

Американский политик назвал день, когда США начали скатываться к фашизму

Американский политик назвал день, когда США начали скатываться к фашизму - РИА Новости, 04.03.2023

Американский политик назвал день, когда США начали скатываться к фашизму

США начали скатываться к фашизму в 1945 году после бомбардировки Хиросимы, написал в Twitter американский политик Джеффри Янг. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T01:58

2023-03-04T01:58

2023-03-04T01:58

в мире

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

япония

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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. США начали скатываться к фашизму в 1945 году после бомбардировки Хиросимы, написал в Twitter американский политик Джеффри Янг.По словам политика, в 2016 году долгий, постепенный спад к "варварству и фашизму" ускорился.В августе 1945 года американские пилоты сбросили атомные бомбы на японские города Хиросима и Нагасаки. От атомного взрыва и его последствий в Хиросиме из 350-тысячного населения погибли 140 тысяч человек, в Нагасаки — 74 тысячи. Подавляющее большинство жертв атомной бомбардировки были мирными жителями. В годовщину трагических событий — 6 и 9 августа — в Хиросиме и Нагасаки ежегодно проходят "Церемонии мира".

https://ria.ru/20230209/bayden-1850715298.html

хиросима (префектура)

нагасаки (город)

сша

япония

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Максим Горбачев

в мире, хиросима (префектура), нагасаки (город), сша, япония