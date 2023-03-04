https://ria.ru/20230304/evakuatsiya-1855866513.html

Из "Меги" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек

Из "Меги" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек - РИА Новости, 04.03.2023

Из "Меги" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек

Около 1 тысячи человек вечером в субботу эвакуировали из торгового центра "Мега" в Новосибирске из-за короткого замыкания в подсобном помещении одного из... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T17:51

2023-03-04T17:51

2023-03-04T17:51

новосибирск

новосибирская область

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg

НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Около 1 тысячи человек вечером в субботу эвакуировали из торгового центра "Мега" в Новосибирске из-за короткого замыкания в подсобном помещении одного из магазинов, обошлось без пожара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков. "В 20.45 (16.45 мск) пожарно-спасательные подразделения реагировали на сработку автоматической пожарной сигнализации в торгово-развлекательном комплексе "Мега". На момент прибытия первых подразделений было установлено, что администрацией проведена эвакуация посетителей – порядка 1 тысячи человек", - сообщил он. По словам представителя ГУМЧС, в ходе разведки пожарные установили, что в подсобном помещении одного из магазинов, расположенном на первом этаже торгового центра произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего горения. "По оценке ситуации администрацией ТРЦ принято решение о том, что торговый центр будет дальше работать в штатном режиме, посетители будут запущены", - добавили в ГУМЧС.

https://ria.ru/20230302/evakuatsiya-1855446526.html

новосибирск

новосибирская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

новосибирск, новосибирская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)