Рейтинг@Mail.ru
Из "Меги" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек - РИА Новости, 04.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:51 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/evakuatsiya-1855866513.html
Из "Меги" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек
Из "Меги" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек - РИА Новости, 04.03.2023
Из "Меги" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек
Около 1 тысячи человек вечером в субботу эвакуировали из торгового центра "Мега" в Новосибирске из-за короткого замыкания в подсобном помещении одного из... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T17:51
2023-03-04T17:51
новосибирск
новосибирская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:355:3010:2048_1920x0_80_0_0_49748d4743d78456f9c3cd6289612c75.jpg
НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Около 1 тысячи человек вечером в субботу эвакуировали из торгового центра "Мега" в Новосибирске из-за короткого замыкания в подсобном помещении одного из магазинов, обошлось без пожара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков. "В 20.45 (16.45 мск) пожарно-спасательные подразделения реагировали на сработку автоматической пожарной сигнализации в торгово-развлекательном комплексе "Мега". На момент прибытия первых подразделений было установлено, что администрацией проведена эвакуация посетителей – порядка 1 тысячи человек", - сообщил он. По словам представителя ГУМЧС, в ходе разведки пожарные установили, что в подсобном помещении одного из магазинов, расположенном на первом этаже торгового центра произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего горения. "По оценке ситуации администрацией ТРЦ принято решение о том, что торговый центр будет дальше работать в штатном режиме, посетители будут запущены", - добавили в ГУМЧС.
https://ria.ru/20230302/evakuatsiya-1855446526.html
новосибирск
новосибирская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/18/1811937097_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8809fdd2c2446cfe752e4a41c5da781e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новосибирск, новосибирская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новосибирск, Новосибирская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из "Меги" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек

Из Торгового центра "Мега" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкНашивка сотрудника МЧС РФ
Нашивка сотрудника МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Нашивка сотрудника МЧС РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Около 1 тысячи человек вечером в субботу эвакуировали из торгового центра "Мега" в Новосибирске из-за короткого замыкания в подсобном помещении одного из магазинов, обошлось без пожара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
"В 20.45 (16.45 мск) пожарно-спасательные подразделения реагировали на сработку автоматической пожарной сигнализации в торгово-развлекательном комплексе "Мега". На момент прибытия первых подразделений было установлено, что администрацией проведена эвакуация посетителей – порядка 1 тысячи человек", - сообщил он.
По словам представителя ГУМЧС, в ходе разведки пожарные установили, что в подсобном помещении одного из магазинов, расположенном на первом этаже торгового центра произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего горения.
"По оценке ситуации администрацией ТРЦ принято решение о том, что торговый центр будет дальше работать в штатном режиме, посетители будут запущены", - добавили в ГУМЧС.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Королеве поликлинику эвакуировали из-за угрозы минирования
2 марта, 17:39
 
НовосибирскНовосибирская областьПроисшествияМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала