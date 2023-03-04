https://ria.ru/20230304/evakuatsiya-1855866513.html
Из "Меги" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек
Из "Меги" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек - РИА Новости, 04.03.2023
Из "Меги" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек
Около 1 тысячи человек вечером в субботу эвакуировали из торгового центра "Мега" в Новосибирске из-за короткого замыкания в подсобном помещении одного из... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T17:51
2023-03-04T17:51
2023-03-04T17:51
новосибирск
новосибирская область
происшествия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Около 1 тысячи человек вечером в субботу эвакуировали из торгового центра "Мега" в Новосибирске из-за короткого замыкания в подсобном помещении одного из магазинов, обошлось без пожара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков. "В 20.45 (16.45 мск) пожарно-спасательные подразделения реагировали на сработку автоматической пожарной сигнализации в торгово-развлекательном комплексе "Мега". На момент прибытия первых подразделений было установлено, что администрацией проведена эвакуация посетителей – порядка 1 тысячи человек", - сообщил он. По словам представителя ГУМЧС, в ходе разведки пожарные установили, что в подсобном помещении одного из магазинов, расположенном на первом этаже торгового центра произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего горения. "По оценке ситуации администрацией ТРЦ принято решение о том, что торговый центр будет дальше работать в штатном режиме, посетители будут запущены", - добавили в ГУМЧС.
https://ria.ru/20230302/evakuatsiya-1855446526.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новосибирск, новосибирская область, происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Новосибирск, Новосибирская область, Происшествия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Из "Меги" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек
Из Торгового центра "Мега" в Новосибирске эвакуировали около тысячи человек
НОВОСИБИРСК, 4 мар – РИА Новости. Около 1 тысячи человек вечером в субботу эвакуировали из торгового центра "Мега" в Новосибирске из-за короткого замыкания в подсобном помещении одного из магазинов, обошлось без пожара, сообщил журналистам представитель ГУМЧС по Новосибирской области Павел Винаков.
"В 20.45 (16.45 мск) пожарно-спасательные подразделения реагировали на сработку автоматической пожарной сигнализации в торгово-развлекательном комплексе "Мега". На момент прибытия первых подразделений было установлено, что администрацией проведена эвакуация посетителей – порядка 1 тысячи человек", - сообщил он.
По словам представителя ГУМЧС, в ходе разведки пожарные установили, что в подсобном помещении одного из магазинов, расположенном на первом этаже торгового центра произошло короткое замыкание в электрощитке без последующего горения.
"По оценке ситуации администрацией ТРЦ принято решение о том, что торговый центр будет дальше работать в штатном режиме, посетители будут запущены", - добавили в ГУМЧС.
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