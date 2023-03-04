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Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без света - РИА Новости, 04.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:05 04.03.2023 (обновлено: 17:00 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/elektrichestvo-1855843276.html
Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без света
Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без света - РИА Новости, 04.03.2023
Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без света
Часть подконтрольного Киеву города Запорожье осталась без электроснабжения, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T15:05
2023-03-04T17:00
специальная военная операция на украине
в мире
киев
запорожье
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Часть подконтрольного Киеву города Запорожье осталась без электроснабжения, сообщают украинские СМИ. Ранее СМИ сообщали о взрывах в городе. На подконтрольных Киеву территориях региона и в восьми областях Украины была объявлена воздушная тревога. "После взрывов в части районов Запорожья пропал свет", - сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале, ссылаясь на информацию в местных телеграм-сообществах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html
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в мире, киев, запорожье, украина, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Киев, Запорожье, Украина, Вооруженные силы РФ
Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без света

Страна.ua: часть подконтрольного Киеву города Запорожье осталась без света после взрывов

© РИА Новости / Марина Лысцева | Перейти в медиабанкЛампы
Лампы - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Марина Лысцева
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Часть подконтрольного Киеву города Запорожье осталась без электроснабжения, сообщают украинские СМИ.
Ранее СМИ сообщали о взрывах в городе. На подконтрольных Киеву территориях региона и в восьми областях Украины была объявлена воздушная тревога.
"После взрывов в части районов Запорожья пропал свет", - сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале, ссылаясь на информацию в местных телеграм-сообществах.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.
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