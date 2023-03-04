https://ria.ru/20230304/elektrichestvo-1855843276.html

Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без света

Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без света - РИА Новости, 04.03.2023

Часть подконтрольного Киеву Запорожья осталась без света

Часть подконтрольного Киеву города Запорожье осталась без электроснабжения, сообщают украинские СМИ. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T15:05

2023-03-04T15:05

2023-03-04T17:00

специальная военная операция на украине

в мире

киев

запорожье

украина

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/50002/73/500027368_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_0cc4f91c9982875568006ec57b455050.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Часть подконтрольного Киеву города Запорожье осталась без электроснабжения, сообщают украинские СМИ. Ранее СМИ сообщали о взрывах в городе. На подконтрольных Киеву территориях региона и в восьми областях Украины была объявлена воздушная тревога. "После взрывов в части районов Запорожья пропал свет", - сообщает украинское интернет-издание "Страна.ua" в своем телеграм-канале, ссылаясь на информацию в местных телеграм-сообществах. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране.

https://ria.ru/20221127/ukraina-1834501903.html

киев

запорожье

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, киев, запорожье, украина, вооруженные силы рф