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Миронов пригласил брянского мальчика Федора на экскурсию в Москву - РИА Новости, 04.03.2023
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12:47 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/ekskursiya-1855823987.html
Миронов пригласил брянского мальчика Федора на экскурсию в Москву
Миронов пригласил брянского мальчика Федора на экскурсию в Москву - РИА Новости, 04.03.2023
Миронов пригласил брянского мальчика Федора на экскурсию в Москву
Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов пригласил мальчика Федора, который спас двух девочек в ходе атаки украинских диверсантов, после... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T12:47
2023-03-04T12:47
москва
брянская область
климовский район
украина
сергей миронов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов пригласил мальчика Федора, который спас двух девочек в ходе атаки украинских диверсантов, после выздоровления на экскурсию в Москву. Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас ребенок в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением. "Федя, ты для многих – пример. Надеюсь, что после выздоровления мы увидимся с тобой в Москве. Во всяком случае сочту за честь видеть тебя. Приглашаю на экскурсию по Москве", - написал депутат в своём телеграм-канале.
https://ria.ru/20230303/telebashnya-1855759571.html
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москва, брянская область, климовский район, украина, сергей миронов, владимир путин
Москва, Брянская область, Климовский район, Украина, Сергей Миронов, Владимир Путин
Миронов пригласил брянского мальчика Федора на экскурсию в Москву

Лидер СРЗП Миронов пригласил мальчика Федора после выздоровления на экскурсию в Москву

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии Справедливая Россия в Государственной Думе РФ Сергей Миронов - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ
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Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов пригласил мальчика Федора, который спас двух девочек в ходе атаки украинских диверсантов, после выздоровления на экскурсию в Москву.
Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас ребенок в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением.
"Федя, ты для многих – пример. Надеюсь, что после выздоровления мы увидимся с тобой в Москве. Во всяком случае сочту за честь видеть тебя. Приглашаю на экскурсию по Москве", - написал депутат в своём телеграм-канале.
Федор, ты – наш герой: специальная подсветка на телебашне Брянска в честь пострадавшего при нападении мальчика - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
На телебашне в Брянске загорелась подсветка в поддержку мальчика Федора
3 марта, 20:37
 
МоскваБрянская областьКлимовский районУкраинаСергей МироновВладимир Путин
 
 
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