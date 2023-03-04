https://ria.ru/20230304/ekskursiya-1855823987.html

Миронов пригласил брянского мальчика Федора на экскурсию в Москву

Миронов пригласил брянского мальчика Федора на экскурсию в Москву - РИА Новости, 04.03.2023

Миронов пригласил брянского мальчика Федора на экскурсию в Москву

Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов пригласил мальчика Федора, который спас двух девочек в ходе атаки украинских диверсантов, после... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T12:47

2023-03-04T12:47

2023-03-04T12:47

москва

брянская область

климовский район

украина

сергей миронов

владимир путин

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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов пригласил мальчика Федора, который спас двух девочек в ходе атаки украинских диверсантов, после выздоровления на экскурсию в Москву. Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас ребенок в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением. "Федя, ты для многих – пример. Надеюсь, что после выздоровления мы увидимся с тобой в Москве. Во всяком случае сочту за честь видеть тебя. Приглашаю на экскурсию по Москве", - написал депутат в своём телеграм-канале.

https://ria.ru/20230303/telebashnya-1855759571.html

москва

брянская область

климовский район

украина

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

москва, брянская область, климовский район, украина, сергей миронов, владимир путин