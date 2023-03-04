Миронов пригласил брянского мальчика Федора на экскурсию в Москву
Лидер СРЗП Миронов пригласил мальчика Федора после выздоровления на экскурсию в Москву
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы РФ | Перейти в медиабанкРуководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов
Руководитель фракции политической партии "Справедливая Россия" в Государственной Думе РФ Сергей Миронов. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Лидер фракции "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов пригласил мальчика Федора, который спас двух девочек в ходе атаки украинских диверсантов, после выздоровления на экскурсию в Москву.
Накануне с Украины на территорию Климовского района проникла диверсионно-разведывательная группа. По официальным данным, она обстреляла как минимум два автомобиля, убив водителей. Президент РФ Владимир Путин назвал атаку украинских диверсантов терактом. В одной из расстрелянных машин находился 10-летний Федор и еще две девочки, с которыми они ехали в школу. Ребенку удалось выбраться самому и спасти девочек, хотя он сам получил ранение. Сейчас ребенок в больнице, успешно прооперирован, находится под наблюдением.
"Федя, ты для многих – пример. Надеюсь, что после выздоровления мы увидимся с тобой в Москве. Во всяком случае сочту за честь видеть тебя. Приглашаю на экскурсию по Москве", - написал депутат в своём телеграм-канале.