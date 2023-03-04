https://ria.ru/20230304/dtp-1855833462.html

Опубликовано видео ДТП в центре Саратова, где пострадали пять человек

Опубликовано видео ДТП в центре Саратова, где пострадали пять человек - РИА Новости, 04.03.2023

Опубликовано видео ДТП в центре Саратова, где пострадали пять человек

Прокуратура Саратовской области опубликовала видео момента ДТП в центре Саратова, в результате которого пострадали пять человек, включая двух пешеходов. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T14:03

2023-03-04T14:03

2023-03-04T14:04

происшествия

саратов

саратовская область

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САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Прокуратура Саратовской области опубликовала видео момента ДТП в центре Саратова, в результате которого пострадали пять человек, включая двух пешеходов. Ранее в городском отделе ГИБДД сообщили, что около полуночи (23.00 мск пятницы) на пересечении улиц Чапаева и Московской столкнулись два автомобиля "Лада Приора", один из них вылетел на тротуар, в результате госпитализированы пять человек, включая двух пешеходов. На видео длительностью 36 секунд, опубликованном прокуратурой в телеграм-канале, запечатлено, как автомобили на высокой скорости сталкиваются на перекрестке сразу после переключения сигналов светофора, после чего обе машины вылетают на тротуар, одну из них закружило - в этот момент она сбила двух пешеходов, готовившихся переходить дорогу по "зебре". "Прокуратура Саратова взяла на контроль ход проведения и результаты проверки по факту ДТП, в результате которого пострадали пешеходы", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20220929/dtp-1820334485.html

саратов

саратовская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, саратов, саратовская область