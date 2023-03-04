https://ria.ru/20230304/dtp-1855819689.html

В центре Саратова столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

В центре Саратова столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.03.2023

В центре Саратова столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие

Два легковых автомобиля столкнулись в центре Саратова, один из них выехал на тротуар, в результате пострадали пять человек, включая двух пешеходов, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T12:09

2023-03-04T12:09

2023-03-04T14:50

происшествия

саратов

дтп

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САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в центре Саратова, один из них выехал на тротуар, в результате пострадали пять человек, включая двух пешеходов, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло около полуночи (23.00 мск пятницы) на пересечении улиц Чапаева и Московской. "По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей марки "Лада Приора", после чего одна из машин выехала на тротуар и допустила наезд на пешеходов женщину 1996 года рождения и мужчину 2004 года рождения. Также в результате ДТП пострадали оба водителя 2000 и 2003 годов рождения и пассажирка одного из автомобилей 2000 года рождения. Пострадавшие госпитализированы", - сказали журналистам в пресс-службе отдела Госавтоинспекции. Ведомство по данному факту проводит проверку, все обстоятельства выясняются.

https://ria.ru/20230304/dtp-1855833462.html

саратов

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, саратов, дтп