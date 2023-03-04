https://ria.ru/20230304/dtp-1855819689.html
В центре Саратова столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
В центре Саратова столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие - РИА Новости, 04.03.2023
В центре Саратова столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
Два легковых автомобиля столкнулись в центре Саратова, один из них выехал на тротуар, в результате пострадали пять человек, включая двух пешеходов, сообщили в... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T12:09
2023-03-04T12:09
2023-03-04T14:50
происшествия
саратов
дтп
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САРАТОВ, 4 мар - РИА Новости. Два легковых автомобиля столкнулись в центре Саратова, один из них выехал на тротуар, в результате пострадали пять человек, включая двух пешеходов, сообщили в городском отделе ГИБДД. ДТП произошло около полуночи (23.00 мск пятницы) на пересечении улиц Чапаева и Московской. "По предварительным данным, произошло столкновение двух автомобилей марки "Лада Приора", после чего одна из машин выехала на тротуар и допустила наезд на пешеходов женщину 1996 года рождения и мужчину 2004 года рождения. Также в результате ДТП пострадали оба водителя 2000 и 2003 годов рождения и пассажирка одного из автомобилей 2000 года рождения. Пострадавшие госпитализированы", - сказали журналистам в пресс-службе отдела Госавтоинспекции. Ведомство по данному факту проводит проверку, все обстоятельства выясняются.
https://ria.ru/20230304/dtp-1855833462.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, саратов, дтп
Происшествия, Саратов, ДТП
В центре Саратова столкнулись два автомобиля, есть пострадавшие
Пять человек, включая двух пешеходов, пострадали в ДТП с двумя машинами в центре Саратова