https://ria.ru/20230304/dtp-1855809055.html

В Сочи иномарка столкнулась с микроавтобусом, один человек погиб

В Сочи иномарка столкнулась с микроавтобусом, один человек погиб - РИА Новости, 04.03.2023

В Сочи иномарка столкнулась с микроавтобусом, один человек погиб

Водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса госпитализированы в больницу в результате столкновения с легковушкой, которое произошло в минувшую пятницу на трассе... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T10:23

2023-03-04T10:23

2023-03-04T10:23

происшествия

краснодарский край

сочи

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СОЧИ, 4 мар - РИА Новости. Водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса госпитализированы в больницу в результате столкновения с легковушкой, которое произошло в минувшую пятницу на трассе Сочи, еще один человек погиб, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Как рассказали в полиции, авария произошла вечером в пятницу на федеральной трассе А-149 "Адлер - Красная Поляна". Водитель Mercedes-Benz SLK, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ГАЗ-2217". В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. К работе по ликвидации ДТП также привлекались спасатели, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html

краснодарский край

сочи

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, краснодарский край, сочи