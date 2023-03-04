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В Сочи иномарка столкнулась с микроавтобусом, один человек погиб - РИА Новости, 04.03.2023
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10:23 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/dtp-1855809055.html
В Сочи иномарка столкнулась с микроавтобусом, один человек погиб
В Сочи иномарка столкнулась с микроавтобусом, один человек погиб - РИА Новости, 04.03.2023
В Сочи иномарка столкнулась с микроавтобусом, один человек погиб
Водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса госпитализированы в больницу в результате столкновения с легковушкой, которое произошло в минувшую пятницу на трассе... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T10:23
2023-03-04T10:23
происшествия
краснодарский край
сочи
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СОЧИ, 4 мар - РИА Новости. Водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса госпитализированы в больницу в результате столкновения с легковушкой, которое произошло в минувшую пятницу на трассе Сочи, еще один человек погиб, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Как рассказали в полиции, авария произошла вечером в пятницу на федеральной трассе А-149 "Адлер - Красная Поляна". Водитель Mercedes-Benz SLK, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ГАЗ-2217". В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. К работе по ликвидации ДТП также привлекались спасатели, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
https://ria.ru/20230125/dtp-1847440582.html
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происшествия, краснодарский край, сочи
Происшествия, Краснодарский край, Сочи
В Сочи иномарка столкнулась с микроавтобусом, один человек погиб

Один человек погиб, шестеро пострадали при столкновении микроавтобуса с иномаркой в Сочи

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
СОЧИ, 4 мар - РИА Новости. Водитель и пятеро пассажиров микроавтобуса госпитализированы в больницу в результате столкновения с легковушкой, которое произошло в минувшую пятницу на трассе Сочи, еще один человек погиб, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Как рассказали в полиции, авария произошла вечером в пятницу на федеральной трассе А-149 "Адлер - Красная Поляна". Водитель Mercedes-Benz SLK, не справившись с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с "ГАЗ-2217".
«
"В результате ДТП водитель иномарки погиб. Водитель и пять пассажиров микроавтобуса с травмами различной степени тяжести госпитализированы", - сказали в ведомстве.
В настоящее время полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего. К работе по ликвидации ДТП также привлекались спасатели, отметили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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ПроисшествияКраснодарский крайСочи
 
 
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