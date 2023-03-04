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Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк - РИА Новости, 04.03.2023
Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк
Украинские войска в 16.20 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T16:36
2023-03-04T16:36
2023-03-04T16:46
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
сцкк
донецкая народная республика
происшествия
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ДОНЕЦК, 4 мар - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 выпустили десять снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров по Петровскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.20 – населенный пункт Курахово – город Донецк (Петровский район): выпущено 10 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.Кроме того, в 14.40 украинские войска открыли огонь по Горловке, выпустив четыре "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров.Петровский район Донецка находится на западной окраине административного центра ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html
петровский район
донецк
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петровский район, донецк, сцкк, донецкая народная республика, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Петровский район, Донецк, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Происшествия
Украинские войска снова обстреляли Горловку и Донецк
Представительство ДНР: ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Горловку