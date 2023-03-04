https://ria.ru/20230304/dollar-1855730498.html

Эксперт рассказал о неочевидной замене доллару в мировой экономике

Эксперт рассказал о неочевидной замене доллару в мировой экономике - РИА Новости, 04.03.2023

Эксперт рассказал о неочевидной замене доллару в мировой экономике

Альтернативой доллару на рынках вполне могут стать криптовалюты – прежде всего биткоин, чья волатильность постепенно снижается, считает криптоэксперт,... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T03:08

2023-03-04T03:08

2023-03-04T03:08

экономика

цены на нефть

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МОСКВА, 4 мар – РИА Новости. Альтернативой доллару на рынках вполне могут стать криптовалюты – прежде всего биткоин, чья волатильность постепенно снижается, считает криптоэксперт, основатель экосистемы MarsDAO Александр Политайко."Гипотетически есть такая вероятность. Причем наиболее лучшим вариантом называют биткоин. Все только потому, что он наиболее децентрализован, он первый, известный и популярный. К тому же технически биткоин защищен от манипуляций, что тоже очень важно", - пояснил он РИА Новости.Сейчас, по его оценке, существует риск волатильности. Однако со временем, считает аналитик, этот фактор будет снижаться."Например, волатильность золота в конце XX века была сопоставима с биткоином в последние 2-3 года. Поэтому биткоин, как независимая ни от одной страны валюта, имеет наибольшие шансы на выживание", - заключает Политайко.

https://radiosputnik.ria.ru/20230302/tsifrovoy-rubl-1855316192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

экономика, цены на нефть