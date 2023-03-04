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Лидеры Белоруссии и Китая договорились о новых встречах - РИА Новости, 04.03.2023
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22:04 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/diplomatiya-1855896810.html
Лидеры Белоруссии и Китая договорились о новых встречах
Лидеры Белоруссии и Китая договорились о новых встречах - РИА Новости, 04.03.2023
Лидеры Белоруссии и Китая договорились о новых встречах
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о новых встречах, сообщил белорусский посол в Китае Юрий Сенько. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T22:04
2023-03-04T22:04
китай
белоруссия
александр лукашенко
пекин
си цзиньпин
юрий сенько
в мире
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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о новых встречах, сообщил белорусский посол в Китае Юрий Сенько. Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находился с государственным визитом в Китае. Белорусский президент и председатель КНР по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и КНР в новую эпоху. "Наши лидеры договорились … провести в ближайшее время встречи. Было приглашение к нам в Республику Беларусь. Так и Китайская Народная Республика в лице председателя пригласила нашего президента в ближайшее время посещать Китай", - заявил Сенько в интервью телеканалу "Беларусь 1". Он выразил уверенность, что встречи на высшем уровне между странами "будут продолжаться, будут наполнены содержанием, … не менее результативно они будут проходить и дальше". "Мы как суверенное независимое государство выстраиваем отношения с Китайской Народной Республикой в интересах наших двух стран, не в угоду кому-то, не против кого-то, и это проявлялось в каждой минуте, в каждой секунде разговора между нашими лидерами, - сказал Сенько. Белорусский дипломат позже в интервью телеканалу ОНТ обратил внимание, что в условиях санкционного давления Запада на Белоруссию Пекин повел себя в отношении Минска как "настоящий друг". "Китай в это непростое время поступил самым настоящим образом как настоящий друг, партнер и страна, которая сегодня не дружит против кого-то или во имя чего-то с кем-то, а работает, как и работала раньше - с учетом многолетнего сотрудничества между нашими странами", - сказал он. Сенько подчеркнул, что свидетельством этому является госвизит Лукашенко в Пекин. "И наш глава государства, и наша делегация были приняты на самом высоком уровне и со всем соблюдением государственного протокола самого высочайшего уровня", - констатировал он.
https://ria.ru/20230304/vizit-1855895406.html
https://ria.ru/20230304/peregovory-1855884957.html
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китай, белоруссия, александр лукашенко, пекин, си цзиньпин, юрий сенько, в мире
Китай, Белоруссия, Александр Лукашенко, Пекин, Си Цзиньпин, Юрий Сенько, В мире
Лидеры Белоруссии и Китая договорились о новых встречах

Посол Сенько: лидеры Белоруссии и Китая договорились о новых встречах

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
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МИНСК, 4 мар – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о новых встречах, сообщил белорусский посол в Китае Юрий Сенько.
Лукашенко с 28 февраля по 2 марта находился с государственным визитом в Китае. Белорусский президент и председатель КНР по итогам официальных переговоров в Пекине приняли совместное заявление о дальнейшем развитии образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства Белоруссии и КНР в новую эпоху.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
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"Наши лидеры договорились … провести в ближайшее время встречи. Было приглашение к нам в Республику Беларусь. Так и Китайская Народная Республика в лице председателя пригласила нашего президента в ближайшее время посещать Китай", - заявил Сенько в интервью телеканалу "Беларусь 1".
Он выразил уверенность, что встречи на высшем уровне между странами "будут продолжаться, будут наполнены содержанием, … не менее результативно они будут проходить и дальше".
"Мы как суверенное независимое государство выстраиваем отношения с Китайской Народной Республикой в интересах наших двух стран, не в угоду кому-то, не против кого-то, и это проявлялось в каждой минуте, в каждой секунде разговора между нашими лидерами, - сказал Сенько.
Белорусский дипломат позже в интервью телеканалу ОНТ обратил внимание, что в условиях санкционного давления Запада на Белоруссию Пекин повел себя в отношении Минска как "настоящий друг". "Китай в это непростое время поступил самым настоящим образом как настоящий друг, партнер и страна, которая сегодня не дружит против кого-то или во имя чего-то с кем-то, а работает, как и работала раньше - с учетом многолетнего сотрудничества между нашими странами", - сказал он. Сенько подчеркнул, что свидетельством этому является госвизит Лукашенко в Пекин. "И наш глава государства, и наша делегация были приняты на самом высоком уровне и со всем соблюдением государственного протокола самого высочайшего уровня", - констатировал он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи в Пекине
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КитайБелоруссияАлександр ЛукашенкоПекинСи ЦзиньпинЮрий СенькоВ мире
 
 
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