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Глава Комитета ВС США тайно посетил военную базу в Сирии - РИА Новости, 04.03.2023
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21:07 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/baza-1855891998.html
Глава Комитета ВС США тайно посетил военную базу в Сирии
Глава Комитета ВС США тайно посетил военную базу в Сирии - РИА Новости, 04.03.2023
Глава Комитета ВС США тайно посетил военную базу в Сирии
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в субботу совершил неанонсированный заранее визит на американскую военную базу в Сирии,... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T21:07
2023-03-04T21:07
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марк милли
вооруженные силы сша
исламское государство
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в субботу совершил неанонсированный заранее визит на американскую военную базу в Сирии, предает агентство Reuters. По его информации, в рамках своей поездки Милли планирует дать оценку почти восьмилетним усилиям США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, а также мерам по защите американских военнослужащих в арабской республике. Как заявил сам генерал в беседе с сопровождающими его репортерами, США и их союзники в лице сирийских курдов "добиваются прогресса в том, чтобы нанести долгосрочное поражение группировке ИГ*". На вопрос о том, считает ли он оправданной миссию ВС США в Сирии с точки зрения риска, Милли увязал ее с безопасностью своей страны и ее союзников, заявив: "Если вы считаете, что это представляет важность, то мой ответ – да".* Запрещенная в России террористическая организация
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в мире, сша, сирия, россия, марк милли, вооруженные силы сша, исламское государство
В мире, США, Сирия, Россия, Марк Милли, Вооруженные силы США, Исламское государство
Глава Комитета ВС США тайно посетил военную базу в Сирии

Reuters: глава Комитета начштабов ВС США тайно посетил американскую военную базу в Сирии

© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos LopezМорские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© Фото : U.S. Marine Corps / Cpl. Carlos Lopez
Морские пехотинцы США на базе международной коалиции Эт-Танф в провинции Хомс, Сирия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в субботу совершил неанонсированный заранее визит на американскую военную базу в Сирии, предает агентство Reuters.
По его информации, в рамках своей поездки Милли планирует дать оценку почти восьмилетним усилиям США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, а также мерам по защите американских военнослужащих в арабской республике.
Как заявил сам генерал в беседе с сопровождающими его репортерами, США и их союзники в лице сирийских курдов "добиваются прогресса в том, чтобы нанести долгосрочное поражение группировке ИГ*".
На вопрос о том, считает ли он оправданной миссию ВС США в Сирии с точки зрения риска, Милли увязал ее с безопасностью своей страны и ее союзников, заявив: "Если вы считаете, что это представляет важность, то мой ответ – да".
* Запрещенная в России террористическая организация
Солдаты на военной базе США В Сирии - РИА Новости, 1920, 19.02.2023
Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась ракетному обстрелу
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В миреСШАСирияРоссияМарк МиллиВооруженные силы СШАИсламское государство
 
 
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