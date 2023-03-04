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Глава Комитета ВС США тайно посетил военную базу в Сирии
Глава Комитета ВС США тайно посетил военную базу в Сирии - РИА Новости, 04.03.2023
Глава Комитета ВС США тайно посетил военную базу в Сирии
Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в субботу совершил неанонсированный заранее визит на американскую военную базу в Сирии,... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T21:07
2023-03-04T21:07
2023-03-04T21:07
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ВАШИНГТОН, 4 мар – РИА Новости. Председатель Комитета начальников штабов ВС США генерал Марк Милли в субботу совершил неанонсированный заранее визит на американскую военную базу в Сирии, предает агентство Reuters. По его информации, в рамках своей поездки Милли планирует дать оценку почти восьмилетним усилиям США по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство"*, а также мерам по защите американских военнослужащих в арабской республике. Как заявил сам генерал в беседе с сопровождающими его репортерами, США и их союзники в лице сирийских курдов "добиваются прогресса в том, чтобы нанести долгосрочное поражение группировке ИГ*". На вопрос о том, считает ли он оправданной миссию ВС США в Сирии с точки зрения риска, Милли увязал ее с безопасностью своей страны и ее союзников, заявив: "Если вы считаете, что это представляет важность, то мой ответ – да".* Запрещенная в России террористическая организация
https://ria.ru/20230219/siriya-1852915339.html
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в мире, сша, сирия, россия, марк милли, вооруженные силы сша, исламское государство
В мире, США, Сирия, Россия, Марк Милли, Вооруженные силы США, Исламское государство
Глава Комитета ВС США тайно посетил военную базу в Сирии
Reuters: глава Комитета начштабов ВС США тайно посетил американскую военную базу в Сирии