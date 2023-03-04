https://ria.ru/20230304/atr-1855840498.html

Посол в Пекине обвинил Запад в попытках подрыва безопасности в АТР

Посол в Пекине обвинил Запад в попытках подрыва безопасности в АТР - РИА Новости, 04.03.2023

Посол в Пекине обвинил Запад в попытках подрыва безопасности в АТР

Запад стремится подорвать сложившуюся структуру безопасности и сотрудничества в АТР, предлагая вместо нее новую систему с НАТО в основе, при этом появление... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T14:45

2023-03-04T14:45

2023-03-04T14:45

россия

китай

атр

игорь моргулов

ассоциация государств юго-восточной азии

в мире

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ПЕКИН, 4 мар – РИА Новости. Запад стремится подорвать сложившуюся структуру безопасности и сотрудничества в АТР, предлагая вместо нее новую систему с НАТО в основе, при этом появление Североатлантического альянса в регионе не несет никаких положительных моментов, заявил в интервью Центральному телевидению Китая посол России в КНР Игорь Моргулов. "Неоднократно выражал недоумение, зачем НАТО рвется в Азиатско-Тихоокеанский регион. На мадридском саммите в июне прошлого года Североатлантический альянс уже официально объявил о том, что теперь его сфера ответственности становится глобальной. Это вызывает у нас очень много вопросов", - заявил дипломат. Он отметил, что "после окончания "холодной войны" в АТР сформировалась собственная, довольно устойчивая система региональной безопасности, основанная на асеаноцентричных механизмах, в центре которых находится Ассоциация государств Юго-Восточной Азии". "Возникает закономерный вопрос: зачем военный блок НАТО устремляется туда, где уже существует сложившаяся архитектура безопасности, которая отвечает интересам всех государств региона", - подчеркнул Моргулов. Дипломат отметил, что "так часто бывает с нашими западными "партнерами": пока их устраивает какая-то система или какие-то правила, ими же и прописанные, они готовы по ним работать". "Те же Соединенные Штаты и их единомышленники в регионе до определенного времени работали вместе с Россией и Китаем над развитием архитектуры безопасности в АТР. По всей видимости, в какой-то момент эта система перестала их устраивать. И что они делают? Начинают менять правила, объявляя, что прежний порядок их больше не удовлетворяет", - подчеркнул посол. Он добавил, что "по сути, сейчас они ведут дело к подрыву асеаноцентричной структуры безопасности и сотрудничества, предлагая вместо нее новую систему, в основе которой лежит НАТО или механизмы подобные альянсу". Посол указал, что одним из таких механизмов уже стал военно-технологический блок AUKUS, в который входят США, Великобритания и Австралия. "Формально все это обставлено предлогом создания австралийского атомного подводного флота. Но понятно, что за этими шагами стоят далекоидущие планы по привнесению военно-технологического потенциала НАТО в регион", - добавил Моргулов. По его словам, "никакой пользы для безопасности региона это не принесет, что хорошо нам известно по собственному опыту взаимоотношений с блоком в Европе, блоком отнюдь не оборонным, а военным". "И как любой военный альянс, он должен оправдывать свое существование, создавая новые проблемы, расшатывая мир и стабильность там, где он находится", - отметил Могулов. "Поэтому я не вижу никаких положительных моментов от того, что НАТО может появиться в АТР. А признаки такие есть. Представители Альянса часто посещают страны региона с визитами. Блок наращивает взаимодействие с такими странами как Япония, Республика Корея, Австралия. Отдельные члены НАТО, к примеру, Великобритания и Франция, тоже сюда рвутся, пытаясь обозначить свое военное присутствие. Все это очень тревожные признаки", - добавил он.

https://ria.ru/20230304/ssha-1855819128.html

https://ria.ru/20230303/kitay-1855653871.html

https://ria.ru/20230302/ugrozy-1855492909.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, китай, атр, игорь моргулов, ассоциация государств юго-восточной азии, в мире