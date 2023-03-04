Украинский эксперт допустил скорую сдачу Артемовска
Эксперт Черник признал тяжелую для Киева ситуацию в Артемовске и не исключил его сдачи
© AP PhotoДым на месте боев в Артемовске
© AP Photo
Дым на месте боев в Артемовске. Архивное фото
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинский военный аналитик Петр Черник назвал ситуацию в Артемовске эпицентром войны, по его мнению, если город будет разрушен до фундамента, военно-политическое руководство страны примет решение "оперативного ухода".
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Российские силы практически взяли в окружение Артемовск в Донецкой Народной Республике, сообщил ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин.
По его словам, если Артемовск будет разрушен и "высшее военно-политическое руководство придет к выводу, что следует предпринять оперативный уход", то украинским войскам удастся избежать трагедии, цитирует Черника украинский ресурс Military Media Center в своем Telegram-канале.
По его словам, город действительно сейчас "в тяжелом положении", на сегодня это эпицентр войны".
В пятницу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.
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