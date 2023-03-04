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Украинский эксперт допустил скорую сдачу Артемовска - РИА Новости, 04.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
17:55 04.03.2023 (обновлено: 17:58 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855867047.html
Украинский эксперт допустил скорую сдачу Артемовска
Украинский эксперт допустил скорую сдачу Артемовска - РИА Новости, 04.03.2023
Украинский эксперт допустил скорую сдачу Артемовска
Украинский военный аналитик Петр Черник назвал ситуацию в Артемовске эпицентром войны, по его мнению, если город будет разрушен до фундамента,... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T17:55
2023-03-04T17:58
специальная военная операция на украине
в мире
артемовск
донецкая народная республика
киев
ян гагин
евгений пригожин
сергей рахманинов
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МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинский военный аналитик Петр Черник назвал ситуацию в Артемовске эпицентром войны, по его мнению, если город будет разрушен до фундамента, военно-политическое руководство страны примет решение "оперативного ухода". Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Российские силы практически взяли в окружение Артемовск в Донецкой Народной Республике, сообщил ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, если Артемовск будет разрушен и "высшее военно-политическое руководство придет к выводу, что следует предпринять оперативный уход", то украинским войскам удастся избежать трагедии, цитирует Черника украинский ресурс Military Media Center в своем Telegram-канале. По его словам, город действительно сейчас "в тяжелом положении", на сегодня это эпицентр войны". В пятницу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.
https://ria.ru/20230304/ukraina-1855847433.html
артемовск
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в мире, артемовск, донецкая народная республика, киев, ян гагин, евгений пригожин, сергей рахманинов, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Киев, Ян Гагин, Евгений Пригожин, Сергей Рахманинов, Верховная Рада Украины
Украинский эксперт допустил скорую сдачу Артемовска

Эксперт Черник признал тяжелую для Киева ситуацию в Артемовске и не исключил его сдачи

© AP PhotoДым на месте боев в Артемовске
Дым на месте боев в Артемовске - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo
Дым на месте боев в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинский военный аналитик Петр Черник назвал ситуацию в Артемовске эпицентром войны, по его мнению, если город будет разрушен до фундамента, военно-политическое руководство страны примет решение "оперативного ухода".
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Российские силы практически взяли в окружение Артемовск в Донецкой Народной Республике, сообщил ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин.
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По его словам, если Артемовск будет разрушен и "высшее военно-политическое руководство придет к выводу, что следует предпринять оперативный уход", то украинским войскам удастся избежать трагедии, цитирует Черника украинский ресурс Military Media Center в своем Telegram-канале.
По его словам, город действительно сейчас "в тяжелом положении", на сегодня это эпицентр войны".
В пятницу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.
Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАртемовскДонецкая Народная РеспубликаКиевЯн ГагинЕвгений ПригожинСергей РахманиновВерховная Рада Украины
 
 
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