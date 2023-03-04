https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855867047.html

Украинский эксперт допустил скорую сдачу Артемовска

Украинский эксперт допустил скорую сдачу Артемовска - РИА Новости, 04.03.2023

Украинский эксперт допустил скорую сдачу Артемовска

Украинский военный аналитик Петр Черник назвал ситуацию в Артемовске эпицентром войны, по его мнению, если город будет разрушен до фундамента,... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T17:55

2023-03-04T17:55

2023-03-04T17:58

специальная военная операция на украине

в мире

артемовск

донецкая народная республика

киев

ян гагин

евгений пригожин

сергей рахманинов

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/19/1854304638_0:0:2000:1126_1920x0_80_0_0_32401372d885395388b256ce5d6907e6.jpg

МОСКВА, 4 мар - РИА Новости. Украинский военный аналитик Петр Черник назвал ситуацию в Артемовске эпицентром войны, по его мнению, если город будет разрушен до фундамента, военно-политическое руководство страны примет решение "оперативного ухода". Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. Российские силы практически взяли в окружение Артемовск в Донецкой Народной Республике, сообщил ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин. По его словам, если Артемовск будет разрушен и "высшее военно-политическое руководство придет к выводу, что следует предпринять оперативный уход", то украинским войскам удастся избежать трагедии, цитирует Черника украинский ресурс Military Media Center в своем Telegram-канале. По его словам, город действительно сейчас "в тяжелом положении", на сегодня это эпицентр войны". В пятницу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20230304/ukraina-1855847433.html

артемовск

донецкая народная республика

киев

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, артемовск, донецкая народная республика, киев, ян гагин, евгений пригожин, сергей рахманинов, верховная рада украины