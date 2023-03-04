https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855825430.html

Украинские снайперы прицельно стреляют по мирным жителям Артемовска

Украинские снайперы прицельно стреляют по мирным жителям Артемовска - РИА Новости, 04.03.2023

Украинские снайперы прицельно стреляют по мирным жителям Артемовска

Снайперы украинских войск прицельно стреляют по мирным жителям Артёмовска (Бахмута), рассказал РИА Новости эвакуированный из города российскими бойцами Юрий... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T12:55

2023-03-04T12:55

2023-03-04T13:50

специальная военная операция на украине

происшествия

артемовск

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 4 мар – РИА Новости. Снайперы украинских войск прицельно стреляют по мирным жителям Артёмовска (Бахмута), рассказал РИА Новости эвакуированный из города российскими бойцами Юрий Марченко, у которого так убили жену женщины-военнослужащие ВСУ.Бойцы группы "Вагнер", занимающие город, эвакуируют мирных граждан на подконтрольные России безопасные территории. В пятницу в Донецк была доставлена группа жителей Артёмовска, среди них был и Марченко."Двадцать второго февраля снайпер убил мою жену через стекло в доме. Она погибла. В меня тоже стреляли: я за ней наклонился (когда она упала от пули - ред.), рядом пуля пролетела", - говорит Марченко, вытирая слёзы.По его словам, его соседка рассказала, что стреляли две женщины-снайперы в украинской форме, одну из них заметил и он сам.Жену Юрий вынужден был похоронить прямо в своем огороде, поскольку из-за постоянных обстрелов невозможно было добраться до кладбища.На вопрос, чьи это были снайперы, он уверенно сказал, что именно украинские."Украинские снайпера, я в поселке живу на окраине города, их не один человек видел там, вдвоем они шарились", - добавил Марченко.Артемовск расположен на подконтрольной пока Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.В пятницу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск. Ранее член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая.Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.

https://ria.ru/20230303/obstanovka-1855409786.html

артемовск

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Убили мою жену через стекло в доме" – житель Артемовска об обстреле мирных жителей Украинские снайперы прицельно стреляют по мирным жителям Артёмовска, рассказал РИА Новости мужчина, у которого так убили жену 2023-03-04T12:55 true PT1M21S

Эвакуированный из Артемовска о мобилизации, голодных солдатах ВСУ и телах украинских бойцов Эвакуированный из Артемовска о мобилизации, голодных солдатах ВСУ и телах украинских бойцов 2023-03-04T12:55 true PT0M36S

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Ольга Фомченкова

происшествия, артемовск, вооруженные силы украины