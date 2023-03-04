https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855821292.html
Экс-генпрокурор Украины Луценко сообщил о приказе покинуть Артемовск
Экс-генпрокурор Украины Луценко сообщил о приказе покинуть Артемовск - РИА Новости, 04.03.2023
Экс-генпрокурор Украины Луценко сообщил о приказе покинуть Артемовск
Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о приказе покинуть Артемовск, где, по его словам, он служит оператором беспилотников. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T12:24
2023-03-04T12:24
2023-03-04T13:41
украина
артемовск
донецкая народная республика
юрий луценко
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МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о приказе покинуть Артемовск, где, по его словам, он служит оператором беспилотников. "Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооруженных сил Украины в Бахмуте и продолжить службу в территориальной обороне. Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу <…>, тоже перевели на другое направление. Выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в офис президента", — написал он в соцсетях. Приказ Луценко раскритиковал, назвав его "мелкой политической местью", но добавил, что будет его выполнять. При этом он упрекнул "друзей Зеленского" в том, что они не торопятся занять его место на передовой. Луценко был генеральным прокурором Украины с 2016 по 2019 год. О его назначении командиром взвода ударных беспилотников его пресс-секретарь сообщила в конце февраля. А в аккаунтах экс-генпрокурора в соцсетях указывается, что он стрелок батальона территориальной обороны.Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. Как заявил накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, город практически взят в окружение. Он также обратился к Владимиру Зеленскому и призвал его дать украинским военным возможность покинуть Артемовск.
https://ria.ru/20230303/artemovsk-1855669829.html
украина
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, артемовск, донецкая народная республика, юрий луценко
Украина, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Юрий Луценко
Экс-генпрокурор Украины Луценко сообщил о приказе покинуть Артемовск
Бывший генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил о персональном приказе покинуть Артемовск
МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко рассказал о приказе покинуть Артемовск, где, по его словам, он служит оператором беспилотников.
"Вчера получил персональный приказ убыть из подразделения Вооруженных сил Украины в Бахмуте и продолжить службу в территориальной обороне. Подразделение, где я 110 дней и ночей проходил службу <…>, тоже перевели на другое направление. Выполнение обоих приказов постоянно мониторится для доклада в офис президента", — написал он в соцсетях.
Британское телевидение сообщило о скорой сдаче Артемовска Киевом
Приказ Луценко
раскритиковал, назвав его "мелкой политической местью", но добавил, что будет его выполнять. При этом он упрекнул "друзей Зеленского" в том, что они не торопятся занять его место на передовой.
Луценко был генеральным прокурором Украины с 2016 по 2019 год. О его назначении командиром взвода ударных беспилотников его пресс-секретарь сообщила в конце февраля. А в аккаунтах экс-генпрокурора в соцсетях указывается, что он стрелок батальона территориальной обороны.
Артемовск расположен на подконтрольной киевскому режиму части ДНР
к северу от Горловки
. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе
. Как заявил накануне основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, город практически взят в окружение. Он также обратился к Владимиру Зеленскому и призвал его дать украинским военным возможность покинуть Артемовск.