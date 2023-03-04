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На северо-западе от Артемовска выявили новый укрепрайон украинских военных - РИА Новости, 04.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
08:07 04.03.2023
https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855796845.html
На северо-западе от Артемовска выявили новый укрепрайон украинских военных
На северо-западе от Артемовска выявили новый укрепрайон украинских военных - РИА Новости, 04.03.2023
На северо-западе от Артемовска выявили новый укрепрайон украинских военных
Новый укрепрайон выявлен к северо-западу от Артемовска в подконтрольном Киеву селе Миньковка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T08:07
2023-03-04T08:07
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
донецкая народная республика
андрей марочко
луганская народная республика
донбасс
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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Новый укрепрайон выявлен к северо-западу от Артемовска в подконтрольном Киеву селе Миньковка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В пятницу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск. "В районе населенного пункта Миньковка средствами обнаружения выявлен ряд траншей и огневых точек противника. Также на позициях находится бронетехника и артиллерийские установки. Ранее в этом районе скопления живой силы и техники вооруженных формирований Украины отмечено не было", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики. Ранее в пятницу командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855789184.html
артемовск
донецкая народная республика
луганская народная республика
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безопасность, артемовск, донецкая народная республика, андрей марочко, луганская народная республика, донбасс
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Донецкая Народная Республика, Андрей Марочко, Луганская Народная Республика, Донбасс
На северо-западе от Артемовска выявили новый укрепрайон украинских военных

Офицер ЛНР Марочко: новый укрепрайон ВСУ выявили к северо-западу от Артемовска

© AP PhotoДым на месте боев в Артемовске
Дым на месте боев в Артемовске - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo
Дым на месте боев в Артемовске. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Новый укрепрайон выявлен к северо-западу от Артемовска в подконтрольном Киеву селе Миньковка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
В пятницу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск.
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"В районе населенного пункта Миньковка средствами обнаружения выявлен ряд траншей и огневых точек противника. Также на позициях находится бронетехника и артиллерийские установки. Ранее в этом районе скопления живой силы и техники вооруженных формирований Украины отмечено не было", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники.
Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики. Ранее в пятницу командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскДонецкая Народная РеспубликаАндрей МарочкоЛуганская Народная РеспубликаДонбасс
 
 
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