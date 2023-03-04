https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855796845.html

На северо-западе от Артемовска выявили новый укрепрайон украинских военных

На северо-западе от Артемовска выявили новый укрепрайон украинских военных - РИА Новости, 04.03.2023

На северо-западе от Артемовска выявили новый укрепрайон украинских военных

Новый укрепрайон выявлен к северо-западу от Артемовска в подконтрольном Киеву селе Миньковка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке... РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T08:07

2023-03-04T08:07

2023-03-04T08:07

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

донецкая народная республика

андрей марочко

луганская народная республика

донбасс

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ЛУГАНСК, 4 мар - РИА Новости. Новый укрепрайон выявлен к северо-западу от Артемовска в подконтрольном Киеву селе Миньковка, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. В пятницу основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что бойцы группы практически окружили Артемовск. "В районе населенного пункта Миньковка средствами обнаружения выявлен ряд траншей и огневых точек противника. Также на позициях находится бронетехника и артиллерийские установки. Ранее в этом районе скопления живой силы и техники вооруженных формирований Украины отмечено не было", - сообщил Марочко, ссылаясь на собственные источники. Во вторник украинский военный пожаловался американскому телеканалу CNN, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем официально говорят. Агентство Блумберг также во вторник передавало, что получение российскими силами контроля над Артемовском будет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики. Ранее в пятницу командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть Артемовск. Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка, является важным транспортным узлом для снабжения украинской группировки войск в Донбассе. За город идут ожесточенные бои.

https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855789184.html

артемовск

донецкая народная республика

луганская народная республика

донбасс

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Ольга Фомченкова

безопасность, артемовск, донецкая народная республика, андрей марочко, луганская народная республика, донбасс