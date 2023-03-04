https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855789184.html

В ДНР рассказали о десятках тел украинских военных под Артемовском

В ДНР рассказали о десятках тел украинских военных под Артемовском - РИА Новости, 04.03.2023

В ДНР рассказали о десятках тел украинских военных под Артемовском

Тела украинских военных лежат десятками в окрестностях Артемовска, рассказал РИА Новости эвакуированный из города местный житель Юрий Марченко. РИА Новости, 04.03.2023

2023-03-04T03:36

2023-03-04T03:36

2023-03-04T04:01

специальная военная операция на украине

безопасность

артемовск

киев

донецкая народная республика

евгений пригожин

сергей рахманинов

верховная рада украины

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ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. Тела украинских военных лежат десятками в окрестностях Артемовска, рассказал РИА Новости эвакуированный из города местный житель Юрий Марченко.Бойцы "Вагнера", занимающие город, эвакуируют мирных граждан на подконтрольные России безопасные территории. В пятницу в Донецк доставили группу жителей Артемовска, среди которых оказался и Марченко."Нас вывезли на (эвакуационный. — Прим. ред.) пункт, и пешком мы шли до другого пункта, 17 километров по грязи. Уже так темнело, луна вышла. И там в лесу, там у нас два леса, а мы леса эти обходили — десятками валяются, десятками! А я у ребят (вагнеровцев. — Прим. ред.) спрашиваю: "Это кто — наши или те?" "Да, — говорит, — те (украинские военнослужащие. — Прим. ред.)". Десятками валяются в лесу", — сказал собеседник агентства.Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ее бойцы практически окружили город. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть этот населенный пункт. Накануне член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин говорил, что ситуация в Артемовске критическая.Во вторник на американском телеканале CNN вышло интервью украинского военного, в котором он признал, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем об этом говорят официально. Агентство Bloomberg передавало, что получение российскими военными контроля над этим населенным пунктом станет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.

https://ria.ru/20230304/prognoz-1855786577.html

артемовск

киев

донецкая народная республика

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безопасность, артемовск, киев, донецкая народная республика, евгений пригожин, сергей рахманинов, верховная рада украины