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В ДНР рассказали о десятках тел украинских военных под Артемовском - РИА Новости, 04.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
03:36 04.03.2023 (обновлено: 04:01 04.03.2023)
https://ria.ru/20230304/artemovsk-1855789184.html
В ДНР рассказали о десятках тел украинских военных под Артемовском
В ДНР рассказали о десятках тел украинских военных под Артемовском - РИА Новости, 04.03.2023
В ДНР рассказали о десятках тел украинских военных под Артемовском
Тела украинских военных лежат десятками в окрестностях Артемовска, рассказал РИА Новости эвакуированный из города местный житель Юрий Марченко. РИА Новости, 04.03.2023
2023-03-04T03:36
2023-03-04T04:01
специальная военная операция на украине
безопасность
артемовск
киев
донецкая народная республика
евгений пригожин
сергей рахманинов
верховная рада украины
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ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. Тела украинских военных лежат десятками в окрестностях Артемовска, рассказал РИА Новости эвакуированный из города местный житель Юрий Марченко.Бойцы "Вагнера", занимающие город, эвакуируют мирных граждан на подконтрольные России безопасные территории. В пятницу в Донецк доставили группу жителей Артемовска, среди которых оказался и Марченко."Нас вывезли на (эвакуационный. — Прим. ред.) пункт, и пешком мы шли до другого пункта, 17 километров по грязи. Уже так темнело, луна вышла. И там в лесу, там у нас два леса, а мы леса эти обходили — десятками валяются, десятками! А я у ребят (вагнеровцев. — Прим. ред.) спрашиваю: "Это кто — наши или те?" "Да, — говорит, — те (украинские военнослужащие. — Прим. ред.)". Десятками валяются в лесу", — сказал собеседник агентства.Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ее бойцы практически окружили город. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть этот населенный пункт. Накануне член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин говорил, что ситуация в Артемовске критическая.Во вторник на американском телеканале CNN вышло интервью украинского военного, в котором он признал, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем об этом говорят официально. Агентство Bloomberg передавало, что получение российскими военными контроля над этим населенным пунктом станет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
https://ria.ru/20230304/prognoz-1855786577.html
артемовск
киев
донецкая народная республика
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безопасность, артемовск, киев, донецкая народная республика, евгений пригожин, сергей рахманинов, верховная рада украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Артемовск, Киев, Донецкая Народная Республика, Евгений Пригожин, Сергей Рахманинов, Верховная Рада Украины
В ДНР рассказали о десятках тел украинских военных под Артемовском

Местный житель рассказал, что под Артемовском десятками валяются тела украинских военных

© AP Photo / LibkosРаненый украинский военный в Артемовске
Раненый украинский военный в Артемовске - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
© AP Photo / Libkos
Раненый украинский военный в Артемовске. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 4 мар — РИА Новости. Тела украинских военных лежат десятками в окрестностях Артемовска, рассказал РИА Новости эвакуированный из города местный житель Юрий Марченко.
Бойцы "Вагнера", занимающие город, эвакуируют мирных граждан на подконтрольные России безопасные территории. В пятницу в Донецк доставили группу жителей Артемовска, среди которых оказался и Марченко.
"Нас вывезли на (эвакуационный. — Прим. ред.) пункт, и пешком мы шли до другого пункта, 17 километров по грязи. Уже так темнело, луна вышла. И там в лесу, там у нас два леса, а мы леса эти обходили — десятками валяются, десятками! А я у ребят (вагнеровцев. — Прим. ред.) спрашиваю: "Это кто — наши или те?" "Да, — говорит, — те (украинские военнослужащие. — Прим. ред.)". Десятками валяются в лесу", — сказал собеседник агентства.
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 04.03.2023
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Ранее основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин сообщил, что ее бойцы практически окружили город. Командир украинских войск с позывным "Мадьяр" заявил, что его подразделение получило приказ от командования немедленно покинуть этот населенный пункт. Накануне член комитета Верховной рады Украины по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин говорил, что ситуация в Артемовске критическая.
Во вторник на американском телеканале CNN вышло интервью украинского военного, в котором он признал, что ситуация в Артемовске для Киева по всем направлениям намного хуже, чем об этом говорят официально. Агентство Bloomberg передавало, что получение российскими военными контроля над этим населенным пунктом станет шагом на пути к освобождению всей Донецкой Народной Республики.
Артемовск расположен на подконтрольной Киеву части ДНР к северу от крупного города Горловка. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки войск в Донбассе.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьАртемовскКиевДонецкая Народная РеспубликаЕвгений ПригожинСергей РахманиновВерховная Рада Украины
 
 
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