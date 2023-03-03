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Андрей Луценко: треть организаций МСП на Вологодчине возглавляют женщины - РИА Новости, 03.03.2023
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Вологодская область
 
10:28 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/zhenschiny-1855540720.html
Андрей Луценко: треть организаций МСП на Вологодчине возглавляют женщины
Андрей Луценко: треть организаций МСП на Вологодчине возглавляют женщины - РИА Новости, 03.03.2023
Андрей Луценко: треть организаций МСП на Вологодчине возглавляют женщины
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области при принятии областного бюджета на 2023 год предусмотрели выделение около 200 миллионов рублей на... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:28
2023-03-03T10:28
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 3 мар – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области при принятии областного бюджета на 2023 год предусмотрели выделение около 200 миллионов рублей на поддержку малых и средних предприятий области, около трети которых сегодня возглавляют женщины, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко.Он вручил благодарственные письма лучшим вологжанкам-предпринимателям, которые приняли участие в областной конференции женщин-предпринимателей "Деловая весна – 2023", прошедшей в областной столице."Малое и среднее предпринимательство трудно представить без женщин. Целых 30% организаций МСП региона возглавляют вологжанки. Примечательно, что наибольшее представительство женщин-предпринимателей характерно для сферы социальных услуг. Вы не только успешно ведете бизнес, но и успеваете во всех остальных сферах жизни. Сейчас вы активно подключились к помощи нашим военнослужащим, участвующим в спецоперации. Вы делаете это абсолютно бескорыстно, от чистого сердца", - приводит пресс-служба Заксобрания слова Луценко на церемонии.Организатором конференции выступило региональное отделение "Союза женщин России".
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вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области

Андрей Луценко: треть организаций МСП на Вологодчине возглавляют женщины

© Фото : Заксобрание Вологодской областиПредседатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции "Единая Россия" Андрей Луценко
Председатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции Единая Россия Андрей Луценко - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Заксобрание Вологодской области
Председатель Заксобрания Вологодской области, лидер фракции "Единая Россия" Андрей Луценко
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ВОЛОГДА, 3 мар – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области при принятии областного бюджета на 2023 год предусмотрели выделение около 200 миллионов рублей на поддержку малых и средних предприятий области, около трети которых сегодня возглавляют женщины, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко.
Он вручил благодарственные письма лучшим вологжанкам-предпринимателям, которые приняли участие в областной конференции женщин-предпринимателей "Деловая весна – 2023", прошедшей в областной столице.
"Малое и среднее предпринимательство трудно представить без женщин. Целых 30% организаций МСП региона возглавляют вологжанки. Примечательно, что наибольшее представительство женщин-предпринимателей характерно для сферы социальных услуг. Вы не только успешно ведете бизнес, но и успеваете во всех остальных сферах жизни. Сейчас вы активно подключились к помощи нашим военнослужащим, участвующим в спецоперации. Вы делаете это абсолютно бескорыстно, от чистого сердца", - приводит пресс-служба Заксобрания слова Луценко на церемонии.
Организатором конференции выступило региональное отделение "Союза женщин России".
Председатель Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко поблагодарил вологодских женщин, оказывающих помощь участникам СВО - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Луценко поблагодарил вологодских женщин, оказывающих помощь участникам СВО
1 марта, 16:48
 
Вологодская областьВологодская областьАндрей ЛуценкоЗаконодательное Собрание Вологодской области
 
 
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