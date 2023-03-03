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Андрей Луценко: треть организаций МСП на Вологодчине возглавляют женщины
Андрей Луценко: треть организаций МСП на Вологодчине возглавляют женщины - РИА Новости, 03.03.2023
Андрей Луценко: треть организаций МСП на Вологодчине возглавляют женщины
Депутаты Законодательного собрания Вологодской области при принятии областного бюджета на 2023 год предусмотрели выделение около 200 миллионов рублей на... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:28
2023-03-03T10:28
2023-03-03T10:28
вологодская область
вологодская область
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 3 мар – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области при принятии областного бюджета на 2023 год предусмотрели выделение около 200 миллионов рублей на поддержку малых и средних предприятий области, около трети которых сегодня возглавляют женщины, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко.Он вручил благодарственные письма лучшим вологжанкам-предпринимателям, которые приняли участие в областной конференции женщин-предпринимателей "Деловая весна – 2023", прошедшей в областной столице."Малое и среднее предпринимательство трудно представить без женщин. Целых 30% организаций МСП региона возглавляют вологжанки. Примечательно, что наибольшее представительство женщин-предпринимателей характерно для сферы социальных услуг. Вы не только успешно ведете бизнес, но и успеваете во всех остальных сферах жизни. Сейчас вы активно подключились к помощи нашим военнослужащим, участвующим в спецоперации. Вы делаете это абсолютно бескорыстно, от чистого сердца", - приводит пресс-служба Заксобрания слова Луценко на церемонии.Организатором конференции выступило региональное отделение "Союза женщин России".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
Вологодская область, Вологодская область, Андрей Луценко, Законодательное Собрание Вологодской области
ВОЛОГДА, 3 мар – РИА Новости. Депутаты Законодательного собрания Вологодской области при принятии областного бюджета на 2023 год предусмотрели выделение около 200 миллионов рублей на поддержку малых и средних предприятий области, около трети которых сегодня возглавляют женщины, сообщил председатель регионального парламента Андрей Луценко.
Он вручил благодарственные письма лучшим вологжанкам-предпринимателям, которые приняли участие в областной конференции женщин-предпринимателей "Деловая весна – 2023", прошедшей в областной столице.
"Малое и среднее предпринимательство трудно представить без женщин. Целых 30% организаций МСП региона возглавляют вологжанки. Примечательно, что наибольшее представительство женщин-предпринимателей характерно для сферы социальных услуг. Вы не только успешно ведете бизнес, но и успеваете во всех остальных сферах жизни. Сейчас вы активно подключились к помощи нашим военнослужащим, участвующим в спецоперации. Вы делаете это абсолютно бескорыстно, от чистого сердца", - приводит пресс-служба Заксобрания слова Луценко на церемонии.
Организатором конференции выступило региональное отделение "Союза женщин России
".
Луценко поблагодарил вологодских женщин, оказывающих помощь участникам СВО