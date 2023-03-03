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На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 03.03.2023
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17:02 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/zemletryasenie-1855692891.html
На Сахалине произошло землетрясение
На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 03.03.2023
На Сахалине произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 4,1 произошло ночью в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:02
2023-03-03T17:02
землетрясение
сахалин
происшествия
россия
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло ночью в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано 3 марта в 23.33 (15.33 мск). Эпицентр располагался в 11 километрах юго-восточнее села Горное в Макаровском районе. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По информации собеседницы, по расчетным данным подземные толчки силой 3-4 балла могли ощутить жители Макаровского района.
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землетрясение, сахалин, происшествия, россия
Землетрясение, Сахалин, Происшествия, Россия
На Сахалине произошло землетрясение

На Сахалине произошло землетрясение магнитудой 4,1 на глубине 11 километров

© Depositphotos.com / albundСейсмограф
Сейсмограф - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Depositphotos.com / albund
Сейсмограф. Архивное фото
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло ночью в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН.
"Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано 3 марта в 23.33 (15.33 мск). Эпицентр располагался в 11 километрах юго-восточнее села Горное в Макаровском районе. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова.
По информации собеседницы, по расчетным данным подземные толчки силой 3-4 балла могли ощутить жители Макаровского района.
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ЗемлетрясениеСахалинПроисшествияРоссия
 
 
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