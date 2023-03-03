https://ria.ru/20230303/zemletryasenie-1855692891.html

На Сахалине произошло землетрясение

На Сахалине произошло землетрясение - РИА Новости, 03.03.2023

На Сахалине произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 4,1 произошло ночью в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:02

2023-03-03T17:02

2023-03-03T17:02

землетрясение

сахалин

происшествия

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 3 мар – РИА Новости. Землетрясение магнитудой 4,1 произошло ночью в пятницу на Сахалине, сообщили РИА Новости в островном филиале Единой геофизической службы РАН. "Землетрясение магнитудой 4,1 зарегистрировано 3 марта в 23.33 (15.33 мск). Эпицентр располагался в 11 километрах юго-восточнее села Горное в Макаровском районе. Очаг землетрясения находился на глубине 11 километров", – рассказала начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. По информации собеседницы, по расчетным данным подземные толчки силой 3-4 балла могли ощутить жители Макаровского района.

https://ria.ru/20230301/zemletryasenie-1855050650.html

сахалин

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

землетрясение, сахалин, происшествия, россия