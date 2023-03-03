Рейтинг@Mail.ru
Туристы стали чаще посещать заповедники и нацпарки России - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Коллаж самолет Туризм - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
 
17:07 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/zapovedniki-1855564910.html
Туристы стали чаще посещать заповедники и нацпарки России
Туристы стали чаще посещать заповедники и нацпарки России - РИА Новости, 03.03.2023
Туристы стали чаще посещать заповедники и нацпарки России
Число гостей, посетивших особо охраняемые природные территории федерального значения в 2022 году, составило 14 миллионов человек, увеличившись по сравнению с... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:07
2023-03-03T17:07
туризм
новости - туризм
туристы
туризм
росзаповедцентр
красноярский экономический форум
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733103540_0:36:3068:1762_1920x0_80_0_0_f47265aba239439481c01a3fe3f4f508.jpg
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Число гостей, посетивших особо охраняемые природные территории федерального значения в 2022 году, составило 14 миллионов человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 32 процента, сообщила в рамках Красноярского экономического форума директор Росзаповедцентра Дарья Мацук. "Если в 2021 году ООПТ федерального значения посетили десять миллионов человек, то в 2022 году уже четырнадцать", — сказала она. Мацку отметила, что необходимо не только увеличивать количество посещений, но и сделать туризм инструментом сохранения природы, сделать его устойчивым и управляемым. По ее словам, основные условия развития туризма - инфраструктурные объекты и центры притяжения.
https://ria.ru/20230302/priroda-1855444549.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Лана Баева
Лана Баева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/14/1733103540_337:0:3068:2048_1920x0_80_0_0_5130ebca7d983b6801ad7950678e12fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости - туризм, туристы, туризм, росзаповедцентр, красноярский экономический форум
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Росзаповедцентр, Красноярский экономический форум
Туристы стали чаще посещать заповедники и нацпарки России

Число туристов в особо охраняемых природных территориях России увеличилось на 32 процента

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкГрязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике
Грязевой котел Грозный в Долине Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Число гостей, посетивших особо охраняемые природные территории федерального значения в 2022 году, составило 14 миллионов человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 32 процента, сообщила в рамках Красноярского экономического форума директор Росзаповедцентра Дарья Мацук.
"Если в 2021 году ООПТ федерального значения посетили десять миллионов человек, то в 2022 году уже четырнадцать", — сказала она.
Мацку отметила, что необходимо не только увеличивать количество посещений, но и сделать туризм инструментом сохранения природы, сделать его устойчивым и управляемым. По ее словам, основные условия развития туризма - инфраструктурные объекты и центры притяжения.
Долина Гейзеров в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Госдума во втором чтении приняла законопроект об отдыхе на природе
2 марта, 17:54
 
ТуризмНовости - ТуризмтуристыТуризмРосзаповедцентрКрасноярский экономический форум
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала