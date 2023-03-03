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Туристы стали чаще посещать заповедники и нацпарки России
Туристы стали чаще посещать заповедники и нацпарки России - РИА Новости, 03.03.2023
Туристы стали чаще посещать заповедники и нацпарки России
Число гостей, посетивших особо охраняемые природные территории федерального значения в 2022 году, составило 14 миллионов человек, увеличившись по сравнению с... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T17:07
2023-03-03T17:07
2023-03-03T17:07
туризм
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туристы
туризм
росзаповедцентр
красноярский экономический форум
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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Число гостей, посетивших особо охраняемые природные территории федерального значения в 2022 году, составило 14 миллионов человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 32 процента, сообщила в рамках Красноярского экономического форума директор Росзаповедцентра Дарья Мацук. "Если в 2021 году ООПТ федерального значения посетили десять миллионов человек, то в 2022 году уже четырнадцать", — сказала она. Мацку отметила, что необходимо не только увеличивать количество посещений, но и сделать туризм инструментом сохранения природы, сделать его устойчивым и управляемым. По ее словам, основные условия развития туризма - инфраструктурные объекты и центры притяжения.
https://ria.ru/20230302/priroda-1855444549.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, туристы, туризм, росзаповедцентр, красноярский экономический форум
Туризм, Новости - Туризм, туристы, Туризм, Росзаповедцентр, Красноярский экономический форум
Туристы стали чаще посещать заповедники и нацпарки России
Число туристов в особо охраняемых природных территориях России увеличилось на 32 процента
КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Число гостей, посетивших особо охраняемые природные территории федерального значения в 2022 году, составило 14 миллионов человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 32 процента, сообщила в рамках Красноярского экономического форума директор Росзаповедцентра Дарья Мацук.
"Если в 2021 году ООПТ федерального значения посетили десять миллионов человек, то в 2022 году уже четырнадцать", — сказала она.
Мацку отметила, что необходимо не только увеличивать количество посещений, но и сделать туризм инструментом сохранения природы, сделать его устойчивым и управляемым. По ее словам, основные условия развития туризма - инфраструктурные объекты и центры притяжения.
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