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Туристы стали чаще посещать заповедники и нацпарки России

Туристы стали чаще посещать заповедники и нацпарки России - РИА Новости, 03.03.2023

Туристы стали чаще посещать заповедники и нацпарки России

Число гостей, посетивших особо охраняемые природные территории федерального значения в 2022 году, составило 14 миллионов человек, увеличившись по сравнению с... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T17:07

2023-03-03T17:07

2023-03-03T17:07

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КРАСНОЯРСК, 3 мар - РИА Новости. Число гостей, посетивших особо охраняемые природные территории федерального значения в 2022 году, составило 14 миллионов человек, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 32 процента, сообщила в рамках Красноярского экономического форума директор Росзаповедцентра Дарья Мацук. "Если в 2021 году ООПТ федерального значения посетили десять миллионов человек, то в 2022 году уже четырнадцать", — сказала она. Мацку отметила, что необходимо не только увеличивать количество посещений, но и сделать туризм инструментом сохранения природы, сделать его устойчивым и управляемым. По ее словам, основные условия развития туризма - инфраструктурные объекты и центры притяжения.

https://ria.ru/20230302/priroda-1855444549.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Лана Баева

новости - туризм, туристы, туризм, росзаповедцентр, красноярский экономический форум