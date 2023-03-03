https://ria.ru/20230303/zaporozhe-1855622001.html

Запорожские власти заявили, что ВСУ разместили ПВО в жилой застройке

Запорожские власти заявили, что ВСУ разместили ПВО в жилой застройке - РИА Новости, 03.03.2023

Запорожские власти заявили, что ВСУ разместили ПВО в жилой застройке

Украинские войска разместили средства противовоздушной обороны (ПВО) в жилой застройке города Запорожья, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T13:59

2023-03-03T13:59

2023-03-03T13:59

специальная военная операция на украине

в мире

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Украинские войска разместили средства противовоздушной обороны (ПВО) в жилой застройке города Запорожья, сообщил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. "ПВО прячут в жилой застройке, в пределах города, прикрываясь мирным населением. Для режима Зеленского защита военных объектов, складов с оружием и боеприпасами, а также мест расположения иностранного легиона в городе куда важнее, чем жизни обычных горожан. Зеленский ненавидит жителей Запорожской области, поэтому прикрывает ими своих боевиков. Он обязательно ответит за это и другие военные преступления", - заявил Рогов агентству. По его словам, в результате работы украинской ПВО в городе уже девять раз происходили трагедии, когда ракеты падали на жилые многоквартирные дома, унося жизни обычных горожан. "ПВО ВСУ – это самое опасное, что может быть для мирных жителей", - подчеркнул Рогов. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.

https://ria.ru/20230302/raketa-1855276671.html

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Кирилл Волков

Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

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