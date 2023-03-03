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В Совфеде предложили проект по "переселению" заключенных - РИА Новости, 03.03.2023
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03:28 03.03.2023 (обновлено: 11:12 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/zaklyuchennye-1855513738.html
В Совфеде предложили проект по "переселению" заключенных
В Совфеде предложили проект по "переселению" заключенных - РИА Новости, 03.03.2023
В Совфеде предложили проект по "переселению" заключенных
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направляет на заключение в правительство законопроект, по которому ФСИН предлагается предоставить право... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T03:28
2023-03-03T11:12
общество
россия
республика карелия
удмуртская республика (удмуртия)
андрей кутепов
федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направляет на заключение в правительство законопроект, по которому ФСИН предлагается предоставить право "переселять" заключенных в колонии в других регионах, где они смогут полноценно работать. "Статью 73 Уголовно-исполнительного кодекса России дополнить частью второй: "При отсутствии в субъекте России по месту жительства осужденного к лишению свободы или по месту его осуждения исправительного учреждения соответствующего вида, в котором он может быть трудоустроен на оплачиваемую работу, по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы осужденный может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное на территории другого, наиболее близко расположенного субъекта России, в котором имеются условия для его трудоустройства", — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости. В пояснительной записке отмечается, что общественно полезный труд осужденных служит средством исправления и обязанностью, одним из составляющих процесса отбывания наказания. В силу указанных причин осужденные привлекаются к труду не по своему волеизъявлению, а в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства. При этом в настоящее время в ряде исправительных учреждении территориальных органов ФСИН России остро стоит вопрос с нехваткой свободных трудовых ресурсов из числа осужденных к лишению свободы при наличии незадействованного производственного оборудования. Например, в Республиках Карелия, Коми, Мордовия, Удмуртской Республике, Чувашской Республике, Красноярском крае, Архангельской, Белгородской, Кировской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Пензенской областях. При этом в значительном количестве трудовые ресурсы имеются в других субъектах, например в Республиках Башкортостан и Татарстан, Алтайском, Приморском, Ставропольском краях, Амурской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Кемеровской области, где отсутствует возможность 100% трудоустройства в соответствии с требованиями статьи 103 УИК России ("Привлечение к труду осужденных к лишению свободы"). Учитывая дефицит осужденных, подлежащих обязательному привлечению к оплачиваемому труду, а также задачи, стоящие перед уголовно-исполнительной системой России, предлагается внести изменения в статью 73 УИК России, с целью обеспечения полной занятости осужденных, подлежащих привлечению к оплачиваемому труду, а следовательно, "с целью обеспечения погашения исковых требований (ущерба), а также возмещения расходов, затраченных на содержание осужденных в период отбывания наказания", отмечается в документе. Кроме того, "работа в период отбывания наказания обеспечивает более быструю ресоциализацию осужденных в связи с тем, что осужденный не утрачивает профессиональные навыки и может продолжать производственную деятельность после освобождения", считает Кутепов.
https://ria.ru/20230228/zaklyuchennye-1854855960.html
https://ria.ru/20230209/prigovor-1850935238.html
россия
республика карелия
удмуртская республика (удмуртия)
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общество, россия, республика карелия, удмуртская республика (удмуртия), андрей кутепов, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)
Общество, Россия, Республика Карелия, Удмуртская Республика (Удмуртия), Андрей Кутепов, Федеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
В Совфеде предложили проект по "переселению" заключенных

Сенатор Кутепов предложил переселять заключенных в колонии, где те смогут работать

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации России в Москве
Здание Совета Федерации России в Москве - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов направляет на заключение в правительство законопроект, по которому ФСИН предлагается предоставить право "переселять" заключенных в колонии в других регионах, где они смогут полноценно работать.
"Статью 73 Уголовно-исполнительного кодекса России дополнить частью второй: "При отсутствии в субъекте России по месту жительства осужденного к лишению свободы или по месту его осуждения исправительного учреждения соответствующего вида, в котором он может быть трудоустроен на оплачиваемую работу, по решению федерального органа уголовно-исполнительной системы осужденный может быть направлен в исправительное учреждение, расположенное на территории другого, наиболее близко расположенного субъекта России, в котором имеются условия для его трудоустройства", — говорится в документе, текст которого есть в распоряжении РИА Новости.
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В пояснительной записке отмечается, что общественно полезный труд осужденных служит средством исправления и обязанностью, одним из составляющих процесса отбывания наказания. В силу указанных причин осужденные привлекаются к труду не по своему волеизъявлению, а в соответствии с требованиями уголовно-исполнительного законодательства.
При этом в настоящее время в ряде исправительных учреждении территориальных органов ФСИН России остро стоит вопрос с нехваткой свободных трудовых ресурсов из числа осужденных к лишению свободы при наличии незадействованного производственного оборудования. Например, в Республиках Карелия, Коми, Мордовия, Удмуртской Республике, Чувашской Республике, Красноярском крае, Архангельской, Белгородской, Кировской, Костромской, Курской, Московской, Орловской, Пензенской областях.
При этом в значительном количестве трудовые ресурсы имеются в других субъектах, например в Республиках Башкортостан и Татарстан, Алтайском, Приморском, Ставропольском краях, Амурской, Волгоградской, Нижегородской, Новосибирской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тульской, Тюменской, Челябинской областях, а также в Кемеровской области, где отсутствует возможность 100% трудоустройства в соответствии с требованиями статьи 103 УИК России ("Привлечение к труду осужденных к лишению свободы").
Учитывая дефицит осужденных, подлежащих обязательному привлечению к оплачиваемому труду, а также задачи, стоящие перед уголовно-исполнительной системой России, предлагается внести изменения в статью 73 УИК России, с целью обеспечения полной занятости осужденных, подлежащих привлечению к оплачиваемому труду, а следовательно, "с целью обеспечения погашения исковых требований (ущерба), а также возмещения расходов, затраченных на содержание осужденных в период отбывания наказания", отмечается в документе.
Кроме того, "работа в период отбывания наказания обеспечивает более быструю ресоциализацию осужденных в связи с тем, что осужденный не утрачивает профессиональные навыки и может продолжать производственную деятельность после освобождения", считает Кутепов.
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ОбществоРоссияРеспублика КарелияУдмуртская Республика (Удмуртия)Андрей КутеповФедеральная служба исполнения наказаний (ФСИН России)
 
 
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