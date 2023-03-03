https://ria.ru/20230303/zaderzhanie-1855526779.html

В Херсонской области задержали информатора украинских войск

В Херсонской области задержали информатора украинских войск - РИА Новости, 03.03.2023

В Херсонской области задержали информатора украинских войск

В Херсонской области задержан информатор украинских войск, пересылавший данные о местоположении российских военных, сообщило региональное управление МВД РФ. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T08:50

2023-03-03T08:50

2023-03-03T09:19

херсонская область

министерство внутренних дел рф (мвд россии)

безопасность

россия

украина

вооруженные силы украины

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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. В Херсонской области задержан информатор украинских войск, пересылавший данные о местоположении российских военных, сообщило региональное управление МВД РФ."В Херсонской области задержан информатор ВСУ, пересылавший данные о местоположении российских военных и грозившийся "убивать русских", - говорится в сообщении.В полиции подчеркнули, что наводчик попросил прощения за свое поведение и высказывания, после чего под контролем правоохранителей связался по видеосвязи со своим куратором."Как выяснили полицейские, обещанных денег за предоставленные координаты информатор не получил и артиллеристских ударов по ним не наносилось", - подчеркнули в ведомстве.В полиции подчеркнули, что задержанный 22-летний гражданин Украины также публиковал в соцсетях экстремистские комментарии и пересылал видеозаписи с казнью пленных российских солдат. Проживал он в одном из поселков Новотроицкого района.В ведомстве отметили, что за каждую координату "куратор" обещал задержанному по 300 гривен (порядка 600 рублей), но, получив данные о 5 "точках", вознаграждение не отправил.По указанным фактам проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый сотрудничает с правоохранителями. Он также раскаялся и призвал других местных жителей не заниматься подобной деятельностью. Мужчине вынесено официальное предостережение о недопустимости противоправных действий.

https://ria.ru/20230301/kherson-1855087919.html

https://ria.ru/20230302/kherson-1855277542.html

херсонская область

россия

украина

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

херсонская область , министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины