https://ria.ru/20230303/zaderzhanie-1855526779.html
В Херсонской области задержали информатора украинских войск
В Херсонской области задержали информатора украинских войск - РИА Новости, 03.03.2023
В Херсонской области задержали информатора украинских войск
В Херсонской области задержан информатор украинских войск, пересылавший данные о местоположении российских военных, сообщило региональное управление МВД РФ. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T08:50
2023-03-03T08:50
2023-03-03T09:19
херсонская область
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
безопасность
россия
украина
вооруженные силы украины
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СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. В Херсонской области задержан информатор украинских войск, пересылавший данные о местоположении российских военных, сообщило региональное управление МВД РФ."В Херсонской области задержан информатор ВСУ, пересылавший данные о местоположении российских военных и грозившийся "убивать русских", - говорится в сообщении.В полиции подчеркнули, что наводчик попросил прощения за свое поведение и высказывания, после чего под контролем правоохранителей связался по видеосвязи со своим куратором."Как выяснили полицейские, обещанных денег за предоставленные координаты информатор не получил и артиллеристских ударов по ним не наносилось", - подчеркнули в ведомстве.В полиции подчеркнули, что задержанный 22-летний гражданин Украины также публиковал в соцсетях экстремистские комментарии и пересылал видеозаписи с казнью пленных российских солдат. Проживал он в одном из поселков Новотроицкого района.В ведомстве отметили, что за каждую координату "куратор" обещал задержанному по 300 гривен (порядка 600 рублей), но, получив данные о 5 "точках", вознаграждение не отправил.По указанным фактам проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый сотрудничает с правоохранителями. Он также раскаялся и призвал других местных жителей не заниматься подобной деятельностью. Мужчине вынесено официальное предостережение о недопустимости противоправных действий.
https://ria.ru/20230301/kherson-1855087919.html
https://ria.ru/20230302/kherson-1855277542.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
херсонская область , министерство внутренних дел рф (мвд россии), безопасность, россия, украина, вооруженные силы украины
Херсонская область , Министерство внутренних дел РФ (МВД России), Безопасность, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В Херсонской области задержали информатора украинских войск
В Херсонской области задержали информатора ВСУ, передававшего данные о российских военных
СИМФЕРОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. В Херсонской области задержан информатор украинских войск, пересылавший данные о местоположении российских военных, сообщило региональное управление МВД РФ.
"В Херсонской области задержан информатор ВСУ
, пересылавший данные о местоположении российских военных и грозившийся "убивать русских", - говорится в сообщении.
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В полиции подчеркнули, что наводчик попросил прощения за свое поведение и высказывания, после чего под контролем правоохранителей связался по видеосвязи со своим куратором.
"Как выяснили полицейские, обещанных денег за предоставленные координаты информатор не получил и артиллеристских ударов по ним не наносилось", - подчеркнули в ведомстве.
В полиции подчеркнули, что задержанный 22-летний гражданин Украины
также публиковал в соцсетях экстремистские комментарии и пересылал видеозаписи с казнью пленных российских солдат. Проживал он в одном из поселков Новотроицкого района.
В ведомстве отметили, что за каждую координату "куратор" обещал задержанному по 300 гривен (порядка 600 рублей), но, получив данные о 5 "точках", вознаграждение не отправил.
По указанным фактам проводится проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подозреваемый сотрудничает с правоохранителями. Он также раскаялся и призвал других местных жителей не заниматься подобной деятельностью. Мужчине вынесено официальное предостережение о недопустимости противоправных действий.
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