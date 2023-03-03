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В Германии начались забастовки сотрудников общественного транспорта - РИА Новости, 03.03.2023
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12:50 03.03.2023 (обновлено: 18:42 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/zabastovki-1855595536.html
В Германии начались забастовки сотрудников общественного транспорта
В Германии начались забастовки сотрудников общественного транспорта - РИА Новости, 03.03.2023
В Германии начались забастовки сотрудников общественного транспорта
Забастовки сотрудников общественного транспорта начались в пятницу во многих городах Германии после соответствующего призыва второго по величине профсоюза... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T12:50
2023-03-03T18:42
в мире
германия
дортмунд
дюссельдорф
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Забастовки сотрудников общественного транспорта начались в пятницу во многих городах Германии после соответствующего призыва второго по величине профсоюза страны Ver.di, сообщает издание Bild. Во вторник Ver.di призвал к забастовкам сотрудников транспорта в более чем 30 городах в шести федеральных землях: Баден-Вюртебмерге, Гессене, Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Саксонии. С 3 часов утра (5:00 мск) пятницы многие города Германии сталкиваются с перебоями в работе общественного транспорта, по сообщению Bild. Профсоюз ожидает, что в забастовке примут участие не менее 15 тысяч человек. В числе прочих, забастовки проходят в Бохуме, Дортмунде, Аахене, Мюнстере и Дюссельдорфе. Особенно тяжелая ситуация ожидается в Дортмунде, где в пятницу пройдет футбольный матч между местной "Боруссией" и "РБ Лейпциг", концерт известного комика Бюлента Джейлана и выставка мотоциклов, сообщает Bild. Забастовка проходит еще и в Мюнхене, столице Баварии, но там она началась еще в четверг. Кроме того, в пятницу по всей Германии пройдут мероприятия так называемой "глобальной экологической забастовки", организованной движением Fridays for Future: представители Ver.di и экологических активистов подтвердили координацию действий. В прошлом месяце профсоюз Ver.di уже организовал несколько серьезных забастовок. Так, забастовка сотрудников аэропортов привел к отмене около 1300 рейсов в Германии 17 февраля. В понедельник новая забастовка сотрудников аэропортов Дюссельдорфа и Кельна/Бонна привела к отмене еще более 300 рейсов. Профсоюзы требуют увеличения зарплат на 10,5%, но не менее чем на 500 евро в месяц. Встречное предложение от работодателей о повышении зарплат на 5% с единовременной выплатой в 2500 евро было ими отклонено. Очередной раунд переговоров о выходе из создавшейся ситуации начнется 27 марта.
https://ria.ru/20230211/orli-1851424406.html
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в мире, германия, дортмунд, дюссельдорф
В мире, Германия, Дортмунд, Дюссельдорф
В Германии начались забастовки сотрудников общественного транспорта

В нескольких городах Германии начались забастовки сотрудников общественного транспорта

© AFP 2023 / INA FASSBENDERСторонники экологического движения "Future movement" и члены профсоюза Ver.di во время демонстрации в Дортмунде
Сторонники экологического движения Future movement и члены профсоюза Ver.di во время демонстрации в Дортмунде - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AFP 2023 / INA FASSBENDER
Сторонники экологического движения "Future movement" и члены профсоюза Ver.di во время демонстрации в Дортмунде
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Забастовки сотрудников общественного транспорта начались в пятницу во многих городах Германии после соответствующего призыва второго по величине профсоюза страны Ver.di, сообщает издание Bild.
Во вторник Ver.di призвал к забастовкам сотрудников транспорта в более чем 30 городах в шести федеральных землях: Баден-Вюртебмерге, Гессене, Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Саксонии. С 3 часов утра (5:00 мск) пятницы многие города Германии сталкиваются с перебоями в работе общественного транспорта, по сообщению Bild. Профсоюз ожидает, что в забастовке примут участие не менее 15 тысяч человек.
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В числе прочих, забастовки проходят в Бохуме, Дортмунде, Аахене, Мюнстере и Дюссельдорфе. Особенно тяжелая ситуация ожидается в Дортмунде, где в пятницу пройдет футбольный матч между местной "Боруссией" и "РБ Лейпциг", концерт известного комика Бюлента Джейлана и выставка мотоциклов, сообщает Bild. Забастовка проходит еще и в Мюнхене, столице Баварии, но там она началась еще в четверг.
Кроме того, в пятницу по всей Германии пройдут мероприятия так называемой "глобальной экологической забастовки", организованной движением Fridays for Future: представители Ver.di и экологических активистов подтвердили координацию действий.
В прошлом месяце профсоюз Ver.di уже организовал несколько серьезных забастовок. Так, забастовка сотрудников аэропортов привел к отмене около 1300 рейсов в Германии 17 февраля. В понедельник новая забастовка сотрудников аэропортов Дюссельдорфа и Кельна/Бонна привела к отмене еще более 300 рейсов.
Профсоюзы требуют увеличения зарплат на 10,5%, но не менее чем на 500 евро в месяц. Встречное предложение от работодателей о повышении зарплат на 5% с единовременной выплатой в 2500 евро было ими отклонено. Очередной раунд переговоров о выходе из создавшейся ситуации начнется 27 марта.
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