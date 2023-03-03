https://ria.ru/20230303/zabastovki-1855595536.html

В Германии начались забастовки сотрудников общественного транспорта

В Германии начались забастовки сотрудников общественного транспорта - РИА Новости, 03.03.2023

В Германии начались забастовки сотрудников общественного транспорта

Забастовки сотрудников общественного транспорта начались в пятницу во многих городах Германии после соответствующего призыва второго по величине профсоюза... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T12:50

2023-03-03T12:50

2023-03-03T18:42

в мире

германия

дортмунд

дюссельдорф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855736713_0:276:3150:2048_1920x0_80_0_0_172cc8c46431f2378e59f946a514099d.jpg

МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Забастовки сотрудников общественного транспорта начались в пятницу во многих городах Германии после соответствующего призыва второго по величине профсоюза страны Ver.di, сообщает издание Bild. Во вторник Ver.di призвал к забастовкам сотрудников транспорта в более чем 30 городах в шести федеральных землях: Баден-Вюртебмерге, Гессене, Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Саксонии. С 3 часов утра (5:00 мск) пятницы многие города Германии сталкиваются с перебоями в работе общественного транспорта, по сообщению Bild. Профсоюз ожидает, что в забастовке примут участие не менее 15 тысяч человек. В числе прочих, забастовки проходят в Бохуме, Дортмунде, Аахене, Мюнстере и Дюссельдорфе. Особенно тяжелая ситуация ожидается в Дортмунде, где в пятницу пройдет футбольный матч между местной "Боруссией" и "РБ Лейпциг", концерт известного комика Бюлента Джейлана и выставка мотоциклов, сообщает Bild. Забастовка проходит еще и в Мюнхене, столице Баварии, но там она началась еще в четверг. Кроме того, в пятницу по всей Германии пройдут мероприятия так называемой "глобальной экологической забастовки", организованной движением Fridays for Future: представители Ver.di и экологических активистов подтвердили координацию действий. В прошлом месяце профсоюз Ver.di уже организовал несколько серьезных забастовок. Так, забастовка сотрудников аэропортов привел к отмене около 1300 рейсов в Германии 17 февраля. В понедельник новая забастовка сотрудников аэропортов Дюссельдорфа и Кельна/Бонна привела к отмене еще более 300 рейсов. Профсоюзы требуют увеличения зарплат на 10,5%, но не менее чем на 500 евро в месяц. Встречное предложение от работодателей о повышении зарплат на 5% с единовременной выплатой в 2500 евро было ими отклонено. Очередной раунд переговоров о выходе из создавшейся ситуации начнется 27 марта.

https://ria.ru/20230211/orli-1851424406.html

https://ria.ru/20230208/zabastovka-1850629682.html

германия

дортмунд

дюссельдорф

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, германия, дортмунд, дюссельдорф