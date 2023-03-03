В Германии начались забастовки сотрудников общественного транспорта
В нескольких городах Германии начались забастовки сотрудников общественного транспорта
© AFP 2023 / INA FASSBENDERСторонники экологического движения "Future movement" и члены профсоюза Ver.di во время демонстрации в Дортмунде
Сторонники экологического движения "Future movement" и члены профсоюза Ver.di во время демонстрации в Дортмунде
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Забастовки сотрудников общественного транспорта начались в пятницу во многих городах Германии после соответствующего призыва второго по величине профсоюза страны Ver.di, сообщает издание Bild.
Во вторник Ver.di призвал к забастовкам сотрудников транспорта в более чем 30 городах в шести федеральных землях: Баден-Вюртебмерге, Гессене, Нижней Саксонии, Северном Рейне-Вестфалии, Рейнланд-Пфальце и Саксонии. С 3 часов утра (5:00 мск) пятницы многие города Германии сталкиваются с перебоями в работе общественного транспорта, по сообщению Bild. Профсоюз ожидает, что в забастовке примут участие не менее 15 тысяч человек.
В числе прочих, забастовки проходят в Бохуме, Дортмунде, Аахене, Мюнстере и Дюссельдорфе. Особенно тяжелая ситуация ожидается в Дортмунде, где в пятницу пройдет футбольный матч между местной "Боруссией" и "РБ Лейпциг", концерт известного комика Бюлента Джейлана и выставка мотоциклов, сообщает Bild. Забастовка проходит еще и в Мюнхене, столице Баварии, но там она началась еще в четверг.
Кроме того, в пятницу по всей Германии пройдут мероприятия так называемой "глобальной экологической забастовки", организованной движением Fridays for Future: представители Ver.di и экологических активистов подтвердили координацию действий.
В прошлом месяце профсоюз Ver.di уже организовал несколько серьезных забастовок. Так, забастовка сотрудников аэропортов привел к отмене около 1300 рейсов в Германии 17 февраля. В понедельник новая забастовка сотрудников аэропортов Дюссельдорфа и Кельна/Бонна привела к отмене еще более 300 рейсов.
Профсоюзы требуют увеличения зарплат на 10,5%, но не менее чем на 500 евро в месяц. Встречное предложение от работодателей о повышении зарплат на 5% с единовременной выплатой в 2500 евро было ими отклонено. Очередной раунд переговоров о выходе из создавшейся ситуации начнется 27 марта.