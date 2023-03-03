Рейтинг@Mail.ru
Во Франции началась забастовка работников энергетического сектора - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:02 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/zabastovka-1855769854.html
Во Франции началась забастовка работников энергетического сектора
Во Франции началась забастовка работников энергетического сектора - РИА Новости, 03.03.2023
Во Франции началась забастовка работников энергетического сектора
Работники французских атомных электростанций в пятницу начинают бессрочную забастовку против пенсионной реформы, сообщил профсоюз "Всеобщая конфедерация труда". РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T22:02
2023-03-03T22:02
в мире
франция
элизабет борн
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855486964_0:186:2740:1727_1920x0_80_0_0_6045593a67103ad469afb9a8aeaa091e.jpg
ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Работники французских атомных электростанций в пятницу начинают бессрочную забастовку против пенсионной реформы, сообщил профсоюз "Всеобщая конфедерация труда". Всеобщая забастовка по призыву ведущих профсоюзов Франции должна начаться 7 марта. Однако работники АЭС уже в пятницу заявили о начале протестной акции. "С учетом того, что законопроект перешел на обсуждение в Сенат, сотрудники EDF, работающие на атомных станциях, начинают забастовку. Выработка электроэнергии будет снижена", - сообщил профсоюз в Twitter. На сайте энергокомпании можно видеть, что АЭС Фламанвиль, АЭС Палюэль, АЭС Сент-Альбан вырабатывают на 1000 МВт/ч меньше электроэнергии, что эквивалентно мощности одного атомного энергоблока. Однако, как сообщили в CGT, протестное движение будет расширено. Как сообщают французские СМИ, к забастовке в пятницу также присоединились работники газового сектора. Ранее CGT заявил, что профсоюзы "намерены поставить французскую экономику на колени", если правительство не отзовёт проект пенсионной реформы. С 6 марта к забастовке присоединятся работники НПЗ, протесты которых осенью привели к острой нехватке топлива на АЗС Франции. Профсоюзы объявили 7 марта днем межотраслевой забастовки, которая бы "парализовала Францию". По предварительным данным, будет практически остановлена работа общественного транспорта, сокращены или отменены занятия в учебных заведениях по всей стране, аэропорты во всех крупных городах сократят число рейсов. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За месяц во Франции прошли уже пять общенациональных манифестаций против реформы. Первые две, прошедшие 19 и 31 января, собрали более миллиона участников по всей стране.
https://ria.ru/20230228/kishinev-1854874281.html
https://ria.ru/20230302/aktsiya-1855486640.html
https://ria.ru/20230303/zabastovki-1855595536.html
франция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/02/1855486964_236:0:2539:1727_1920x0_80_0_0_3ba63f790fa9a7e033f3dff0bee0cae2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, элизабет борн
В мире, Франция, Элизабет Борн
Во Франции началась забастовка работников энергетического сектора

Во Франции началась забастовка работников энергетики против пенсионной реформы

© AP Photo / Kamil ZihniogluПолиция во Франции
Полиция во Франции - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Kamil Zihnioglu
Полиция во Франции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Работники французских атомных электростанций в пятницу начинают бессрочную забастовку против пенсионной реформы, сообщил профсоюз "Всеобщая конфедерация труда".
Всеобщая забастовка по призыву ведущих профсоюзов Франции должна начаться 7 марта. Однако работники АЭС уже в пятницу заявили о начале протестной акции.
Движущуюся колонну митингующих в Кишиневе заблокировала полиция - РИА Новости, 1920, 28.02.2023
Протест оппозиции в Кишиневе перерос в столкновения с полицией
28 февраля, 15:51
"С учетом того, что законопроект перешел на обсуждение в Сенат, сотрудники EDF, работающие на атомных станциях, начинают забастовку. Выработка электроэнергии будет снижена", - сообщил профсоюз в Twitter.
На сайте энергокомпании можно видеть, что АЭС Фламанвиль, АЭС Палюэль, АЭС Сент-Альбан вырабатывают на 1000 МВт/ч меньше электроэнергии, что эквивалентно мощности одного атомного энергоблока. Однако, как сообщили в CGT, протестное движение будет расширено.
Как сообщают французские СМИ, к забастовке в пятницу также присоединились работники газового сектора.
Акция в Париже против закона, ужесточающего миграционную политику - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
В Париже чернокожие мигранты из Африки вышли на акцию против нового закона
2 марта, 20:40
Ранее CGT заявил, что профсоюзы "намерены поставить французскую экономику на колени", если правительство не отзовёт проект пенсионной реформы.
С 6 марта к забастовке присоединятся работники НПЗ, протесты которых осенью привели к острой нехватке топлива на АЗС Франции.
Профсоюзы объявили 7 марта днем межотраслевой забастовки, которая бы "парализовала Францию". По предварительным данным, будет практически остановлена работа общественного транспорта, сокращены или отменены занятия в учебных заведениях по всей стране, аэропорты во всех крупных городах сократят число рейсов.
Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.
Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За месяц во Франции прошли уже пять общенациональных манифестаций против реформы. Первые две, прошедшие 19 и 31 января, собрали более миллиона участников по всей стране.
Сторонники экологического движения Future movement и члены профсоюза Ver.di во время демонстрации в Дортмунде - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
В Германии начались забастовки сотрудников общественного транспорта
Вчера, 12:50
 
В миреФранцияЭлизабет Борн
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала