https://ria.ru/20230303/zabastovka-1855769854.html

Во Франции началась забастовка работников энергетического сектора

Во Франции началась забастовка работников энергетического сектора - РИА Новости, 03.03.2023

Во Франции началась забастовка работников энергетического сектора

Работники французских атомных электростанций в пятницу начинают бессрочную забастовку против пенсионной реформы, сообщил профсоюз "Всеобщая конфедерация труда". РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T22:02

2023-03-03T22:02

2023-03-03T22:02

в мире

франция

элизабет борн

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ПАРИЖ, 3 мар – РИА Новости. Работники французских атомных электростанций в пятницу начинают бессрочную забастовку против пенсионной реформы, сообщил профсоюз "Всеобщая конфедерация труда". Всеобщая забастовка по призыву ведущих профсоюзов Франции должна начаться 7 марта. Однако работники АЭС уже в пятницу заявили о начале протестной акции. "С учетом того, что законопроект перешел на обсуждение в Сенат, сотрудники EDF, работающие на атомных станциях, начинают забастовку. Выработка электроэнергии будет снижена", - сообщил профсоюз в Twitter. На сайте энергокомпании можно видеть, что АЭС Фламанвиль, АЭС Палюэль, АЭС Сент-Альбан вырабатывают на 1000 МВт/ч меньше электроэнергии, что эквивалентно мощности одного атомного энергоблока. Однако, как сообщили в CGT, протестное движение будет расширено. Как сообщают французские СМИ, к забастовке в пятницу также присоединились работники газового сектора. Ранее CGT заявил, что профсоюзы "намерены поставить французскую экономику на колени", если правительство не отзовёт проект пенсионной реформы. С 6 марта к забастовке присоединятся работники НПЗ, протесты которых осенью привели к острой нехватке топлива на АЗС Франции. Профсоюзы объявили 7 марта днем межотраслевой забастовки, которая бы "парализовала Францию". По предварительным данным, будет практически остановлена работа общественного транспорта, сокращены или отменены занятия в учебных заведениях по всей стране, аэропорты во всех крупных городах сократят число рейсов. Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в 2023 году. По ее словам, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября 2023 года. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет. Реформа вызвала волну протестов во французском обществе. За месяц во Франции прошли уже пять общенациональных манифестаций против реформы. Первые две, прошедшие 19 и 31 января, собрали более миллиона участников по всей стране.

https://ria.ru/20230228/kishinev-1854874281.html

https://ria.ru/20230302/aktsiya-1855486640.html

https://ria.ru/20230303/zabastovki-1855595536.html

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в мире, франция, элизабет борн