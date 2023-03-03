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Переименование госязыка в румынский нужно отменить, заявил Додон - РИА Новости, 03.03.2023
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18:14 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/yazyk-1855728271.html
Переименование госязыка в румынский нужно отменить, заявил Додон
Переименование госязыка в румынский нужно отменить, заявил Додон - РИА Новости, 03.03.2023
Переименование госязыка в румынский нужно отменить, заявил Додон
Попытка переименовать государственный язык в Молдавии является незаконной, решение правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) следует отменить, заявил в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:14
2023-03-03T18:14
в мире
молдавия
игорь додон
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КИШИНЕВ, 3 мар – РИА Новости. Попытка переименовать государственный язык в Молдавии является незаконной, решение правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) следует отменить, заявил в пятницу бывший президент республики Игорь Додон. В четверг, 2 марта, правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" одобрила в ходе заседания парламента в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы отметили, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Согласно этому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словами "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словами "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии. "Переименование молдавского языка в румынский - ещё одна попытка руководства страны отвлечь внимание граждан от множества проблем, создать напряжённость в обществе, чтобы люди говорили об этом, а не о текущих вопросах. Это - антиконституционное решение, и мы сделаем всё для того, чтобы его аннулировать. Государственный язык в Молдавии - молдавский. И точка", - сказал Додон в видеообращении, которое он опубликовал в своем телеграм-канале. Экс-президент подчеркнул, что изменение конституции непростая процедура, на которую уходит немало времени. "Чтобы внести изменения в конституцию есть процедура. Для этого нужно, чтобы была законодательная инициатива, как минимум 34 депутатов. Ее нужно направить в Конституционный суд, там она шесть месяцев рассматривается, после этого возвращается в парламент. Как минимум 67 депутатов должны проголосовать в первом, втором чтении и так далее. То, что сделала ПДС, безусловно, либо будет аннулировано Конституционным судом, либо уже следующим составом парламента", - добавил Додон. Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
https://ria.ru/20230303/moldaviya-1855720843.html
https://ria.ru/20230303/pridnestrove-1855706354.html
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в мире, молдавия, игорь додон
В мире, Молдавия, Игорь Додон
Переименование госязыка в румынский нужно отменить, заявил Додон

Додон: попытка переименовать государственный язык в румынский незаконна

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкИгорь Додон
Игорь Додон - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Sputnik / Михай Карауш
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Игорь Додон. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 3 мар – РИА Новости. Попытка переименовать государственный язык в Молдавии является незаконной, решение правящей партии "Действие и солидарность" (ПДС) следует отменить, заявил в пятницу бывший президент республики Игорь Додон.
В четверг, 2 марта, правящая партия Молдавии "Действие и солидарность" одобрила в ходе заседания парламента в первом чтении переименование государственного языка в румынский. Авторы инициативы отметили, что принятый закон не является изменением конституции, а лишь направлен на соблюдение решения Конституционного суда относительно языкового вопроса. Согласно этому проекту, слова "молдавский язык" в любой грамматической форме заменяются словами "румынский язык". Кроме того, слова "государственный язык", "официальный язык" и "родной язык" заменяются словами "румынский язык", если подразумевается государственный язык Молдавии.
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"Переименование молдавского языка в румынский - ещё одна попытка руководства страны отвлечь внимание граждан от множества проблем, создать напряжённость в обществе, чтобы люди говорили об этом, а не о текущих вопросах. Это - антиконституционное решение, и мы сделаем всё для того, чтобы его аннулировать. Государственный язык в Молдавии - молдавский. И точка", - сказал Додон в видеообращении, которое он опубликовал в своем телеграм-канале.
Экс-президент подчеркнул, что изменение конституции непростая процедура, на которую уходит немало времени.
"Чтобы внести изменения в конституцию есть процедура. Для этого нужно, чтобы была законодательная инициатива, как минимум 34 депутатов. Ее нужно направить в Конституционный суд, там она шесть месяцев рассматривается, после этого возвращается в парламент. Как минимум 67 депутатов должны проголосовать в первом, втором чтении и так далее. То, что сделала ПДС, безусловно, либо будет аннулировано Конституционным судом, либо уже следующим составом парламента", - добавил Додон.
Конституционный суд Молдавии в 2013 году принял решение о том, что государственным языком в республике является румынский. При этом в конституции страны отмечено, что государственным является молдавский язык. По мнению КС, текст декларации о независимости Молдавии, в котором государственным языком назван румынский, превалирует над конституцией республики.
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