https://ria.ru/20230303/yasinovataya-1855538182.html

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли Ясиноватую - РИА Новости, 03.03.2023

Украинские войска обстреляли Ясиноватую

Украинские войска обстреляли город Ясиноватая, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:17

2023-03-03T10:17

2023-03-03T10:17

специальная военная операция на украине

происшествия

ясиноватая

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 3 мар – РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ясиноватая, выпустив три снаряда калибром 152 миллиметра, сообщили в пятницу в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:00 (совпадает с мск) – населенный пункт Авдеевка – Ясиноватая: выпущено 3 снаряда калибром 152 мм", - говорится в сообщении в телеграм-канале представительства. Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция.

ясиноватая

донецкая народная республика

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, ясиноватая, донецкая народная республика, вооруженные силы украины