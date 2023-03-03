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Глава Якутии призвал участников Гражданского форума объединяться и созидать - РИА Новости, 03.03.2023
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Республика Саха (Якутия)
 
13:09 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/yakutiya-1855606252.html
Глава Якутии призвал участников Гражданского форума объединяться и созидать
Глава Якутии призвал участников Гражданского форума объединяться и созидать - РИА Новости, 03.03.2023
Глава Якутии призвал участников Гражданского форума объединяться и созидать
Глава Якутии Айсен Николаев призвал участников Гражданского форума объединяться и созидать в Год труда, объявленный в республике, сообщает пресс-служба главы и... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T13:09
2023-03-03T13:09
республика саха (якутия)
экономика
якутск
донбасс
айсен николаев
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ЯКУТСК, 3 мар – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев призвал участников Гражданского форума объединяться и созидать в Год труда, объявленный в республике, сообщает пресс-служба главы и правительства региона. Ранее сообщалось о том, что в городе Якутске 2-3 марта прошел Гражданский форум "Человек труда — новые вызовы и возможности". На пленарном заседании форума выступил глава региона. Он отметил, что в это непростое время гражданское общество республики проявляет свою зрелость и лучшие качества верности Отечеству и долгу. "Я горжусь тем, что якутяне вместе оказывают всю возможную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Горжусь тысячами активистов и волонтеров из всех уголков нашей огромной республики. Они по велению сердца поддерживают соотечественников, поддерживают жителей Донбасса, новых российских регионов", – заявил Николаев. Он подчеркнул, что в условиях санкций якутяне обеспечили рост промышленного производства, достигли рекордных показателей в добывающих отраслях, развивают несырьевые, инновационные индустрии. По мнению главы республики, 2023 год, объявленный Годом труда в Якутии, призван объединить мощь крупных промышленных компаний, ускорить развитие предприятий, нарастить активность малого бизнеса, аграриев и самозанятых. "Почти 470 тысяч трудящихся республики – это огромная сила, и сейчас пришло время добиваться высокого качества и производительности нашего труда", – приводятся слова Николаева. С трибуны Гражданского форума глава Якутии обратился к представителям местного самоуправления как к власти, которая ближе всего к людям. "Нужно доходить до каждого, кто нуждается в поддержке, кто хочет работать и менять свою жизнь к лучшему. Нужно не на словах, а на деле быть инициатором - предлагать людям возможности обучения и переквалификации, возможности трудоустройства. В том числе по нашим республиканским проектам, таким как, например, "Местные кадры – в промышленность", – сказал он.
https://ria.ru/20230214/kino-1851874763.html
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экономика, якутск, донбасс, айсен николаев
Республика Саха (Якутия), Экономика, Якутск, Донбасс, Айсен Николаев

Глава Якутии призвал участников Гражданского форума объединяться и созидать

© POOL | Перейти в медиабанкГлава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев
© POOL
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Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 3 мар – РИА Новости. Глава Якутии Айсен Николаев призвал участников Гражданского форума объединяться и созидать в Год труда, объявленный в республике, сообщает пресс-служба главы и правительства региона.
Ранее сообщалось о том, что в городе Якутске 2-3 марта прошел Гражданский форум "Человек труда — новые вызовы и возможности".
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На пленарном заседании форума выступил глава региона. Он отметил, что в это непростое время гражданское общество республики проявляет свою зрелость и лучшие качества верности Отечеству и долгу.
"Я горжусь тем, что якутяне вместе оказывают всю возможную помощь участникам специальной военной операции и их семьям. Горжусь тысячами активистов и волонтеров из всех уголков нашей огромной республики. Они по велению сердца поддерживают соотечественников, поддерживают жителей Донбасса, новых российских регионов", – заявил Николаев.
Он подчеркнул, что в условиях санкций якутяне обеспечили рост промышленного производства, достигли рекордных показателей в добывающих отраслях, развивают несырьевые, инновационные индустрии.
По мнению главы республики, 2023 год, объявленный Годом труда в Якутии, призван объединить мощь крупных промышленных компаний, ускорить развитие предприятий, нарастить активность малого бизнеса, аграриев и самозанятых.
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"Почти 470 тысяч трудящихся республики – это огромная сила, и сейчас пришло время добиваться высокого качества и производительности нашего труда", – приводятся слова Николаева.
С трибуны Гражданского форума глава Якутии обратился к представителям местного самоуправления как к власти, которая ближе всего к людям. "Нужно доходить до каждого, кто нуждается в поддержке, кто хочет работать и менять свою жизнь к лучшему. Нужно не на словах, а на деле быть инициатором - предлагать людям возможности обучения и переквалификации, возможности трудоустройства. В том числе по нашим республиканским проектам, таким как, например, "Местные кадры – в промышленность", – сказал он.
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