Рейтинг@Mail.ru
Туристический потенциал Астраханской области представят на выставке - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/vystavka-1855631802.html
Туристический потенциал Астраханской области представят на выставке
Туристический потенциал Астраханской области представят на выставке - РИА Новости, 03.03.2023
Туристический потенциал Астраханской области представят на выставке
Компании Астраханской области представят туристический потенциал региона на выставке "Интурмаркет-2023", которая пройдет 13-15 марта в Москве, сообщает... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:31
2023-03-03T14:31
астраханская область
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802706887_0:217:3077:1948_1920x0_80_0_0_db347e15d90d9295b956d7b8ddb86a80.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Компании Астраханской области представят туристический потенциал региона на выставке "Интурмаркет-2023", которая пройдет 13-15 марта в Москве, сообщает администрация губернатора Астраханской области. По данным министерства экономического развития Астраханской области, в рамках мероприятия - на конференции "Технологии и туризм: новые горизонты" - обсудят работу туристических сервисов. "Астраханскую область представят десять компаний. Их участие в масштабном профильном мероприятии обеспечивает Центр кластерного развития (ЦКР, часть экосистемы "Мой бизнес")", - говорится в сообщении. По словам руководителя ЦКР Ольги Матяшовой, все заявившиеся на участие в выставке в этом году компании входят в кластер сервиса и туризма Астраханской области. Оформлением стенда для представителей семи туроператоров, двух баз отдыха и одного санатория-профилактория занимались астраханские дизайнеры. "Мы планируем представить продукт в виде туристических сплавов на плотах по Волге протяженностью от 100 километров и более. Это новинка для рынка Астраханской области. Надеемся, продукт станет популярным у туристов и гостей региона", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Зюйд-Вест" Сергея Стрекачева. Он уточнил, что реализация проекта планируется уже в текущем году, начиная с майских праздников и до октября. В рамках проекта, помимо природных достопримечательностей Астраханской области, туристы смогут познакомиться с местной кухней. ООО "Руссоль-курорт" представит в Москве санаторий-профилакторий "Баскунчак" - один из трех объектов медицинского туризма региона. Его руководители надеются привлечь российских и иностранных туристов лечебными свойствами грязи месторождения "Озеро Баскунчак" и красотами водного объекта. Там ждут туристов с середины апреля до начала октября. "Мой бизнес" действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", курируется министерством экономического развития Астраханской области.
https://ria.ru/20230301/stela-1855118666.html
https://ria.ru/20230302/napravleniya-1855467389.html
астраханская область
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0f/1802706887_316:0:3045:2047_1920x0_80_0_0_b935277f00511743242282160f30b449.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
астраханская область, москва
Астраханская область, Москва
Туристический потенциал Астраханской области представят на выставке

Туристический потенциал Астраханской области представят в марте на выставке в Москве

© РИА Новости / Алексей Куденко | Перейти в медиабанкАстрахань
Астрахань - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в медиабанк
Астрахань. Архивное фото
Читать ria.ru в
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Компании Астраханской области представят туристический потенциал региона на выставке "Интурмаркет-2023", которая пройдет 13-15 марта в Москве, сообщает администрация губернатора Астраханской области.
По данным министерства экономического развития Астраханской области, в рамках мероприятия - на конференции "Технологии и туризм: новые горизонты" - обсудят работу туристических сервисов.
Астраханский кремль - РИА Новости, 1920, 01.03.2023
Жители Астрахани могут выбрать место для стелы "Город трудовой доблести"
1 марта, 14:32
"Астраханскую область представят десять компаний. Их участие в масштабном профильном мероприятии обеспечивает Центр кластерного развития (ЦКР, часть экосистемы "Мой бизнес")", - говорится в сообщении.
По словам руководителя ЦКР Ольги Матяшовой, все заявившиеся на участие в выставке в этом году компании входят в кластер сервиса и туризма Астраханской области. Оформлением стенда для представителей семи туроператоров, двух баз отдыха и одного санатория-профилактория занимались астраханские дизайнеры.
"Мы планируем представить продукт в виде туристических сплавов на плотах по Волге протяженностью от 100 километров и более. Это новинка для рынка Астраханской области. Надеемся, продукт станет популярным у туристов и гостей региона", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Зюйд-Вест" Сергея Стрекачева.
Он уточнил, что реализация проекта планируется уже в текущем году, начиная с майских праздников и до октября. В рамках проекта, помимо природных достопримечательностей Астраханской области, туристы смогут познакомиться с местной кухней.
ООО "Руссоль-курорт" представит в Москве санаторий-профилакторий "Баскунчак" - один из трех объектов медицинского туризма региона. Его руководители надеются привлечь российских и иностранных туристов лечебными свойствами грязи месторождения "Озеро Баскунчак" и красотами водного объекта. Там ждут туристов с середины апреля до начала октября.
"Мой бизнес" действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", курируется министерством экономического развития Астраханской области.
Отдых в мае - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Куда поехать отдыхать в мае 2023 года: популярные направления по России
2 марта, 18:49
 
Астраханская областьМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала