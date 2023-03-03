https://ria.ru/20230303/vystavka-1855631802.html

Туристический потенциал Астраханской области представят на выставке

Туристический потенциал Астраханской области представят на выставке - РИА Новости, 03.03.2023

Туристический потенциал Астраханской области представят на выставке

Компании Астраханской области представят туристический потенциал региона на выставке "Интурмаркет-2023", которая пройдет 13-15 марта в Москве, сообщает... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T14:31

2023-03-03T14:31

2023-03-03T14:31

астраханская область

москва

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Компании Астраханской области представят туристический потенциал региона на выставке "Интурмаркет-2023", которая пройдет 13-15 марта в Москве, сообщает администрация губернатора Астраханской области. По данным министерства экономического развития Астраханской области, в рамках мероприятия - на конференции "Технологии и туризм: новые горизонты" - обсудят работу туристических сервисов. "Астраханскую область представят десять компаний. Их участие в масштабном профильном мероприятии обеспечивает Центр кластерного развития (ЦКР, часть экосистемы "Мой бизнес")", - говорится в сообщении. По словам руководителя ЦКР Ольги Матяшовой, все заявившиеся на участие в выставке в этом году компании входят в кластер сервиса и туризма Астраханской области. Оформлением стенда для представителей семи туроператоров, двух баз отдыха и одного санатория-профилактория занимались астраханские дизайнеры. "Мы планируем представить продукт в виде туристических сплавов на плотах по Волге протяженностью от 100 километров и более. Это новинка для рынка Астраханской области. Надеемся, продукт станет популярным у туристов и гостей региона", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Зюйд-Вест" Сергея Стрекачева. Он уточнил, что реализация проекта планируется уже в текущем году, начиная с майских праздников и до октября. В рамках проекта, помимо природных достопримечательностей Астраханской области, туристы смогут познакомиться с местной кухней. ООО "Руссоль-курорт" представит в Москве санаторий-профилакторий "Баскунчак" - один из трех объектов медицинского туризма региона. Его руководители надеются привлечь российских и иностранных туристов лечебными свойствами грязи месторождения "Озеро Баскунчак" и красотами водного объекта. Там ждут туристов с середины апреля до начала октября. "Мой бизнес" действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", курируется министерством экономического развития Астраханской области.

https://ria.ru/20230301/stela-1855118666.html

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астраханская область, москва