https://ria.ru/20230303/vystavka-1855631802.html
Туристический потенциал Астраханской области представят на выставке
Туристический потенциал Астраханской области представят на выставке - РИА Новости, 03.03.2023
Туристический потенциал Астраханской области представят на выставке
Компании Астраханской области представят туристический потенциал региона на выставке "Интурмаркет-2023", которая пройдет 13-15 марта в Москве, сообщает... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T14:31
2023-03-03T14:31
2023-03-03T14:31
астраханская область
москва
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости. Компании Астраханской области представят туристический потенциал региона на выставке "Интурмаркет-2023", которая пройдет 13-15 марта в Москве, сообщает администрация губернатора Астраханской области. По данным министерства экономического развития Астраханской области, в рамках мероприятия - на конференции "Технологии и туризм: новые горизонты" - обсудят работу туристических сервисов. "Астраханскую область представят десять компаний. Их участие в масштабном профильном мероприятии обеспечивает Центр кластерного развития (ЦКР, часть экосистемы "Мой бизнес")", - говорится в сообщении. По словам руководителя ЦКР Ольги Матяшовой, все заявившиеся на участие в выставке в этом году компании входят в кластер сервиса и туризма Астраханской области. Оформлением стенда для представителей семи туроператоров, двух баз отдыха и одного санатория-профилактория занимались астраханские дизайнеры. "Мы планируем представить продукт в виде туристических сплавов на плотах по Волге протяженностью от 100 километров и более. Это новинка для рынка Астраханской области. Надеемся, продукт станет популярным у туристов и гостей региона", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Зюйд-Вест" Сергея Стрекачева. Он уточнил, что реализация проекта планируется уже в текущем году, начиная с майских праздников и до октября. В рамках проекта, помимо природных достопримечательностей Астраханской области, туристы смогут познакомиться с местной кухней. ООО "Руссоль-курорт" представит в Москве санаторий-профилакторий "Баскунчак" - один из трех объектов медицинского туризма региона. Его руководители надеются привлечь российских и иностранных туристов лечебными свойствами грязи месторождения "Озеро Баскунчак" и красотами водного объекта. Там ждут туристов с середины апреля до начала октября. "Мой бизнес" действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", курируется министерством экономического развития Астраханской области.
https://ria.ru/20230301/stela-1855118666.html
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астраханская область, москва
Астраханская область, Москва
Туристический потенциал Астраханской области представят на выставке
Туристический потенциал Астраханской области представят в марте на выставке в Москве
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 мар - РИА Новости.
Компании Астраханской области представят туристический потенциал региона на выставке "Интурмаркет-2023", которая пройдет 13-15 марта в Москве, сообщает
администрация губернатора Астраханской области.
По данным министерства экономического развития Астраханской области, в рамках мероприятия - на конференции "Технологии и туризм: новые горизонты" - обсудят работу туристических сервисов.
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"Астраханскую область представят десять компаний. Их участие в масштабном профильном мероприятии обеспечивает Центр кластерного развития (ЦКР, часть экосистемы "Мой бизнес")", - говорится в сообщении.
По словам руководителя ЦКР Ольги Матяшовой, все заявившиеся на участие в выставке в этом году компании входят в кластер сервиса и туризма Астраханской области. Оформлением стенда для представителей семи туроператоров, двух баз отдыха и одного санатория-профилактория занимались астраханские дизайнеры.
"Мы планируем представить продукт в виде туристических сплавов на плотах по Волге протяженностью от 100 километров и более. Это новинка для рынка Астраханской области. Надеемся, продукт станет популярным у туристов и гостей региона", - приводятся в сообщении слова директора ООО "Зюйд-Вест" Сергея Стрекачева.
Он уточнил, что реализация проекта планируется уже в текущем году, начиная с майских праздников и до октября. В рамках проекта, помимо природных достопримечательностей Астраханской области, туристы смогут познакомиться с местной кухней.
ООО "Руссоль-курорт" представит в Москве санаторий-профилакторий "Баскунчак" - один из трех объектов медицинского туризма региона. Его руководители надеются привлечь российских и иностранных туристов лечебными свойствами грязи месторождения "Озеро Баскунчак" и красотами водного объекта. Там ждут туристов с середины апреля до начала октября.
"Мой бизнес" действует в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы", курируется министерством экономического развития Астраханской области.
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