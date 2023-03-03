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В Москве открылась выставка о сохранении идентичности бухарских евреев - РИА Новости, 03.03.2023
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Культура
 
10:35 03.03.2023 (обновлено: 11:20 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/vystavka-1855112921.html
В Москве открылась выставка о сохранении идентичности бухарских евреев
В Москве открылась выставка о сохранении идентичности бухарских евреев - РИА Новости, 03.03.2023
В Москве открылась выставка о сохранении идентичности бухарских евреев
В Еврейском музее и центре толерантности открылась масштабная выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций", сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:35
2023-03-03T11:20
культура
новости культуры
выставки
российский еврейский музей толерантности
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности открылась масштабная выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций", сообщает пресс-служба институции. Историю и культуру бухарских евреев в проекте представлена "как феномен особой еврейской идентичности в контексте культур Центральной Азии", рассказывают в институции. В экспозиции несколько подразделов: "Дом и традиционная бытовая культура", "Религиозные обычаи", "Жизненный цикл", "Традиционные занятия и ремесла, музыка, танец, театр", "Традиционная одежда".Всего около 200 экспонатов. Среди них ритуальные предметы, амулеты, исторические документы, образцы народного искусства.По словам организаторов, ядро проекта — элементы декора традиционных еврейских домов из Самарканда и Бухары конца XIX — первой трети XX века. На их основе создана инсталляция о жилище бухарско-еврейской семьи. Внимание уделяется и традиционной одежде бухарских евреев, образцам ткачества и золотого шитья. Большинство произведений — часть коллекции Музея истории евреев в России и собраны в еврейских семьях в ходе музейных экспедиций в Среднюю Азию. А еще в экспозиции — предметы из собрания Российского этнографического музея, Фонда Марджани и частных коллекций. Как субэтнос бухарские евреи сформировались в XVIII веке на территории центральноазиатских мусульманских государств: Бухарского эмирата, Кокандского и Хивинского ханств. Но их культура продолжила традиции, которые восходят к эпохе Персидской империи.В Средневековье Бухара и Самарканд были заметными центрами еврейской учености и религиозной поэзии на фарси и иврите. Несмотря на дискриминацию, бухарские евреи играли важную роль в развитии местной музыкальной культуры и традиционных ремесел. А с середины XIX века и – в системе международной торговли между Россией и странами Востока. В конце столетия был создан Бухарский квартал в Иерусалиме, "ставший очагом бухарско-еврейской культуры и одним из центров новой экономической активности в Святой земле", поясняют в пресс-службе. Сегодня большая часть бухарских евреев оказалась в Западной Европе, Израиле и США, но смогли сохранить свою уникальную культуру.Проект проходит при поддержке Всемирного конгресса бухарских евреев.Выставка продлится по 18 июня 2023 года.
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новости культуры, выставки, российский еврейский музей толерантности
Культура, Новости культуры, Выставки, Российский еврейский музей толерантности
В Москве открылась выставка о сохранении идентичности бухарских евреев

В Москве открылась выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций"

© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантностиВыставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Шойхет Моше Давид Мушаев (1850-1932) из Бухары
Выставка Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Шойхет Моше Давид Мушаев (1850-1932) из Бухары
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности открылась масштабная выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций", сообщает пресс-служба институции.
Историю и культуру бухарских евреев в проекте представлена "как феномен особой еврейской идентичности в контексте культур Центральной Азии", рассказывают в институции.
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантностиВыставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Амулет для дома "Чор де вола" ("Четыре стены")
Выставка Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Амулет для дома Чор де вола (Четыре стены)
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Амулет для дома "Чор де вола" ("Четыре стены")
В экспозиции несколько подразделов: "Дом и традиционная бытовая культура", "Религиозные обычаи", "Жизненный цикл", "Традиционные занятия и ремесла, музыка, танец, театр", "Традиционная одежда".
Всего около 200 экспонатов. Среди них ритуальные предметы, амулеты, исторические документы, образцы народного искусства.
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантностиВыставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Паранджа (чадра). Средняя Азия. 1860-1880-е гг. Бекасаб
Выставка Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Паранджа (чадра). Средняя Азия. 1860-1880-е гг. Бекасаб
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Паранджа (чадра). Средняя Азия. 1860-1880-е гг. Бекасаб
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
1 из 5
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантностиВыставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Паранджа (чадра). Средняя Азия. 1860-1880-е гг. Бекасаб
Выставка Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Паранджа (чадра). Средняя Азия. 1860-1880-е гг. Бекасаб
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Паранджа (чадра). Средняя Азия. 1860-1880-е гг. Бекасаб
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
2 из 5
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантностиВыставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Платок женский. Средняя Азия. Нач. XX в.
Выставка Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Платок женский. Средняя Азия. Нач. XX в.
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Платок женский. Средняя Азия. Нач. XX в.
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
3 из 5
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантностиВыставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Платье женское нижнее. Средняя Азия. 1870-1880-е гг.
Выставка Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Платье женское нижнее. Средняя Азия. 1870-1880-е гг.
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Платье женское нижнее. Средняя Азия. 1870-1880-е гг.
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
4 из 5
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантностиВыставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Мужской халат типа "джома". Средняя Азия. Кон. XIX в.
Выставка Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Мужской халат типа джома. Средняя Азия. Кон. XIX в.
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Мужской халат типа "джома". Средняя Азия. Кон. XIX в.
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
5 из 5
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Паранджа (чадра). Средняя Азия. 1860-1880-е гг. Бекасаб
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
1 из 5
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Паранджа (чадра). Средняя Азия. 1860-1880-е гг. Бекасаб
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
2 из 5
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Платок женский. Средняя Азия. Нач. XX в.
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
3 из 5
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Платье женское нижнее. Средняя Азия. 1870-1880-е гг.
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
4 из 5
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Мужской халат типа "джома". Средняя Азия. Кон. XIX в.
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
5 из 5
По словам организаторов, ядро проекта — элементы декора традиционных еврейских домов из Самарканда и Бухары конца XIX — первой трети XX века. На их основе создана инсталляция о жилище бухарско-еврейской семьи.
Внимание уделяется и традиционной одежде бухарских евреев, образцам ткачества и золотого шитья. Большинство произведений — часть коллекции Музея истории евреев в России и собраны в еврейских семьях в ходе музейных экспедиций в Среднюю Азию. А еще в экспозиции — предметы из собрания Российского этнографического музея, Фонда Марджани и частных коллекций.
«
"Выставки подобного масштаба и наполнения еще не было ни в одном этнографическом, еврейском или художественном музее", — рассказывают в пресс-службе.
Как субэтнос бухарские евреи сформировались в XVIII веке на территории центральноазиатских мусульманских государств: Бухарского эмирата, Кокандского и Хивинского ханств. Но их культура продолжила традиции, которые восходят к эпохе Персидской империи.
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантностиВыставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Женский именной амулет
Выставка Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Женский именной амулет
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Женский именной амулет
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
1 из 6
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантностиВыставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Отрез ткани в технике "адрас". Средняя Азия. 1950-1960-е гг.
Выставка Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Отрез ткани в технике адрас. Средняя Азия. 1950-1960-е гг.
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Отрез ткани в технике "адрас". Средняя Азия. 1950-1960-е гг.
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
2 из 6
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантностиВыставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. "Тик" – футляр, ковчег для свитка Торы
Выставка Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Тик – футляр, ковчег для свитка Торы
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. "Тик" – футляр, ковчег для свитка Торы
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
3 из 6
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантностиВыставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Казан средний. Бухара. Нач. XX в. Медь, лужение
Выставка Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Казан средний. Бухара. Нач. XX в. Медь, лужение
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Казан средний. Бухара. Нач. XX в. Медь, лужение
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
4 из 6
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантностиВыставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Кульмос (указка для чтения Торы). Бухара
Выставка Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Кульмос (указка для чтения Торы). Бухара
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Кульмос (указка для чтения Торы). Бухара
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
5 из 6
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантностиВыставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. "Жертвоприношение Исаака". Лубок. Варшава. Конец XIX в.
Выставка Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Жертвоприношение Исаака. Лубок. Варшава. Конец XIX в.
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. "Жертвоприношение Исаака". Лубок. Варшава. Конец XIX в.
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
6 из 6
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Женский именной амулет
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
1 из 6
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Отрез ткани в технике "адрас". Средняя Азия. 1950-1960-е гг.
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
2 из 6
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. "Тик" – футляр, ковчег для свитка Торы
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
3 из 6
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Казан средний. Бухара. Нач. XX в. Медь, лужение
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
4 из 6
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. Кульмос (указка для чтения Торы). Бухара
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
5 из 6
Выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций. "Жертвоприношение Исаака". Лубок. Варшава. Конец XIX в.
© Предоставлено пресс-службой Еврейского музея и центра толерантности
6 из 6
В Средневековье Бухара и Самарканд были заметными центрами еврейской учености и религиозной поэзии на фарси и иврите. Несмотря на дискриминацию, бухарские евреи играли важную роль в развитии местной музыкальной культуры и традиционных ремесел. А с середины XIX века и – в системе международной торговли между Россией и странами Востока. В конце столетия был создан Бухарский квартал в Иерусалиме, "ставший очагом бухарско-еврейской культуры и одним из центров новой экономической активности в Святой земле", поясняют в пресс-службе.
«
"В появившихся после революции центральноазиатских республиках бухарские евреи были вовлечены в различные формы социалистической модернизации и атеистического воспитания", – говорят в музее.
Сегодня большая часть бухарских евреев оказалась в Западной Европе, Израиле и США, но смогли сохранить свою уникальную культуру.
«
"Презентация именно этого феномена — сохранение собственной идентичности и культурного своеобразия в контексте культур окружающих народов на протяжении всего исторического пути бухарских евреев" — главная тема выставки, рассказали в пресс-службе.
Проект проходит при поддержке Всемирного конгресса бухарских евреев.
Выставка продлится по 18 июня 2023 года.
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