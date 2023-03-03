https://ria.ru/20230303/vystavka-1855112921.html

В Москве открылась выставка о сохранении идентичности бухарских евреев

В Москве открылась выставка о сохранении идентичности бухарских евреев - РИА Новости, 03.03.2023

В Москве открылась выставка о сохранении идентичности бухарских евреев

В Еврейском музее и центре толерантности открылась масштабная выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций", сообщает пресс-служба институции. РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:35

2023-03-03T10:35

2023-03-03T11:20

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российский еврейский музей толерантности

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. В Еврейском музее и центре толерантности открылась масштабная выставка "Бухарские евреи: на перекрестке цивилизаций", сообщает пресс-служба институции. Историю и культуру бухарских евреев в проекте представлена "как феномен особой еврейской идентичности в контексте культур Центральной Азии", рассказывают в институции. В экспозиции несколько подразделов: "Дом и традиционная бытовая культура", "Религиозные обычаи", "Жизненный цикл", "Традиционные занятия и ремесла, музыка, танец, театр", "Традиционная одежда".Всего около 200 экспонатов. Среди них ритуальные предметы, амулеты, исторические документы, образцы народного искусства.По словам организаторов, ядро проекта — элементы декора традиционных еврейских домов из Самарканда и Бухары конца XIX — первой трети XX века. На их основе создана инсталляция о жилище бухарско-еврейской семьи. Внимание уделяется и традиционной одежде бухарских евреев, образцам ткачества и золотого шитья. Большинство произведений — часть коллекции Музея истории евреев в России и собраны в еврейских семьях в ходе музейных экспедиций в Среднюю Азию. А еще в экспозиции — предметы из собрания Российского этнографического музея, Фонда Марджани и частных коллекций. Как субэтнос бухарские евреи сформировались в XVIII веке на территории центральноазиатских мусульманских государств: Бухарского эмирата, Кокандского и Хивинского ханств. Но их культура продолжила традиции, которые восходят к эпохе Персидской империи.В Средневековье Бухара и Самарканд были заметными центрами еврейской учености и религиозной поэзии на фарси и иврите. Несмотря на дискриминацию, бухарские евреи играли важную роль в развитии местной музыкальной культуры и традиционных ремесел. А с середины XIX века и – в системе международной торговли между Россией и странами Востока. В конце столетия был создан Бухарский квартал в Иерусалиме, "ставший очагом бухарско-еврейской культуры и одним из центров новой экономической активности в Святой земле", поясняют в пресс-службе. Сегодня большая часть бухарских евреев оказалась в Западной Европе, Израиле и США, но смогли сохранить свою уникальную культуру.Проект проходит при поддержке Всемирного конгресса бухарских евреев.Выставка продлится по 18 июня 2023 года.

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, выставки, российский еврейский музей толерантности