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Китай не поставляет в Россию вооружение, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 03.03.2023
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02:47 03.03.2023 (обновлено: 03:29 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/vooruzhenie-1855511678.html
Китай не поставляет в Россию вооружение, заявил посол в Лондоне
Китай не поставляет в Россию вооружение, заявил посол в Лондоне - РИА Новости, 03.03.2023
Китай не поставляет в Россию вооружение, заявил посол в Лондоне
Китай не поставляет в Россию вооружение, заявил в пятницу посол РФ в Великобритании Андрей Келин. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T02:47
2023-03-03T03:29
россия
китай
украина
дмитрий песков
андрей келин
сергей лавров
нато
в мире
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Китай не поставляет в Россию вооружение, заявил в пятницу посол РФ в Великобритании Андрей Келин. "Китай говорит, что не поставляет нам вооружения, и у нас нет подтверждений том, что мы получаем вооружение из Китая. У нас достаточно своих вооружений. Наш потенциал в этом смысле огромен", - сказал он в интервью телеканалу "Аль-Джазира". США и их союзники многократно заявляли об обеспокоенности возможностью поставок Китаем оружия России. На это официальный Пекин обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230303/tanki-1855511537.html
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россия, китай, украина, дмитрий песков, андрей келин, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Китай, Украина, Дмитрий Песков, Андрей Келин, Сергей Лавров, НАТО, В мире
Китай не поставляет в Россию вооружение, заявил посол в Лондоне

Посол Андрей Келин: Китай не поставляет в Россию вооружение

© Фото : МИД РФПосол России в Лондоне Андрей Келин
Посол России в Лондоне Андрей Келин - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : МИД РФ
Посол России в Лондоне Андрей Келин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Китай не поставляет в Россию вооружение, заявил в пятницу посол РФ в Великобритании Андрей Келин.
"Китай говорит, что не поставляет нам вооружения, и у нас нет подтверждений том, что мы получаем вооружение из Китая. У нас достаточно своих вооружений. Наш потенциал в этом смысле огромен", - сказал он в интервью телеканалу "Аль-Джазира".
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США и их союзники многократно заявляли об обеспокоенности возможностью поставок Китаем оружия России. На это официальный Пекин обвинил Запад в двойных стандартах в вопросе поставок вооружений Китая России, так как Запад сам вооружает Украину. Представитель МИД КНР Ван Вэньбинь уже заявлял, что вооружения на поле боя украинского конфликта непрерывно поставляют США, а не Китай, и что Вашингтону следует прекратить распространять дезинформацию и перекладывать ответственность на других. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о якобы планах помощи вооружениями со стороны Китая России, заявил, что Пекин это решительно опроверг и добавить к этому нечего.
Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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