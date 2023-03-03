Рейтинг@Mail.ru
Политик Вагенкнехт не будет баллотироваться в бундестаг от "Левых" - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:07 03.03.2023 (обновлено: 23:03 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/vagenknekht-1855764569.html
Политик Вагенкнехт не будет баллотироваться в бундестаг от "Левых"
Политик Вагенкнехт не будет баллотироваться в бундестаг от "Левых" - РИА Новости, 03.03.2023
Политик Вагенкнехт не будет баллотироваться в бундестаг от "Левых"
Сара Вагенкнехт, которая 25 февраля организовала крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия, РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T21:07
2023-03-03T23:03
в мире
германия
украина
берлин (город)
сара вагенкнехт
focus
олаф шольц
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145967/28/1459672853_0:0:3504:1972_1920x0_80_0_0_0ecd086eb69834235c308eaa66aa4c49.jpg
БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Сара Вагенкнехт, которая 25 февраля организовала крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия, не будет избираться на следующих выборах немецкой партии "Левые" в бундестаг, сообщила политик в пятницу в интервью изданию Rheinpfalz. Ранее журнал Focus со ссылкой на данные своего опроса сообщил, что каждый пятый житель ФРГ отдал бы свой голос за "Левых", если бы её лидером стала Сара Вагенкнехт. "Повторное баллотирование за партию "Левые" я исключаю", - заявила Вагенкнехт в интервью Rheinpfalz. Политик предположила, что по окончании срока полномочий в качестве депутата немецкого парламента она либо уйдёт из политики и начнёт заниматься публицистикой, "либо политически возникнет что-то новое". На вопрос о возможном создании новой партии, политик не ответила утвердительно, однако подтвердила, что такой сценарий много где и кем обсуждается. На взгляд Вагенкнехт, немалое количество людей в Германии не чувствует себя представленными в существующих партиях. Ранее в столице Германии собралась крупномасштабная манифестация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта. В созванном депутатом партии "Левые" Вагенкнехт протестном шествии приняли участие десятки тысяч протестующих из-за наращивания поставок оружия на Украину. В преддверии состоявшейся демонстрации на портале change.org была опубликована петиция под названием "манифест за мир", инициаторами которой выступила Вагенкнехт совместно с известным немецким журналистом, основательницей журнала Emma феминисткой Алисой Шварцер. Они призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры. На сегодняшний день документ подписали почти 730 тысяч человек.
https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html
https://ria.ru/20230302/opros-1855487506.html
германия
украина
берлин (город)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/145967/28/1459672853_0:0:2822:2116_1920x0_80_0_0_e9caf0e519c2a480b51551ab4474a403.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, германия, украина, берлин (город), сара вагенкнехт, focus, олаф шольц
В мире, Германия, Украина, Берлин (город), Сара Вагенкнехт, Focus, Олаф Шольц
Политик Вагенкнехт не будет баллотироваться в бундестаг от "Левых"

Rheinpfalz: созвавшая митинг Вагенкнехт не будет избираться в бундестаг от "Левой" партии

© AP Photo / Hermann J. KnippertzСара Вагенкнехт — немецкий политик, доктор экономических наук, журналист, член Левой партии Германии
Сара Вагенкнехт — немецкий политик, доктор экономических наук, журналист, член Левой партии Германии - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Hermann J. Knippertz
Сара Вагенкнехт — немецкий политик, доктор экономических наук, журналист, член Левой партии Германии. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Сара Вагенкнехт, которая 25 февраля организовала крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия, не будет избираться на следующих выборах немецкой партии "Левые" в бундестаг, сообщила политик в пятницу в интервью изданию Rheinpfalz.
Ранее журнал Focus со ссылкой на данные своего опроса сообщил, что каждый пятый житель ФРГ отдал бы свой голос за "Левых", если бы её лидером стала Сара Вагенкнехт.
Сотрудник полиции у здания штаб-квартиры ОБСЕ в Вене, Австрия - РИА Новости, 1920, 18.02.2023
Запад придумывает себе другую Россию
18 февраля, 08:00
"Повторное баллотирование за партию "Левые" я исключаю", - заявила Вагенкнехт в интервью Rheinpfalz.
Политик предположила, что по окончании срока полномочий в качестве депутата немецкого парламента она либо уйдёт из политики и начнёт заниматься публицистикой, "либо политически возникнет что-то новое".
На вопрос о возможном создании новой партии, политик не ответила утвердительно, однако подтвердила, что такой сценарий много где и кем обсуждается. На взгляд Вагенкнехт, немалое количество людей в Германии не чувствует себя представленными в существующих партиях.
Ранее в столице Германии собралась крупномасштабная манифестация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта. В созванном депутатом партии "Левые" Вагенкнехт протестном шествии приняли участие десятки тысяч протестующих из-за наращивания поставок оружия на Украину.
В преддверии состоявшейся демонстрации на портале change.org была опубликована петиция под названием "манифест за мир", инициаторами которой выступила Вагенкнехт совместно с известным немецким журналистом, основательницей журнала Emma феминисткой Алисой Шварцер. Они призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры. На сегодняшний день документ подписали почти 730 тысяч человек.
Флаг ФРГ - РИА Новости, 1920, 02.03.2023
Опрос: за партию Вагенкнехт готовы проголосовать 19 процентов жителей ФРГ
2 марта, 20:50
 
В миреГерманияУкраинаБерлин (город)Сара ВагенкнехтFocusОлаф Шольц
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала