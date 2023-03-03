https://ria.ru/20230303/vagenknekht-1855764569.html

Политик Вагенкнехт не будет баллотироваться в бундестаг от "Левых"

Политик Вагенкнехт не будет баллотироваться в бундестаг от "Левых" - РИА Новости, 03.03.2023

Политик Вагенкнехт не будет баллотироваться в бундестаг от "Левых"

Сара Вагенкнехт, которая 25 февраля организовала крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия, РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T21:07

2023-03-03T21:07

2023-03-03T23:03

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focus

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БЕРЛИН, 3 мар - РИА Новости. Сара Вагенкнехт, которая 25 февраля организовала крупный митинг в Берлине за перемирие на Украине и против дальнейшей эскалации конфликта через поставки оружия, не будет избираться на следующих выборах немецкой партии "Левые" в бундестаг, сообщила политик в пятницу в интервью изданию Rheinpfalz. Ранее журнал Focus со ссылкой на данные своего опроса сообщил, что каждый пятый житель ФРГ отдал бы свой голос за "Левых", если бы её лидером стала Сара Вагенкнехт. "Повторное баллотирование за партию "Левые" я исключаю", - заявила Вагенкнехт в интервью Rheinpfalz. Политик предположила, что по окончании срока полномочий в качестве депутата немецкого парламента она либо уйдёт из политики и начнёт заниматься публицистикой, "либо политически возникнет что-то новое". На вопрос о возможном создании новой партии, политик не ответила утвердительно, однако подтвердила, что такой сценарий много где и кем обсуждается. На взгляд Вагенкнехт, немалое количество людей в Германии не чувствует себя представленными в существующих партиях. Ранее в столице Германии собралась крупномасштабная манифестация за мир и против дальнейшей эскалации конфликта. В созванном депутатом партии "Левые" Вагенкнехт протестном шествии приняли участие десятки тысяч протестующих из-за наращивания поставок оружия на Украину. В преддверии состоявшейся демонстрации на портале change.org была опубликована петиция под названием "манифест за мир", инициаторами которой выступила Вагенкнехт совместно с известным немецким журналистом, основательницей журнала Emma феминисткой Алисой Шварцер. Они призвали канцлера ФРГ Олафа Шольца остановить наращивание поставок оружия на Украину и инициировать переговоры. На сегодняшний день документ подписали почти 730 тысяч человек.

https://ria.ru/20230218/zapad-1852779928.html

https://ria.ru/20230302/opros-1855487506.html

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в мире, германия, украина, берлин (город), сара вагенкнехт, focus, олаф шольц