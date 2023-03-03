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Киев призвал видеоигровые компании бойкотировать Atomic Heart - РИА Новости, 03.03.2023
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18:14 03.03.2023 (обновлено: 20:16 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855728079.html
Киев призвал видеоигровые компании бойкотировать Atomic Heart
Киев призвал видеоигровые компании бойкотировать Atomic Heart - РИА Новости, 03.03.2023
Киев призвал видеоигровые компании бойкотировать Atomic Heart
Правительство Украины призвало руководителей ведущих компаний индустрии видеоигр снять с продажи на своих цифровых площадках игру Atomic Heart от российской... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:14
2023-03-03T20:16
михаил федоров
microsoft corporation
украина
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Правительство Украины призвало руководителей ведущих компаний индустрии видеоигр снять с продажи на своих цифровых площадках игру Atomic Heart от российской студии Mundfish, сообщил в Twitter вице-премьер и министр цифровой информации страны Михаил Федоров.Он опубликовал фотокопии писем в адрес глав компаний Sony Interactive Entertainment, Sony Group, Microsoft и Valve Corporation.В качестве повода для запрета игры министр назвал "романтизацию коммунизма" и "российскую пропаганду".Atomic Heart разработана студией Mundfish, ее действие разворачивается в альтернативном СССР. После релиза игра возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.
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михаил федоров, microsoft corporation, украина, россия
Михаил Федоров, Microsoft Corporation, Украина, Россия
Киев призвал видеоигровые компании бойкотировать Atomic Heart

Вице-премьер Украины Федоров призвал снять с продажи российскую видеоигру Atomic Heart

© РИА Новости / Александр Гальперин | Перейти в медиабанкПосетитель компьютерного клуба
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© РИА Новости / Александр Гальперин
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Правительство Украины призвало руководителей ведущих компаний индустрии видеоигр снять с продажи на своих цифровых площадках игру Atomic Heart от российской студии Mundfish, сообщил в Twitter вице-премьер и министр цифровой информации страны Михаил Федоров.
«
"Вот официальные запросы запретить игру Atomic Heart", — написал чиновник.
Он опубликовал фотокопии писем в адрес глав компаний Sony Interactive Entertainment, Sony Group, Microsoft и Valve Corporation.
В качестве повода для запрета игры министр назвал "романтизацию коммунизма" и "российскую пропаганду".
Atomic Heart разработана студией Mundfish, ее действие разворачивается в альтернативном СССР. После релиза игра возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.
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1 марта, 19:01
 
Михаил ФедоровMicrosoft CorporationУкраинаРоссия
 
 
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