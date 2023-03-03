https://ria.ru/20230303/ukraina-1855728079.html
Киев призвал видеоигровые компании бойкотировать Atomic Heart
Киев призвал видеоигровые компании бойкотировать Atomic Heart - РИА Новости, 03.03.2023
Киев призвал видеоигровые компании бойкотировать Atomic Heart
Правительство Украины призвало руководителей ведущих компаний индустрии видеоигр снять с продажи на своих цифровых площадках игру Atomic Heart от российской... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:14
2023-03-03T18:14
2023-03-03T20:16
михаил федоров
microsoft corporation
украина
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790136610_0:51:3072:1779_1920x0_80_0_0_f12f3840ed07767d01f55f63efd326bd.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Правительство Украины призвало руководителей ведущих компаний индустрии видеоигр снять с продажи на своих цифровых площадках игру Atomic Heart от российской студии Mundfish, сообщил в Twitter вице-премьер и министр цифровой информации страны Михаил Федоров.Он опубликовал фотокопии писем в адрес глав компаний Sony Interactive Entertainment, Sony Group, Microsoft и Valve Corporation.В качестве повода для запрета игры министр назвал "романтизацию коммунизма" и "российскую пропаганду".Atomic Heart разработана студией Mundfish, ее действие разворачивается в альтернативном СССР. После релиза игра возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.
https://ria.ru/20230301/balerina-1855193771.html
украина
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/17/1790136610_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_6e571b7526c5bda980386151b82f5370.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
михаил федоров, microsoft corporation, украина, россия
Михаил Федоров, Microsoft Corporation, Украина, Россия
Киев призвал видеоигровые компании бойкотировать Atomic Heart
Вице-премьер Украины Федоров призвал снять с продажи российскую видеоигру Atomic Heart