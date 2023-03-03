https://ria.ru/20230303/ukraina-1855728079.html

Киев призвал видеоигровые компании бойкотировать Atomic Heart

Киев призвал видеоигровые компании бойкотировать Atomic Heart - РИА Новости, 03.03.2023

Киев призвал видеоигровые компании бойкотировать Atomic Heart

Правительство Украины призвало руководителей ведущих компаний индустрии видеоигр снять с продажи на своих цифровых площадках игру Atomic Heart от российской... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T18:14

2023-03-03T18:14

2023-03-03T20:16

михаил федоров

microsoft corporation

украина

россия

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Правительство Украины призвало руководителей ведущих компаний индустрии видеоигр снять с продажи на своих цифровых площадках игру Atomic Heart от российской студии Mundfish, сообщил в Twitter вице-премьер и министр цифровой информации страны Михаил Федоров.Он опубликовал фотокопии писем в адрес глав компаний Sony Interactive Entertainment, Sony Group, Microsoft и Valve Corporation.В качестве повода для запрета игры министр назвал "романтизацию коммунизма" и "российскую пропаганду".Atomic Heart разработана студией Mundfish, ее действие разворачивается в альтернативном СССР. После релиза игра возглавила рейтинг продаж на платформе Steam.

https://ria.ru/20230301/balerina-1855193771.html

украина

россия

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

михаил федоров, microsoft corporation, украина, россия