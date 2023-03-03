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Американский военный посоветовал украинцам перейти на сторону России - РИА Новости, 03.03.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
15:35 03.03.2023 (обновлено: 16:04 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855652567.html
Американский военный посоветовал украинцам перейти на сторону России
Американский военный посоветовал украинцам перейти на сторону России - РИА Новости, 03.03.2023
Американский военный посоветовал украинцам перейти на сторону России
Украинские солдаты должны сложить оружие или перейти на сторону России, чтобы не погибнуть за западные принципы и президента Владимира Зеленского, написал в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:35
2023-03-03T16:04
в мире
россия
украина
вооруженные силы украины
вооруженные силы сша
владимир зеленский
специальная военная операция на украине
сергей рахманинов
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украинские солдаты должны сложить оружие или перейти на сторону России, чтобы не погибнуть за западные принципы и президента Владимира Зеленского, написал в Twitter ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.Так он прокомментировал ставшее вирусным в социальных сетях видео, на котором, предположительно, украинский солдат заявил, что артиллерия ВСУ под Артемовском оставила бойцов на передовой без прикрытия.Перед Киевом не стоит задачи победить, власти используют бойцов как препятствие для Москвы, заключил американский военный.Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла отстаивать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки.
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855651538.html
россия
украина
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в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, владимир зеленский, сергей рахманинов, артемовский
В мире, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы США, Владимир Зеленский, Специальная военная операция на Украине, Сергей Рахманинов, Артемовский
Американский военный посоветовал украинцам перейти на сторону России

Американский военный Дрейвен призвал украинских солдат перейти на сторону России

© AP Photo / LIBKOSВоенные медики помогают раненому украинскому солдату
Военные медики помогают раненому украинскому солдату - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / LIBKOS
Военные медики помогают раненому украинскому солдату. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украинские солдаты должны сложить оружие или перейти на сторону России, чтобы не погибнуть за западные принципы и президента Владимира Зеленского, написал в Twitter ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.
Так он прокомментировал ставшее вирусным в социальных сетях видео, на котором, предположительно, украинский солдат заявил, что артиллерия ВСУ под Артемовском оставила бойцов на передовой без прикрытия.
«

"Я бы хотел, чтобы солдаты ВСУ ценили свою жизнь так же, как я. У меня есть одно желание: чтобы они перестали сражаться за Запад и его личную марионетку — Зеленского. Либо встали на сторону России, которая освободит Украину и объединит расколотый народ", — отметил Дрейвен.

Перед Киевом не стоит задачи победить, власти используют бойцов как препятствие для Москвы, заключил американский военный.
Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла отстаивать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки.
Боец украинской десантно-штурмовой бригады на бронетранспортере США Hummer на позиции возле Артемовска - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВооруженные силы УкраиныВооруженные силы СШАВладимир ЗеленскийСергей РахманиновАртемовский
 
 
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