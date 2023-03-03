https://ria.ru/20230303/ukraina-1855652567.html
Американский военный посоветовал украинцам перейти на сторону России
Американский военный посоветовал украинцам перейти на сторону России - РИА Новости, 03.03.2023
Американский военный посоветовал украинцам перейти на сторону России
Украинские солдаты должны сложить оружие или перейти на сторону России, чтобы не погибнуть за западные принципы и президента Владимира Зеленского, написал в... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T15:35
2023-03-03T15:35
2023-03-03T16:04
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украинские солдаты должны сложить оружие или перейти на сторону России, чтобы не погибнуть за западные принципы и президента Владимира Зеленского, написал в Twitter ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.Так он прокомментировал ставшее вирусным в социальных сетях видео, на котором, предположительно, украинский солдат заявил, что артиллерия ВСУ под Артемовском оставила бойцов на передовой без прикрытия.Перед Киевом не стоит задачи победить, власти используют бойцов как препятствие для Москвы, заключил американский военный.Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла отстаивать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки.
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855651538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Американский военный посоветовал украинцам перейти на сторону России
Американский военный Дрейвен призвал украинских солдат перейти на сторону России