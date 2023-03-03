https://ria.ru/20230303/ukraina-1855652567.html

Американский военный посоветовал украинцам перейти на сторону России

Американский военный посоветовал украинцам перейти на сторону России - РИА Новости, 03.03.2023

Американский военный посоветовал украинцам перейти на сторону России

Украинские солдаты должны сложить оружие или перейти на сторону России, чтобы не погибнуть за западные принципы и президента Владимира Зеленского, написал в... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T15:35

2023-03-03T15:35

2023-03-03T16:04

в мире

россия

украина

вооруженные силы украины

вооруженные силы сша

владимир зеленский

специальная военная операция на украине

сергей рахманинов

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Украинские солдаты должны сложить оружие или перейти на сторону России, чтобы не погибнуть за западные принципы и президента Владимира Зеленского, написал в Twitter ветеран ВС США Ноктис Дрейвен.Так он прокомментировал ставшее вирусным в социальных сетях видео, на котором, предположительно, украинский солдат заявил, что артиллерия ВСУ под Артемовском оставила бойцов на передовой без прикрытия.Перед Киевом не стоит задачи победить, власти используют бойцов как препятствие для Москвы, заключил американский военный.Накануне член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Сергей Рахманин заявил, что ситуация в Артемовске критическая. По его словам, с военной точки зрения не имеет смысла отстаивать город любой ценой. Главная проблема заключается в том, что российские подразделения фактически перерезали все пути снабжения украинской группировки.

https://ria.ru/20230303/ukraina-1855651538.html

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, россия, украина, вооруженные силы украины, вооруженные силы сша, владимир зеленский, сергей рахманинов, артемовский