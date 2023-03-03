На Украине дерусифицируют Юго-Западную железную дорогу
Украинский министр Федоров заявил о переименовании Юго-Западной железной дороги
Железнодорожный светофор. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Юго-Западную железную дорогу переименуют на Украине в рамках дерусификации, запущен опрос для выбора нового названия, сообщил министр цифровой информации Михаил Федоров.
"Запускаем новый опрос в приложении "Дия" ("Действие" - ред.) вместе с компанией "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). Сможете проголосовать за новое название Юго-Западной железной дороги. Чтобы она больше не была связана со страной-агрессором", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил Федоров, железная дорога получила свое название еще во времена Российской империи, когда территории современной Украины находились на юго-западе государства. Сейчас Юго-Западная железная дорога находится на севере Украины. В опросе предлагаются четыре варианта переименования: Киевская, Столичная, Центральная и Северная железная дорога.
Линии Юго-Западной железной дороги проходят по территориям Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой, а также частично в районах Ровненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей Украины.
Ранее компания "Украинские железные дороги" объявила о начале трехлетней программы по переименованию своих объектов в рамках дерусификации.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.