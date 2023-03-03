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На Украине дерусифицируют Юго-Западную железную дорогу - РИА Новости, 03.03.2023
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11:46 03.03.2023
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855566222.html
На Украине дерусифицируют Юго-Западную железную дорогу
На Украине дерусифицируют Юго-Западную железную дорогу - РИА Новости, 03.03.2023
На Украине дерусифицируют Юго-Западную железную дорогу
Юго-Западную железную дорогу переименуют на Украине в рамках дерусификации, запущен опрос для выбора нового названия, сообщил министр цифровой информации Михаил РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T11:46
2023-03-03T11:46
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
украинская железная дорога
укрзализныця
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Юго-Западную железную дорогу переименуют на Украине в рамках дерусификации, запущен опрос для выбора нового названия, сообщил министр цифровой информации Михаил Федоров. "Запускаем новый опрос в приложении "Дия" ("Действие" - ред.) вместе с компанией "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). Сможете проголосовать за новое название Юго-Западной железной дороги. Чтобы она больше не была связана со страной-агрессором", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Федоров, железная дорога получила свое название еще во времена Российской империи, когда территории современной Украины находились на юго-западе государства. Сейчас Юго-Западная железная дорога находится на севере Украины. В опросе предлагаются четыре варианта переименования: Киевская, Столичная, Центральная и Северная железная дорога. Линии Юго-Западной железной дороги проходят по территориям Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой, а также частично в районах Ровненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей Украины. Ранее компания "Украинские железные дороги" объявила о начале трехлетней программы по переименованию своих объектов в рамках дерусификации. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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в мире, украина, россия, украинская железная дорога, укрзализныця
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Украинская железная дорога, Укрзализныця
На Украине дерусифицируют Юго-Западную железную дорогу

Украинский министр Федоров заявил о переименовании Юго-Западной железной дороги

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЖелезнодорожный светофор
Железнодорожный светофор - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Железнодорожный светофор. Архивное фото
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Юго-Западную железную дорогу переименуют на Украине в рамках дерусификации, запущен опрос для выбора нового названия, сообщил министр цифровой информации Михаил Федоров.
"Запускаем новый опрос в приложении "Дия" ("Действие" - ред.) вместе с компанией "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). Сможете проголосовать за новое название Юго-Западной железной дороги. Чтобы она больше не была связана со страной-агрессором", - написал он в своем Telegram-канале.
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Как отметил Федоров, железная дорога получила свое название еще во времена Российской империи, когда территории современной Украины находились на юго-западе государства. Сейчас Юго-Западная железная дорога находится на севере Украины. В опросе предлагаются четыре варианта переименования: Киевская, Столичная, Центральная и Северная железная дорога.
Линии Юго-Западной железной дороги проходят по территориям Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой, а также частично в районах Ровненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей Украины.
Ранее компания "Украинские железные дороги" объявила о начале трехлетней программы по переименованию своих объектов в рамках дерусификации.
Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.
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