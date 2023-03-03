https://ria.ru/20230303/ukraina-1855566222.html

На Украине дерусифицируют Юго-Западную железную дорогу

На Украине дерусифицируют Юго-Западную железную дорогу - РИА Новости, 03.03.2023

На Украине дерусифицируют Юго-Западную железную дорогу

Юго-Западную железную дорогу переименуют на Украине в рамках дерусификации, запущен опрос для выбора нового названия, сообщил министр цифровой информации Михаил РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:46

2023-03-03T11:46

2023-03-03T11:46

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Юго-Западную железную дорогу переименуют на Украине в рамках дерусификации, запущен опрос для выбора нового названия, сообщил министр цифровой информации Михаил Федоров. "Запускаем новый опрос в приложении "Дия" ("Действие" - ред.) вместе с компанией "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця"). Сможете проголосовать за новое название Юго-Западной железной дороги. Чтобы она больше не была связана со страной-агрессором", - написал он в своем Telegram-канале. Как отметил Федоров, железная дорога получила свое название еще во времена Российской империи, когда территории современной Украины находились на юго-западе государства. Сейчас Юго-Западная железная дорога находится на севере Украины. В опросе предлагаются четыре варианта переименования: Киевская, Столичная, Центральная и Северная железная дорога. Линии Юго-Западной железной дороги проходят по территориям Киевской, Винницкой, Житомирской, Черниговской, Сумской, Хмельницкой, а также частично в районах Ровненской, Черновицкой, Черкасской, Полтавской и Тернопольской областей Украины. Ранее компания "Украинские железные дороги" объявила о начале трехлетней программы по переименованию своих объектов в рамках дерусификации. Демонтаж памятников, связанных с советской историей, а также переименование улиц начались на Украине в 2015 году, когда был принят закон о декоммунизации. В последнее время власти Украины начали борьбу не только с советской историей, но и со всем, что связано с Россией. Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявлял, что власти Украины на протяжении многих лет проводили курс на агрессивную дерусификацию и принудительную ассимиляцию.

https://ria.ru/20230221/uz-1853483197.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, украинская железная дорога, укрзализныця