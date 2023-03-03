https://ria.ru/20230303/ukraina-1855539246.html

Британцы предложили план по Украине после предупреждения России

Британцы предложили план по Украине после предупреждения России - РИА Новости, 03.03.2023

Британцы предложили план по Украине после предупреждения России

Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что вовлечение США и НАТО в украинский конфликт... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T10:21

2023-03-03T10:21

2023-03-03T11:15

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что вовлечение США и НАТО в украинский конфликт может привести к катастрофическим последствиям. "Нужно перестать вооружать Украину и начать переговоры прямо сейчас", — написал один из комментаторов. "Последствия десятилетий провокаций проявляются прямо на наших глазах", — отметил другой. "Невероятно, как много людей готовы рискнуть ядерной войной из-за конфликта, о котором они ничего не знают", — добавил третий. "США преследуют одну цель... власть и контроль!" — поделился мнением еще один пользователь. "НАТО должна выступать за мир, а не наживаться на разрушениях", — заключил читатель.Выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве Рябков заявил, что возрастающее вовлечение в вооруженную конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями.

https://ria.ru/20230303/putin-1855528626.html

https://ria.ru/20230303/ssha-1855407860.html

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в мире, украина, россия, нато, сша