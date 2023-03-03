Британцы предложили план по Украине после предупреждения России
Читатели Daily Mail призвали завершить конфликт на Украине после предупреждения России
© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что вовлечение США и НАТО в украинский конфликт может привести к катастрофическим последствиям.
"Нужно перестать вооружать Украину и начать переговоры прямо сейчас", — написал один из комментаторов.
"Нужно перестать вооружать Украину и начать переговоры прямо сейчас", — написал один из комментаторов.
"Последствия десятилетий провокаций проявляются прямо на наших глазах", — отметил другой.
"Невероятно, как много людей готовы рискнуть ядерной войной из-за конфликта, о котором они ничего не знают", — добавил третий.
"США преследуют одну цель... власть и контроль!" — поделился мнением еще один пользователь.
"НАТО должна выступать за мир, а не наживаться на разрушениях", — заключил читатель.
"Невероятно, как много людей готовы рискнуть ядерной войной из-за конфликта, о котором они ничего не знают", — добавил третий.
"США преследуют одну цель... власть и контроль!" — поделился мнением еще один пользователь.
"НАТО должна выступать за мир, а не наживаться на разрушениях", — заключил читатель.
Выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве Рябков заявил, что возрастающее вовлечение в вооруженную конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями.