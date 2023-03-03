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Британцы предложили план по Украине после предупреждения России - РИА Новости, 03.03.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:21 03.03.2023 (обновлено: 11:15 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ukraina-1855539246.html
Британцы предложили план по Украине после предупреждения России
Британцы предложили план по Украине после предупреждения России - РИА Новости, 03.03.2023
Британцы предложили план по Украине после предупреждения России
Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что вовлечение США и НАТО в украинский конфликт... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T10:21
2023-03-03T11:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
нато
сша
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что вовлечение США и НАТО в украинский конфликт может привести к катастрофическим последствиям. "Нужно перестать вооружать Украину и начать переговоры прямо сейчас", — написал один из комментаторов. "Последствия десятилетий провокаций проявляются прямо на наших глазах", — отметил другой. "Невероятно, как много людей готовы рискнуть ядерной войной из-за конфликта, о котором они ничего не знают", — добавил третий. "США преследуют одну цель... власть и контроль!" — поделился мнением еще один пользователь. "НАТО должна выступать за мир, а не наживаться на разрушениях", — заключил читатель.Выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве Рябков заявил, что возрастающее вовлечение в вооруженную конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями.
https://ria.ru/20230303/putin-1855528626.html
https://ria.ru/20230303/ssha-1855407860.html
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в мире, украина, россия, нато, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, НАТО, США
Британцы предложили план по Украине после предупреждения России

Читатели Daily Mail призвали завершить конфликт на Украине после предупреждения России

© AP Photo / Felipe DanaПлощадь Независимости в Киеве, Украина
Площадь Независимости в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© AP Photo / Felipe Dana
Площадь Независимости в Киеве, Украина. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Читатели британской газеты Daily Mail активно обсуждают заявление замглавы МИД России Сергея Рябкова о том, что вовлечение США и НАТО в украинский конфликт может привести к катастрофическим последствиям.

"Нужно перестать вооружать Украину и начать переговоры прямо сейчас", — написал один из комментаторов.
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"Последствия десятилетий провокаций проявляются прямо на наших глазах", — отметил другой.

"Невероятно, как много людей готовы рискнуть ядерной войной из-за конфликта, о котором они ничего не знают", — добавил третий.

"США преследуют одну цель... власть и контроль!" — поделился мнением еще один пользователь.

"НАТО должна выступать за мир, а не наживаться на разрушениях", — заключил читатель.
Выступая на Конференции ООН по разоружению в Женеве Рябков заявил, что возрастающее вовлечение в вооруженную конфронтацию чревато прямым военным столкновением ядерных держав с катастрофическими последствиями.
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