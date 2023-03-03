https://ria.ru/20230303/ukraina-1855531314.html
В Киеве уверены, что получат от Запада истребители
В Киеве уверены, что получат от Запада истребители - РИА Новости, 03.03.2023
В Киеве уверены, что получат от Запада истребители
Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что его страна в конечном итоге получит от своих западных партнеров истребители. РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T09:33
2023-03-03T09:33
2023-03-03T11:21
специальная военная операция на украине
украина
алексей резников
нато
m1 abrams
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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность, что его страна в конечном итоге получит от своих западных партнеров истребители. "Я думаю, что снова будет своего рода коалиция (по истребителям - ред.), мы получим какой-то основной самолет и другие типы", - заявил Резников в интервью таблоиду Bild. По его словам, среди танков для Украины главными стали немецкие танки Leopard, но это и такие, как британские Challenger и американские Abrams, а также легкие танки из Франции. Резников уверен, что Киев получит "два-три типа истребителей". Журналист издания напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался от поставок Украине истребителей, на что Резников ответил, что помнит, как изначально Берлин не хотел передавать и танки. "Но в моей стране есть (танки) Leopard, я лично тестировал Leopard из Германии", - добавил Резников. Россия направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230228/f-16-1854963114.html
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РИА Новости
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украина, алексей резников, нато, m1 abrams, европа, сша
Специальная военная операция на Украине, Украина, Алексей Резников, НАТО, M1 Abrams, Европа, США
В Киеве уверены, что получат от Запада истребители
Министр обороны Украины Резников уверен, что Запад передаст Киеву истребители
МОСКВА, 3 мар - РИА Новости.
Министр обороны Украины Алексей Резников выразил уверенность
, что его страна в конечном итоге получит от своих западных партнеров истребители.
"Я думаю, что снова будет своего рода коалиция (по истребителям - ред.), мы получим какой-то основной самолет и другие типы", - заявил Резников в интервью таблоиду Bild.
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По его словам, среди танков для Украины главными стали немецкие танки Leopard, но это и такие, как британские Challenger и американские Abrams, а также легкие танки из Франции. Резников уверен, что Киев получит "два-три типа истребителей".
Журналист издания напомнил, что канцлер Германии Олаф Шольц отказался от поставок Украине истребителей, на что Резников ответил, что помнит, как изначально Берлин не хотел передавать и танки. "Но в моей стране есть (танки) Leopard, я лично тестировал Leopard из Германии", - добавил Резников.
Россия направляла странам НАТО
ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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