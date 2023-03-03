https://ria.ru/20230303/uilan-1855559124.html

МИД России обвинил Белый дом во лжи американцам о Уилане

МИД России обвинил Белый дом во лжи американцам о Уилане - РИА Новости, 03.03.2023

МИД России обвинил Белый дом во лжи американцам о Уилане

Москва удивлена тем, как Вашингтон представил суть разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на "двадцатке",... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T11:23

2023-03-03T11:23

2023-03-03T11:38

россия

сша

в мире

пол уилан

сергей лавров

энтони блинкен

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

мария захарова

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МОСКВА, 3 мар - РИА Новости. Москва удивлена тем, как Вашингтон представил суть разговора министра иностранных дел России Сергея Лаврова и госсекретаря США Энтони Блинкена на "двадцатке", заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова."Мы с удивлением увидели, что была дана какая-то развернутая оценка тому, что сказала американская сторона, превратив это в некие посылы России. Хочу еще раз подчеркнуть, что никаких переговоров, ни встреч не было, все это было на ногах по инициативе США", - сказала Захарова, соответствующий комментарий опубликовали "Известия" в своем Telegram-канале.По ее словам, "самое удивительное, что центральной частью" этого разговора США представили тему Пола Уилана. "Я хотела бы сказать, что госсекретарь США словом не обмолвился об американском гражданине. Почему США вот так обманывают своих граждан - большой вопрос... Выдавать какие-то странные попытки контакта за заботу об американских гражданах - это низко", - добавила она.Ранее Блинкен рассказал о деталях краткого разговора с Лавровым на полях министерской "двадцатки" в Индии. В частности, он, по его словам, призвал Россию вернуться к исполнению ДСНВ и поднял вопрос об американце Поле Уилане, осужденном в РФ за шпионаж, и призвал Россию прекратить спецоперацию и начать дипломатический диалог.Уилана задержали в Москве 28 декабря 2018 года во время, как сообщала ФСБ, шпионской акции. Защита утверждает, что американец стал жертвой провокации: ему передали флеш-карту, на которой он якобы ожидал увидеть фото из туристической поездки в Сергиев Посад. Сам обвиняемый в последнем слове заявил, что шпионажем не занимался. Его приговорили к 16 годам лишения свободы и отправили отбывать наказание в колонию в Мордовии.Уилан и его семья рассчитывают на его возвращение в США по обмену, однако он не вошел в состоявшийся ранее в декабре обмен россиянина Виктора Бута на американскую баскетболистку Бриттни Грайнер.

https://ria.ru/20230302/dialog-1855489540.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

россия, сша, в мире, пол уилан, сергей лавров, энтони блинкен, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), мария захарова