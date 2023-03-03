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Украинские силовики угрожают перешедшим в МВД России полицейским
Украинские силовики угрожают перешедшим в МВД России полицейским - РИА Новости, 03.03.2023
Украинские силовики угрожают перешедшим в МВД России полицейским
Украинские силовики угрожают физической расправой полицейским, которые перешли на службу в МВД России, и их родственникам, рассказал РИА Новости экс-сотрудник... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T18:35
2023-03-03T18:35
2023-03-03T18:35
россия
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мвд украины
украина
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МЕЛИТОПОЛЬ, 3 мар – РИА Новости. Украинские силовики угрожают физической расправой полицейским, которые перешли на службу в МВД России, и их родственникам, рассказал РИА Новости экс-сотрудник МВД Украины, который остался работать в органах внутренних дел на территории Запорожской области, контролируемой РФ. "На тех, кто остался здесь, оказывалось давление. Нам угрожают, нашим родственникам, нам приходят смски с угрозами. В данный момент украинская связь практически недоступна, сим-карты выкинули, но передаются через людей такие угрозы, что нас в первую очередь расстреляют, ноги-руки отрубят. А вы сами знаете, какие они жестокие и как они поступают с людьми – ни один человек в мире не может поступить, как эти националисты… Угрожают нашим семьям, родным и близким. Пытаются нас сломить, но у них это не получается. Да, наши сотрудники погибают. Те, которые на данный момент работают, в Энергодаре погиб сотрудник, подорвали в Бердянске. Но все равно мы работаем и будем работать до последнего", - сказал собеседник агентства. Запорожская область стала субъектом Российской Федерации по итогам проведенного в сентябре 2022 года референдума, результаты которого Киев не признает и продолжает обстреливать территорию. На сегодня под контролем России находится более 70% Запорожской области, под контролем украинских войск остается областной центр - город Запорожье.
https://ria.ru/20230303/vsu-1855703733.html
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Россия, Запорожская область, Энергодар, МВД Украины, Украина, В мире, Специальная военная операция на Украине
Украинские силовики угрожают перешедшим в МВД России полицейским
Экс-сотрудник МВД: на Украине угрожают расправой перешедшим в ведомство России полицейским