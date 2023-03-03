https://ria.ru/20230303/ubiystvo-1855750800.html
Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей "Спутника V"
Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей "Спутника V" - РИА Новости, 03.03.2023
Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей "Спутника V"
Хорошевский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве участника разработки вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:40
2023-03-03T19:40
2023-03-03T21:14
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вакцина "спутник v"
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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Хорошевский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве участника разработки вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным СК, накануне в квартире Ботикова на улице Рогова обвиняемый поссорился с хозяином и задушил его ремнем. Ему грозит до 15 лет заключения по части первой статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").Во время допроса мужчина признал вину. Его уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление, рассказал РИА Новости источник.В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уточнили агентству, что Ботиков работал старшим научным сотрудником, был соавтором патента на вакцину "Спутник V" и награжден президентом за разработку препарата.
https://ria.ru/20230303/tela-1855592328.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), вакцина "спутник v"
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вакцина "Спутник V"
Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей "Спутника V"
Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве участника разработки "Спутника V" Ботикова
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Хорошевский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве участника разработки вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«
"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Алексея Змановского меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали агентству.
По данным СК
, накануне в квартире Ботикова на улице Рогова обвиняемый поссорился с хозяином и задушил его ремнем. Ему грозит до 15 лет заключения по части первой статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").
Во время допроса мужчина признал вину. Его уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление, рассказал РИА Новости источник.
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В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уточнили агентству, что Ботиков работал старшим научным сотрудником, был соавтором патента на вакцину "Спутник V" и награжден президентом за разработку препарата.
Вакцину "Спутник V" одобрили в 71 стране с общей численностью населения более четырех миллиардов человек, а созданную на ее основе "Спутник Лайт" — более чем в 30 государствах. Это одни из самых популярных в мире вакцин от COVID-19.
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