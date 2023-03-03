https://ria.ru/20230303/ubiystvo-1855750800.html

Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей "Спутника V"

Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей "Спутника V" - РИА Новости, 03.03.2023

Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей "Спутника V"

Хорошевский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве участника разработки вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.03.2023

2023-03-03T19:40

2023-03-03T19:40

2023-03-03T21:14

происшествия

москва

россия

следственный комитет россии (ск рф)

вакцина "спутник v"

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МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Хорошевский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве участника разработки вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным СК, накануне в квартире Ботикова на улице Рогова обвиняемый поссорился с хозяином и задушил его ремнем. Ему грозит до 15 лет заключения по части первой статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").Во время допроса мужчина признал вину. Его уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление, рассказал РИА Новости источник.В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уточнили агентству, что Ботиков работал старшим научным сотрудником, был соавтором патента на вакцину "Спутник V" и награжден президентом за разработку препарата.

https://ria.ru/20230303/tela-1855592328.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), вакцина "спутник v"