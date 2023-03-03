Рейтинг@Mail.ru
Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей "Спутника V" - РИА Новости, 03.03.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:40 03.03.2023 (обновлено: 21:14 03.03.2023)
https://ria.ru/20230303/ubiystvo-1855750800.html
Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей "Спутника V"
Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей "Спутника V" - РИА Новости, 03.03.2023
Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей "Спутника V"
Хорошевский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве участника разработки вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова, сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 03.03.2023
2023-03-03T19:40
2023-03-03T21:14
происшествия
москва
россия
следственный комитет россии (ск рф)
вакцина "спутник v"
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855751494_0:252:959:791_1920x0_80_0_0_0938410699b316a47bb1729a5b622893.jpg
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Хорошевский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве участника разработки вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.По данным СК, накануне в квартире Ботикова на улице Рогова обвиняемый поссорился с хозяином и задушил его ремнем. Ему грозит до 15 лет заключения по части первой статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").Во время допроса мужчина признал вину. Его уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление, рассказал РИА Новости источник.В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уточнили агентству, что Ботиков работал старшим научным сотрудником, был соавтором патента на вакцину "Спутник V" и награжден президентом за разработку препарата.
https://ria.ru/20230303/tela-1855592328.html
https://ria.ru/20230303/prigovor-1855616344.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855751494_0:252:959:971_1920x0_80_0_0_a02f2b8d7fe7808d907554d5918b7348.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф), вакцина "спутник v"
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Вакцина "Спутник V"
Суд арестовал обвиняемого в убийстве одного из создателей "Спутника V"

Суд арестовал мужчину, обвиняемого в убийстве участника разработки "Спутника V" Ботикова

© Фото : Московские суды общей юрисдикции/TelegramИзбрание меры пресечения в отношении Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве научного сотрудника Центра Гамалеи Андрея Ботикова
Избрание меры пресечения в отношении Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве научного сотрудника Центра Гамалеи Андрея Ботикова - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
© Фото : Московские суды общей юрисдикции/Telegram
Избрание меры пресечения в отношении Алексея Змановского, обвиняемого в убийстве научного сотрудника Центра Гамалеи Андрея Ботикова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 3 мар — РИА Новости. Хорошевский районный суд Москвы арестовал обвиняемого в убийстве участника разработки вакцины "Спутник V" Андрея Ботикова, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.
«

"Суд удовлетворил ходатайство следователя об избрании в отношении Алексея Змановского меры пресечения в виде заключения под стражу", — сказали агентству.

По данным СК, накануне в квартире Ботикова на улице Рогова обвиняемый поссорился с хозяином и задушил его ремнем. Ему грозит до 15 лет заключения по части первой статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство").
Во время допроса мужчина признал вину. Его уже привлекали к уголовной ответственности за тяжкое преступление, рассказал РИА Новости источник.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
В московской квартире нашли тела, предположительно, убитых супругов
Вчера, 12:45
В НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи уточнили агентству, что Ботиков работал старшим научным сотрудником, был соавтором патента на вакцину "Спутник V" и награжден президентом за разработку препарата.

Вакцину "Спутник V" одобрили в 71 стране с общей численностью населения более четырех миллиардов человек, а созданную на ее основе "Спутник Лайт" — более чем в 30 государствах. Это одни из самых популярных в мире вакцин от COVID-19.

Статуя Фемиды - РИА Новости, 1920, 03.03.2023
Жителя Волжского осудили за покушение на убийство подруги из-за долга
Вчера, 13:40
 
ПроисшествияМоскваРоссияСледственный комитет России (СК РФ)Вакцина "Спутник V"
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала